Egalité homme - femme, pour un abord écologique du problème

Pour un abord écologique de l’égalité Homme-Femme, il convient de replacer le rôle de la femelle que lui a assigné la nature pour toutes les espèces se reproduisant de manière sexuée et la perversion de la fonction assignée à la femme chez l’Homme, notamment par des institutions religieuses dans le temps, mais aussi à notre époque.

Si des besoins fondamentaux s’impose, est-ce le cas pour la reproduction chez l’Homme ?

Sur toutes les espèces se reproduisant d’une manière sexuée pèse la contrainte de la pérennité de l’espèce. Si les besoins vitaux fondamentaux, boire, manger, trouver un gite s’imposent, par contre la reproduction n’est pas une nécessité vitale à l’échelle de l’individu. Depuis Lucrèce : De naturarerum, en passant par Schopenhauer, l’amour passion n’est qu’une duperie de la nature pour nous contraindre à persévérer dans l’être au niveau de l’espèce.

Chez les espèces se multipliant par voie sexuée, c’est évidemment la femelle qui limite la multiplication de l’espèce : les paillettes de sperme d’un taureau étalon pouvant féconder des milliers de femelles. La pérennité de l’espèce condamne la femelle à sa fonction reproductrice, nulle liberté.

Certains estiment que l’espérance de vie de l’homo sapiens avant l’avènement de la sédentarisation et de l’agriculture n’excédait guère une vingtaine d’années, dans ces conditions 31 % seulement survivaient jusqu’à l ‘âge moyen de la reproduction et chaque femme devait avoir et avait 6,5 enfants pour que la population reste stable. Cette hypothèse est contre-versée par certains qui estiment que passée l’hécatombe de la prime enfance l’espérance de vie était bien supérieure Quoiqu’il en , pratiquement l’ensemble de la population femelle était contrainte à être enceinte toute sa vie reproductrice. Rappelons que lors de la dernière glaciation le wurmien, la population totale de l’Europe ne dépassait pas selon certaines estimation 25000 individus. L’homo sapiens espèce opportuniste et omnivore a d’ailleurs, contrairement aux autres espèces, pratiqué une stratégie de reproduction qui a permis la colonisation de la planète : En cas de famine ou de détresse extrême, on abandonnait d’abord les vieux, puis les enfants pour sauvegarder les femelles reproductrices. Bien entendu cette nécessité biologique a été rapidement sacralisée par toutes les mythologies et les religions avec cette particularité pour les trois religions monothéistes que la femme porte la responsabilité de la déchéance de l’humanité.

La femme condamnée à la soumission pendant des siècles par les religions monothéistes et aujourd’hui encore elle doit subir La pire des absurdités de la soit disant infériorité.

Citation : les quatre femmes de Dieu de Guy BETCHEL : « Pendant des siècles, L’église n’a voulu que la soumission. Elle s’est opposée à peu près constamment à la libération de la femme, à son enseignement, à son accès à la culture et au monde du travail, aujourd’hui encore à son ordination. D’où vient ce mythe de l’infériorité féminine, qu’on retrouve à peu près dans toutes les religions, en tout cas dans le judaïsme et l’islamisme ? Eve est la première coupable. Elle a précipité l’humanité dans le péché. Depuis la pomme fatale, les femmes ont été accusées, par l’Eglis , de porter des tares infamantes… « Être imparfait » pour Saint Thomas. « Produit d’un os surnuméraire » BOSSUET, » porte du diable » Tertullien, sac de fiente, (Odon de Cluny), elle a été regardée par les religieux avec crainte et parfois horreur. Cette histoire de l’antiféminisme chrétien éclaire les combats actuels sur la contraception, l’avortement, le préservatif ».

Pour ce qui est de l ‘islam, le prophète outre qu’il considère la femme comme un pur objet sexuel, manifestait envers elle une véritable crainte D’après Usama Ben ZAYD, le prophète a dit : « je ne laisserai après moi une tentation plus néfaste aux hommes que les femmes « (T, VI, ch.67, Du mariage). Pour Mahomet l’enfer est surtout peuplé de femmes qui ont désobéi à leur maître. Mais non content de refuser aux femmes le droit de disposer de leur corps, au nom de la tradition et de la religion, selon les Nations unies plus de 200 millions de fillettes ont subi une forme de mutilation génitale dans 29 pays d’Afrique et du Moyen Orient

Citation : Circoncision féminine chez les coptes « Le médecin de la cours de Byzance. Aetius d’AMIDA (6 ème siècle) nous fournit une description détaillée de cette pratique chez les Egyptiens : « Le clitoris de certaines femmes grandit et devient indécentet honteux mais aussi excitable par le frottement aux habits et pousse au désir de copulation. Pour cette raison, les Egyptiens ont décidé de l’enlevé, spécialement lorsque les filles sont prêtes à se marier. La chirurgie est accomplie comme suit. La fille est assise sur un tabouret, maintenue fermement par un jeune homme solide se tenant derrière elle (…). L’opérateur saisit le clitoris avec une pince dentée,le tire avec sa main gauche et le coupe avec les dents de la pince »

Encore de nos jours 80 % des Egyptiennes sont excisées. Si l’on considère l’acte de torture subi par ces 200 millions de femmes, l’incroyable préjudice de les priver de toute satisfaction sexuelle, sans parler des complications et des problèmes d’accouchement, ce rituel relègue la somme des tortures du pouvoir politique envers leurs opposants à de l’artisanat ;

La question de la soit disant infériorité de la femme est une absurdité, ce qui est déterminant c’est le dimorphisme sexuel taille, moindre développement de la musculature, dépendant largement de la sécrétions de testostérone, ce déterminisme biologique n’implique évidemment aucune infériorité. C’est le hasard qui décide de XX ou XY, que cela induise des différences biologiques autre que sexuelles c’est évident. L’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. Par contre sur le plan cognitif elles ne le cèdent en rien à l ‘homme, nous avons des mathématiciennes hors pair, pour ce qui est du pouvoir politique, une Catherine de Russie n’a rien à envier aux grands massacreurs de l’histoire.

Ce que nous affirmons c’est qu’aujourd’hui comme hier la femme n’a pas de liberté dans le domaine de la reproduction. Aujourd’hui théoriquement si nous voulons éviter la régulation naturelle de l’espèce par les trois cavaliers de l’apocalypse : guerres, famines, épidémies, la femme est condamnée à ne pas avoir plus d’un ou deux enfants quel que soit son désir de maternité.

Les effrayants ravages de l’aliénation religieuse

Incontestablement la maison brûle. Tous les jours nous apportent des informations qui confirment que la course à l’apocalypse s’accélère or dans ce même temps des milliers d’intégristes chrétiens avec quelques mahométans se mobilisent contre les homosexuels et veulent imposer par la loi leurs normes sexuelles au reste de la population. A quand des centaines de milliers de manifestants pour la réduction rapide du recours aux énergies fossiles et pour freiner l’explosion démographique ?

L’homophobie des trois religions monothéistes fait des ravages : En Arabie Saoudite on décapite les homosexuels, l’état islamique les précipite du haut des immeubles, pour ce qui est des chrétiens africains on ne peut pas dire que cela soit mieux. Pour ce qui est du droit à l’avortement tous ces papa et maman intégristes qui battent le pavé, c’est non. Pour ce qui est de la miséricorde divine, c’est non pour les homos et pour les femmes pécheresses.

Cette agitation irrationnelle d’une partie de la population participe à la course à l’effondrement en gestation du monde vivant.

Faisons une mise au point sur tout ce tohubohu. Les problèmes de procréation assistée n’existeraient pas sans azote liquide, sans maîtrise du contrôle hormonal donc de la production d’hormones, sans connaissance su processus reproductif .Ce problème de l’aide médicale aux couples peu féconds, fivete et autre est d’abord un problème économique. C’est une médecine de riches. Combien peut-on réparer de fistules recto vaginales chez les victimes de viols des différentes guérillas noires au service de nos grandes multinationales pour le prix d’une fivete ?

Le problème de la PMA des couples infertiles n’a jamais mobilisé nos craignant dieu quand il s’est agi des banques de sperme. Le spermatozoïde comme objet commercial ne semble pas émouvoir. Cependant il est l’objet d’un incroyable trafic. On choisit son donneur, blanc évidemment, sur des critères eugéniques blond yeux bleus. Madame Frigide Bardot, Cardinal BARBARIN que faites-vous dans ce cas de la responsabilité paternelle ? Au nom de quoi refuserait-on aux femmes non mariées ou en couple le droit de recourir à l’insémination artificielle ?

Pour ce qui est du mariage pour tous, le mariage est une pure convention sociale, ce qu’il est convenu d’appeler l’amour chez l‘homo sapiens n’a que faire des législations.

NIETZSCHE : « Le mariage est la forme la plus menteuse des relations sexuelles,c’est pourquoi il jouit de l’approbation des consciences pures »

Nos intégristes voudraient s’en doute restreindre le mariage au seul mariage religieux ? On se demande également pourquoi, nos « papas mamans » de la manif pour tous ne se mobilisent pas contre le mariage coranique ? La polygamie est officiellement légale en France au nom du respect de la dignité des croyants. Pour ce qui de la mobilisation contre la GPA on s’interroge sur la cohérence des protestataires, dans la mesure où elle ne concerne en principe que les cas de syndrome de Rokitanski Kuster-Hauser ( MRKH), cas ou le couple hétéro, chrétien ou pas, produit des gamètes mâles et femelles viables mais où il existe une absence d’utérus ou une malformation utérine chez la femme, parait être effectivement une véritable aide ou charité chrétienne chez la mère porteuse. Dans ce cas la femme porteuse fait vraiment un acte altruiste. Une gestation à partir d’ un oeuf qui lui est étranger . Peut-être transmet-elle quelques ARN à l’enfant.

Pour ce qui est des autres dites GPA, nos protestataires qui sont sans doute majoritairement des libéraux économiques, doivent être cohérents, tout est marchandise pour élargir le capital.

Pour conclure

Naturellement avec le Parti Pour un Avenir Post-Antropocène (PPAPA) que je préside au niveau national, nous sommes hostiles à toute marchandisation de l’humain et estimons que ce problème devrait être anecdotique eu égard aux défis écologiques auxquels est confrontée l’humanité. Mais force est de constaté qu’il n’en est malheureusement rien, or, c’est un facteur qui explique la surpopulation qui entrainera la ruine de la biosphère.