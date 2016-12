Ecrire pour rien ...

États-UnisPage d’aide sur l’homonymie Pour les articles homonymes, voir États unis (homonymie), USA (homonymie) et Amérique (homonymie). Ne doit pas être confondu avec Amérique.États-Unis d’AmériqueUnited States of America (en)DrapeauDrapeau des États-UnisBlasonGrand sceau des États-UnisDescription de l’image USA orthographic.svg.Devise nationale« In God We Trust »(officielle, depuis 1956)(anglais : « En Dieu nous croyons1 »)« E pluribus unum »(traditionnelle, depuis 1776)(latin : « De plusieurs, un »)Hymne nationalThe Star-Spangled BannerAdministrationForme de l’ÉtatRépublique constitutionnelle présidentielle fédéralePrésidentBarack ObamaVice-présidentJoe BidenLangues officiellesFédéral : AucuneAnglais : dans 32 États sur 50Hawaïen : uniquement à HawaïLangues indigènes : en AlaskaFrançais : statut particulier dans le Maine et en LouisianeEspagnol : statut particulier au Nouveau-MexiqueCapitaleWashington38° 53’ N, 77° 02’ OGéographiePlus grande villeNew YorkSuperficie totale9 833 5172 km2(classé 3e)Superficie en eau2,20 %Fuseau horaireUTC -5 à -10-4 (Porto Rico)HistoireIndépendancede la Grande-BretagneDéclarée - Reconnue4 juillet 17763 septembre 1783DémographieGentiléAméricainPopulation totale (2016)324 811 0003 hab.(classé 3e)Densité33,0 hab./km2ÉconomiePIB nominal (2015)en augmentation 17947 milliards de $+3,45%4 (1er/62)PIB (PPA) (2015)en augmentation 17947 milliards de $+3,45%4 (2e/62)PIB nominal par hab. (2015)en augmentation 55805,204 $+2,66%4 (4e/30)PIB (PPA) par hab. (2015)en augmentation 55805,204 $+2,66%4 (5e/30)Taux de chômage (2015)Decrease Positive.svg 5,283% de la pop. active-14,33%4Dette publique brute (2014)NominaleIncrease Negative.svg 18 178,610 milliards de+ 4,12%RelativeIncrease Negative.svg 104,787% du PIB+ 0,01% (117e/124)IDH (2014)en augmentation 0,9155 (très élevé) (8e)MonnaieDollar américain (USD ?)DiversCode ISO 3166-1USA, US ?Domaine Internet.usIndicatif téléphonique+1modifierConsultez la documentation du modèleLes États-Unis, en forme longue les États-Unis d’Amérique6, en anglais United States et United States of America, sont un pays situé en Amérique du Nord. Politiquement, les États-Unis sont une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel composée de cinquante États, dont quarante-huit sont adjacents et forment le Mainland. Celui-ci est encadré par l’océan Atlantique à l’est et l’océan Pacifique à l’ouest, et se trouve bordé au nord par le Canada et au sud par le Mexique. Les deux États non limitrophes sont l’Alaska, situé à l’ouest du Canada, et Hawaï, un État insulaire situé au milieu de l’océan Pacifique-nord. De plus, le pays comprend quatorze territoires insulaires disséminés dans la mer des Caraïbes et le Pacifique. La géographie et le climat du pays sont extrêmement diversifiés, abritant une grande variété de faune et de flore, faisant des États-Unis un des 17 pays mégadivers de la planète7.La capitale fédérale, Washington, est située dans le District de Columbia, un district fédéral hors des cinquante États. La monnaie est le dollar américain. Le drapeau se compose de treize bandes rouges et blanches ainsi que cinquante étoiles représentant les cinquante États fédérés de l’union. L’hymne national s’intitule The Star-Spangled Banner (La bannière étoilée). Il n’y a pas de langue officielle aux États-Unis, même si la langue nationale de facto est l’anglais américain.Avant d’être exploré et conquis par les Européens, le territoire américain a d’abord été occupé par les Amérindiens qui ont migré depuis l’Eurasie il y a environ 15 000 ans8. La colonisation européenne débuta au xvie siècle. Le 14 mai 1607, la colonie anglaise de Virginie est fondée, par la suite, douze autres colonies britanniques seront fondées le long de la côte Atlantique, tandis que d’autres puissances européennes exploreront le reste du territoire américain. Une série de conflits entre les treize colonies et la Grande-Bretagne mèneront à la guerre d’indépendance en 1775. La déclaration d’indépendance fut prononcée le 4 juillet 1776, dans laquelle les treize colonies se fédérèrent pour former les États-Unis d’Amérique, la première nation décolonisée du monde9,10, qui sera reconnue par la Grande-Bretagne à la fin de la guerre en 1783. L’histoire contemporaine des États-Unis a d’abord été marquée par la rivalité entre New York et Philadelphie, puis par la conquête de l’Ouest et la guerre de Sécession. Au début du xxe siècle, le pays est devenu une puissance industrielle qui a les moyens d’intervenir à l’extérieur de ses frontières. Il a participé à la Première Guerre mondiale et subit la Grande Dépression dans les années 1930. Vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés, les États-Unis sont devenus une superpuissance mondiale et ont été confrontés à l’URSS pendant la Guerre froide.En 2016, les États-Unis comptent environ 324 millions d’habitants3 et constituent le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l’Inde11. La superficie du pays est de 9,6 millions de km2, ce qui en fait le troisième ou quatrième pays le plus vaste du monde après la Russie, le Canada et la Chine12. La population américaine augmente grâce à un solde naturel et un solde migratoire positifs. Elle est marquée par une grande diversité ethnique en raison d’une immigration ancienne et diversifiée. L’économie nationale de type capitaliste est la plus importante au monde avec le PIB le plus élevé en 201513,14, et est alimentée par une productivité du travail élevée15. Les secteurs qui reflètent la puissance américaine sont l’agriculture, les industries de pointe et les services. L’économie américaine est aussi l’une des plus grandes manufacturières du monde16. Le pays compte 37 % de la dépense militaire mondiale17, et est une proéminente force politique et culturelle et un leader mondial dans la recherche scientifique et l’innovation technologique18. Les États-Unis sont membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l’Organisation des États américains (OEA), de l’ANZUS, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du G8, du G20, et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils sont une puissance nucléaire depuis 1945.Sommaire [masquer] 1Étymologie2Histoire2.1Période précolombienne (avant 1492)2.2Période coloniale (1492–1775)2.3Révolution, indépendance et nouvelles institutions (1775–1800)2.4Conquête de l’Ouest, industrialisation et fin de l’esclavage (1800–1917)2.5Élévation du pays au rang d’hyperpuissance à travers les guerres (1917–1991)2.6Époque contemporaine3Politique4États et territoires5Géographie5.1Caractéristiques générales5.2Grands ensembles naturels5.3Géographie humaine6Politique étrangère6.1Forces armées7Économie7.1Situation générale7.2Politique économique du gouvernement fédéral7.3Chiffres-clés8Société8.1Caractéristiques générales8.2Protection sociale9Démographie10Sciences et culture10.1Science et techniques10.2Littérature et philosophie10.3Arts plastiques et visuels10.4Architecture10.5Musique et arts du spectacle10.6Cuisine10.7Religion10.8Sport10.9Fêtes et jours fériés10.10Langues11Statistiques12Codes13Notes et références14Voir aussi14.1Bibliographie14.2Articles connexes14.3Liens externesÉtymologieEn 1507, le cartographe lorrain Martin Waldseemüller produisit un planisphère (dit « Planisphère de Waldseemüller ») représentant notamment la région méridionale de l’hémisphère ouest. Il y inscrivit alors le prénom féminisé « America », en l’honneur du navigateur florentin Amerigo Vespucci.Le nom du pays fut suggéré par Thomas Paine et adopté pour la première fois par les Treize colonies de l’Empire britannique dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776.La désignation en forme courte — d’usage dans la vie courante, l’enseignement et la cartographie19 — de ce pays est « États-Unis » (en anglais United States, abrégé en « US ») et la forme longue – d’usage dans les documents officiels — est « États-Unis d’Amérique » (en anglais United States of America, abrégé en « USA »). La forme longue « États-Unis d’Amérique » ne ressemble pas à la grande majorité des formes longues qui commence par « République de », « Royaume de », etc. Elle est en revanche proche de celle du pays voisin, les États-Unis mexicains. En France et dans de nombreux autres pays, le pays est également désigné en forme courte, dans le langage courant20, mais aussi parfois dans des discours officiels21, par le terme informel d’Amérique22. En anglais, la forme courte « America » est largement utilisée, y compris dans les discours officiels23.En français, dans le langage courant, le pays est parfois également désigné par « les US », « les USA », « les States » ou « les États » (ce dernier est usité au Canada, principalement au Québec).HistoireArticle détaillé : Histoire des États-Unis.Période précolombienne (avant 1492)Article détaillé : Amérindiens aux États-Unis.Cliff Palace, habitations Anasazi (xiiie siècle), parc national de Mesa Verde (Colorado).Le débat sur l’origine et la date de l’arrivée des Amérindiens en Amérique du Nord n’est pas clos. Les découvertes archéologiques indiquent que l’est des États-Unis est habité depuis plus de 12 000 ans, alors que l’arrivée des premiers habitants du continent remonterait à plus de 30 000 ans. Depuis 1927, la théorie la plus communément admise est celle de l’immigration de peuples asiatiques il y a 12 000 ans par le détroit de Béring.