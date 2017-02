Economie Française : au bord du gouffre

Les chiffres de 2017 sont mauvais, très mauvais. Alors que nombre de nos présidentiables nous annoncent une cure d’austérité sans précédent ou au contraire nous promettent monts et merveilles, la réalité est celle d’un recul sans précédent. Non seulement du point de vue du chômage et de la situation sociale mais tout simplement du point de vue économique : nous régressons !

La croissance d’abord : officiellement 1,2 % en 2016 et 1,5 % en 2017 (les économistes parient plutôt pour 1,2%). Dans tous les cas, c’est beaucoup trop peu, nous ne créons des emplois qu’à partir de 1% (car la productivité augmente d’1% par an). Donc le chômage continuera d’augmenter !

Deuxième point, le chômage qui aurait commencé (Ô miracle !) à diminuer à la fin 2016, problème si l’on prend en compte les radiations forcés et l’ensemble des chômeurs toutes catégories confondues, il n’en est rien : le nombre total de demandeurs d’emploi (sans compter ceux qui sont désespérés et ont arrêtés de chercher) s’élève à 6,239 millions à fin 2016 !

Seul point qui reste sous contrôle : l’inflation repart mais faiblement : 1,4 %. Elle est due, non pas à une reprise d’activité, mais à une tension sur le prix du pétrole et sur les prix des produits alimentaires.

Arrivons aux choses sérieuses : les inégalités se portent bien, les 10 % des français les plus riches touchent 27 % des revenus, les 1% les plus riches touchent plus de 8-9000 € par mois (les déclarations sont difficilement vérifiables) soit environ 9% des revenus totaux. Les inégalités ont recommencé à augmenter à partir de 1983 ! Or, la faible croissance des dernières années n’a rien arrangé : la croissance de la population a été aussi forte sur 10 ans que celle du PIB ; donc le revenu global a stagné, alors que les plus riches sont devenus encore plus riches : donc les plus pauvres se sont appauvris ! Nous sommes désormais sur un jeu à somme nul !

Quant à notre progression, elle s’avère mal engagée : grâce à l’euro fort après le franc fort, nous avons détruit notre industrie : la production industrielle française ne représente plus que 33 % de celle de l’Allemagne, alors que nous représentons 80 % de sa population. Pour ce qui est de notre montée en gamme, rappelons que depuis 2015, c’est la Chine qui dépose le plus de brevet dans le monde !

Le résultat simple est le déficit de notre balance commerciale : il est d’environ 50 milliards d’euros soit 2,5 % du PIB, l’Allemagne (cible de Donald Trump) pour sa part (du fait de l’Euro qui est sous-évalué pour elle) a le plus fort excédent du monde : 270 milliards d’euros soit 9 % du PIB ! Ce qui dépasse les recommandations européennes qui sont de 6% maximum (mais ils ne seront pas sanctionnés, rassurez-vous !)

Pour ceux, enfin, qui pensent que le tourisme nous sauvera, petit rappel, le nombre de touriste a baissé en 2016 du fait des attentats, mais aussi de l’insécurité : les touristes chinois ont baissé de 16 % et les touristes japonais ont baissés pour la troisième année consécutive. Tout va bien !

En résumé, tout va très bien, nous somme juste à un bon début de régression économique, tout comme les Etats-Unis, qui eux, ont décidé clairement de tourner la page du libéralisme et du libre-échangisme et nous, le vrai changement, c’est pour quand ?