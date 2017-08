Economie participative et piège à co.. !!

N'est-elle pas formidable cette nouvelle ère avec ses start-up - Une Start up est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de développement, nécessitant un investissement important pour pouvoir financer sa croissance rapide - permettant au clampin moyen de devenir "millionnaire", but prioritaire avoué de la nouvelle France "En Marche !!", pardon, LREM, enfin, moi, tous ces trucs, je n'y pige plus que pouic !!

C'est pas beau ça !!

Le jeune, sans un radis "of course" - ah bé non, parce que si il est déjà plein de fric, je ne comprends plus que dalle, évidemment !! - a une idée fantastique, (innovant, fort potentiel développement) file voir son banquier - le type a besoin d'investissement important - et ressort du local avec une banane d'enfer et crée son entreprise... Réfléchissons un peu*.

Je me dis que tiens, il se trouve que les gens ont souvent deux, voire trois voitures ou véhicules à la maison. En état de marche, assurés, et bien peu rentables en définitive.

Donc, je crée une société, genre Drivy ou Ouicar, peu importe, et je me propose de mettre en contact des gens qui ont envie de louer une voiture avec ceux qui en ont plusieurs.

Moindre frais pour les uns, petit apport financier pour les autres, finalement, c'est tout bénef !

En plus, votre voiture peu utilisée sera maintenue en état correct de fonctionnement par le fait de l'utilisation régulière... On dit merci qui ??

Bien sûr, avec les moyens technologiques modernes, la plateforme d'échange peut tenir facilement sur un serveur informatique, le plus gros à faire pour les quelques personnes présentes sera de gérer les litiges et la machine à café. Combien la paye ? Sans se salir les mains ?

Génial, non. Dire qu'il y a des imbéciles qui se lèvent à six heures, mettent leurs bottes et vont traîner dans la merdouille jusqu'à 22H passé pour 400€...

C'est la "nouvelle économie", Madame Michu, celle qui va de l'avant !! Fini les heures à suer derrière des machines bruyantes ou à porter des charges lourdes en haut des charpentes !! On laisse ça aux portugais, roumains et autres ukrainiens... Ben oui. Une France de millionnaires !

Et puis moi.

Oui, moi.

Propriétaire de véhicule louant ma bagnole, heu, une de mes bagnoles, sur Drivy, pour ne pas citer.

J'ai affaire à des gens formidables, généralement sympathiques** et de bon contact. Ils sont soigneux, en général, et je n'ai jamais eu un souci jusqu'à ce que...

Un petit accrochage, trois fois rien. En fait, sur un parking, mon locataire s'est fait abîmer le devant de MA voiture.

Tout est prévu, rassurez-vous !! Bien sûr. Du moins, tant que tout va bien.

Or, depuis une semaine, je me débat avec la société Drivy pour remplir des dossiers (donner des coordonnées de véhicule qu'ils ont déjà et autres détails) donner des informations personnelles et notamment le certificat d'assurance de ma voiture, à mon nom, ce dont je ne comprends pas trop l'utilité.

Les échanges avec le personnel chargé des litiges s'oriente à chaque fois vers une attitude suspicieuse, l'évocation de la tentative d'escroquerie est sous-entendue en permanence.

Et là où ça atteint un sommet, c'est lors du dernier contact écrit. Drivy me précise que si je ne m'adresse pas à un garage agréé Allianz (leur assurance) - ce qui ne m'a pas été précisé pour faire établir un devis - je devrais acquitter l'intégralité des frais auprès du réparateur.

Avec la facture réglée, je pourrais demander un éventuel remboursement auprès de Allianz, avec une franchise de 800€ déduite de celle-ci.

En plus, il faut préciser que le locataire avait payé un supplément de couverture à la location pour avoir une franchise zéro en cas de problème. Il y a peu de rapport, puisqu'il me semble ne pas être responsable du sinistre, mais c'est une information de plus...

Et là, peut-être !! C'est qui qui fait le bon "bizness".

En cas de tracas, que du blabla !!

Tout ça pour en venir au fait que mon sentiment - là, je suis dans l'exemple Drivy, mais le reste suit - vis à vis de ces sociétés nouvelles (UBER, DELIVEROO, AIRBNB et consort) est plus que mitigé.

Je me demande franchement si en fait, on n'utilise pas de façon mercantile, une fois de plus, la crédulité et la bonne volonté des gens. Un peu comme certains créent des associations contre la violence routière ou pour la recherche sur le cancer, avec le seul but, in fine, de bien vivre sans trop se casser les ongles...

Alors, finalement, je me dis que gagner de l'argent, de façon pérenne et honnête, restera à la longue l'apanage de gens avec de la volonté et du savoir faire, dans les services à la personne sous toutes les formes possibles, avec une évolution vers une juste rémunération du travail concret et bien fait.

Je suis résolument sceptique, voire allergique, à tout ce beau monde papotant en complet noir et chemise blanche cravate devant la machine à café ou autour d'une table de réunionite...

A un moment où à un autre, il faudra toujours un imbécile pour fabriquer et mettre au bon endroit cette table, ainsi qu'apporter les chaises où tout ce beau monde n'est, en définitive, qu'assis sur son cul !!

*On rêve !!

**Les locataires...