Élections de l’Iran : Qui Sera le Candidat du Guide suprême ?

Les élections présidentielles de l'Iran le 19 mai sont probablement les plus ignorées et celles suscitant la moindre attention de la part du monde pour diverses raisons et considérations. Il existe maintenant une conviction internationale que le président de l'Iran n'est qu'une façade et que le pouvoir réel est entre les mains du guide suprême du régime iranien.

Le monde a suivi les élections iraniennes dans les sessions précédentes, qui comprenaient des candidats controversés, comme Ahmadinejad, qui font des déclarations aux médias qui provoquent une controverse régionale et internationale. Les élections à venir sont dépourvues de toute saveur politique, et il est difficile pour tout candidat de lancer des déclarations aléatoires passionnées, en particulier sur Israël. L'Iran a été prudent dans ses déclarations contre Israël depuis que le président américain Donald Trump a pris le pouvoir en janvier dernier, compte tenu de la position d'Israël dans l'agenda de Trump et sa politique étrangère. L'Iran ne prendra aucun risque à l'égard de ce dossier particulier et ne testera pas les intentions de Trump.

Bien que les élections présidentielles à venir en Iran soient jugées décisives en ce qui concerne l'avenir prévisible de l'Iran, la réalité est que la politique étrangère de l'Iran est contrôlée par le guide suprême Khamenei. Le président et le reste de l'appareil d'Etat sont chargés de mettre en œuvre les décisions et les orientations du guide suprême. Le guide suprême exerce son autorité et son contrôle sur le fonds électoral grâce à des procédures de filtrage proactives mises en œuvre par le Conseil des gardiens, qui ne permet qu'à ceux qui sont absolument fidèles au régime. La direction de l'Iran sur tout problème ne changera pas.

Rien ne changera en Iran si le président Hassan Rouhani a été élu à un deuxième mandat présidentiel ou si l'un de ses rivaux a gagné. Les étiquettes politiques se sont révélées être une sorte d'échange de rôles et rien de plus.

Certains soutiennent que le président Rouhani a joué un rôle important dans l'accord nucléaire de l'Iran avec l'Occident et que Khamenei n'était pas entièrement satisfait de l'accord et l'a accepté à contrecœur, comme la « tasse de poison » de Khomeini dans la guerre avec l'Irak en 1988. Ce n'est pas exact dans son intégralité. Ce que l'Iran a réalisé derrière la signature de l'accord nucléaire dépasse largement ce que l’Occident a gagné. Il n'y a aucun moyen de dire que le guide suprême n'était pas satisfait de la signature de l'accord.

Les mollahs sont bons en matière de manœuvre politique, l'exploitation et l'utilisation de documents pour leurs intérêts, et ils ont une grande expérience. Deviner qui est le prochain président dépend principalement des stratégies du guide suprême, que ce soit en plaçant un nouveau président et en affirmant qu'il a une direction différente dans la politique étrangère iranienne ou conserver la politique actuelle.

Certains peuvent dire que c'est l'urne iranienne qui déterminera le gagnant parmi les six candidats pour le poste. C'est vrai, mais la mobilisation pour un candidat particulier à travers l'IRGC, les médias pro-mollahs et d'autres organes de l'État est la base principale de ces sondages.

Le candidat le plus éminent du président Rouhani est Ebrahim Raisi, candidat du courant conservateur, ayant une personnalité influente parmi le clergé et le pouvoir judiciaire dans le pays, c’est un clerc en premier lieu. Sa victoire pourrait signifier un resserrement supplémentaire ou un message à l'Occident selon lequel les mollahs sont à l’interface de pouvoir et ne dirigent pas les choses derrière les scènes.

L'Iran est à une étape délicate de l'histoire de sa révolution. Ebrahim Raisi, qui était largement attendu pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei et souffrant depuis plusieurs années, se présente aux élections présidentielles. Il devient difficile pour lui de perdre l'élection et ensuite d'être élu successeur du leader en cas de décès. Il est évident que les chances de Raisi de devenir le chef de fille guide suprême vont diminuer s’il perd dans les élections, mais sa victoire peut aider ses adversaires soit après la fin de sa présidence, soit par d'autres mécanismes. Cela rend sa candidature à la présidence une spéculation politique seulement s'il existe un « accord » en coulisses. Tout sur la scène politique en Iran arrive pour une raison et est soumis à la planification méticuleuse des mollahs. Cependant, Raisi est encore jeune pour être président - il a environ 56 ans.

S'il existe effectivement une position iranienne différente sur l'accord, elle est déjà établie et définie par le guide suprême. Ce sera le choix du porte-parole officiel qui formulera le nouveau poste, après que Rouhani ait mis en œuvre sa part de l'accord nucléaire iranien.

Il est probable que tout changement dans la position des mollahs envers l'accord nucléaire sera lié au poste de l'autre partie (en particulier les États-Unis) de cet accord, puis au résultat de cet accord en Iran. L'accord n'a pas permis d'atteindre ce qui était attendu pour l'économie iranienne, peut-être parce que tous les revenus ont servi à soutenir le projet expansionniste des mollahs dans la région arabe. Une alliance sunnite soutenue par les États-Unis est à l'horizon pour contrer l'influence régionale de l'Iran, ce qui rend le choc assez prévisible. L'Iran ne risque certainement pas de mettre fin à l'affaire unilatéralement, mais les mollahs tentent de capter et de décoder les messages de l'administration Trump, qui déterminera si Rouhani continuera à être président ou un nouveau président sera choisi pour contrer l'hostilité croissante des États-Unis envers Iran.