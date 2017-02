Elections Présidentielles et Législatives : Comment sortir du cauchemar et replacer la France sur les bons rails ?

Les dirigeants des partis de droite et de gauche ont fait la démonstration de leur incompétence, de leur servilité à l'égard des puissants, de leur soumission aux injonctions de l'oligarchie euro-atlantique, de leur incapacité à défendre les intérêts de la France et des Français. Du coup, c'est une équation bien difficile que les Français vont tenter de résoudre dans le secret de l'isoloir, tant pour la présidentielle que pour les législatives.

Les médias aux ordres rivalisent d'ardeur et d'inventivité pour persuader les électeurs qu'avec Emmanuel Macron (à défaut de François Fillon), François Bayrou, Benoît Hamon, ils peuvent sans crainte souscrire un nouvel aller sans retour pour la croisade euro-atlantique dont on leur dissimule délibérémment les tares rédhibitoires. Ils veulent bien encore, à la rigueur, faire un peu de place dans leurs colonnes et sur leurs écrans aux "infirmiers" de l'Union Européenne, soucieux d'en corriger les travers sans remettre en cause ses postulats essentiels. C'est, en gros, ce que proposent Jean Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou Nicolas Dupont-Aignan.

Pour Marine Le Pen, on déroule le tapis rouge. Elle et ses lieutenants paradent sur tous les médias, en boucle, tous les jours, sans discontinuer. Leurs amphigouris semblent tinter agréablement aux oreilles des maîtres qui nous gouvernent et de leurs laquets.

Par contre, silence complet sur le seul candidat qui invite les Français à sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan en expliquant pourquoi il faut le faire, et comment on peut le faire. François ASSELINEAU, responsable politique le plus cité sur les réseaux internet, connais pas, jamais entendu parler !

Le PCF devenu le PGE a finalement choisi de soutenir Jean Luc Mélenchon après une valse-hésitation entre la présentation de son propre candidat sous les couleurs du PCF-PGE, le candidat accouché par la primaire socialiste si elle était gagnée par Arnaud Montebourg, et l'appui au candidat de la "France Insoumise".



Le PRCF qui s'applique à reconstruire un nouveau parti communiste capable de reprendre le flambeau de la défense des couches populaires et tout particulièrement de la classe ouvrière, a également fait le choix de soutenir la candidature de Jean Luc Mélenchon et s'en est expliqué à de multiples reprises.

Dans le dernier article publié sur Agoravox traitant de cette question (http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/campagne-presidentielle-lutte-que-189716#forum4813942), la lettre hebdomadaire d'Initiative Communiste déclare sans ambages :

Jean Luc Mélenchon est "objectivement le seul aujourd'hui en position de contester le PS sur sa gauche, de dénoncer l'Otan et de questionner l'appartenance de la France à l'Union Européenne".

L'objectif beaucoup plus ambitieux de François Asselineau de restaurer pleinement l'indépendance de la nation, de quitter VRAIMENT l'Union Européenne, l'euro et l'Otan, de redonner au peuple français la maîtrise de son destin n'est-il pas beaucoup plus approprié, beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus mobilisateur ?

Sauf à se fermer les yeux et les oreilles, il est difficile de se persuader que "Mélenchon est objectivement le seul aujourd'hui en position de contester le PS sur sa gauche, de dénoncer l'Otan et de questionner l'appartenance de la France à l'UE".

Vu la situation gravissime dans laquelle se trouve le pays (désastre économique et social, perte du contrôle des affaires de l'état par la nation, menaces caractérisées contre les institutions républicaines (communes, régions, départements, état d'urgence...) , vu l'implication toujours plus poussée de la France dans les opérations guerrières illégales de la coalition euro-atlantique, vu l'élévation considérable du danger d'une guerre nucléaire contre la Russie,

les atouts de JLM mis en avant par la direction du PRCF paraissent bien modestes !

Même si le PRCF ne place pas son action à la remorque du plan de campagne de JLM et mène sa propre bataille politique à la porte des usines là où il est en capacité de le faire, il n'en est pas moins dans une position incantatoire vis à vis de la "France Insoumise" :

"JLM doit dialoguer avec les vrais communistes ; il doit placer au coeur de sa campagne sa formule [L'UE, on la change ou on la quitte ...], il doit aussi arracher à Marine Le Pen le drapeau usurpé de défense de la langue française..."

JLM veut réformer l'UE pour réformer la France. Ce projet est une chimère. Lui redonner de la consistance ne me paraît pas être une bonne chose pour le pays et encore moins pour les salariés des entreprises et pour les couches populaires qui souffrent au quotidien, de plus en plus sévèrement, de la politique de casse industrielle et sociale qui est la traduction concrète, pour nos concitoyens et pour la France, du piège de dupes qu'est l'Union Européenne .

Le PRCF ignore avec superbe la candidature de François Asselineau à l'élection présidentielle. Beaucoup de militants qui partagent les idéaux et les objectifs politiques du PRCF s'en étonnent.

François Asselineau et l'UPR (tout de même forte aujourd'hui de plus de 15000 adhérents réels) ont placé au centre de leur combat politique la constitution d'un grand rassemblement populaire capable d'acter le retrait de la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, et de faire retrouver à la France et à nos concitoyens "le chemin des jours heureux".

Ce programme est très proche, dans son contenu comme dans sa forme, des idéaux défendus et des dispositions prévues par le Programme du Conseil National de la Résistance pendant l'occupation et après la libération du pays.

Les arguments mis en avant par les responsables du PRCF pour expliquer le peu de cas qu'ils font de la candidature de François Asselineau ne me convainquent absolument pas.

Peut-être François Asselineau n'aura-t-il pas les 500 signatures, on ne peut exclure cette éventualité. Je suis néanmoins très confiant sur ce point. Mettez-vous à la place des maires, pour la plupart très proches de leurs administrés, qui constatent chaque jour les conséquences catastrophiques, pour leurs communes et leurs concitoyens, des mirages du rêve européen de JLM et des autres ! Que croyez-vous qu'ils pensent du plan de liquidation des communes et des départements (déjà largement engagé) qui constituent la colonne vertébrale de la nation, qui sont les fondements de nos institutions démocratiques ?

Pensez- vous vraiment que parmi les 30 000 à 40 000 élus concernés (je ne sais pas précisément où on en est aujourd'hui), il ne puisse s'en trouver 500 pour apporter leur soutien à la candidature de François Asselineau ? Le travail de collecte de ces signatures, qui se poursuit, est engagé depuis longtemps.

La participation de François Asselineau à divers cabinets ministériels dirigés par des élus de droite, en tant que haut fonctionnaire de l'état est un très mauvais grief adressé à son encontre. C'est justement cette expérience qui l'a convaincu de la nécessité de chercher une solution politique aux problèmes du pays hors des sentiers battus de l'alternance de la droite et de la gauche à la tête de l'état, droite et gauche appliquées l'une et l'autre à mettre en application les injonctions de la Commission Européenne et la politique euro-atlantiste de destruction de notre nation.

C'est cette expérience qui l'a conduit à rechercher un nouveau cadre politique capable de porter fièrement, honnêtement, de façon déterminée et conquérante, la bannière de l'indépendance nationale et du droit de la France de déterminer elle-même sa politique nationale, comme c'était redevenu le cas à la libération et sous les gouvernements placés ensuite sous la houlette du Général De Gaulle.

Qu'il ait cherché des partenaires dans les rangs des anciens dirigeants gaullistes comme le controversé Charles Pasqua , ou parmi des souverainistes comme Philippe De Villiers me paraît tout à fait cohérent avec sa démarche. Cette tentative de coopération infructueuse n'a d'ailleurs atténué en rien sa détermination à servir au mieux l'idéal de libération nationale au coeur de son engagement, et l'a conduit à initier en 2007 la création de l'UPR (Union Populaire Républicaine). Quel genre de partenaires aurait-il pu trouver dans la gauche gangrenée ou dans le PCF mutant , ou chez les verts, ou à droite de l'échiquier politique, toutes ces forces étant embarquées jusqu'à l'ivresse dans le bateau européen et otanesque ?

Ce reproche est VRAIMENT un reproche de très mauvais aloi.

Il est pour le moins difficile de faire comprendre à nos concitoyens que pour hâter la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, il est nécessaire d'ignorer la seule voix à défendre ce projet dans la bataille électorale des présidentielles : celle de François Asselineau. Difficile de faire comprendre qu'on se refuse à faire alliance avec l'UPR, le seul parti à porter fièrement la bannière de l'indépendance nationale, de la sortie de la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan au motif qu'on ne serait pas en mesure de peser d'un poids prépondérant dans une telle alliance.

Nos aînés des combats menés pendant la résistance et à la libération ne se sont pas laissé aller à de telles chicaneries et n'ont pas eu à le regretter.

La France a manifestement besoin de retrouver le grand parti de la classe ouvrière qui lui fait défaut aujourd'hui, mais sûrement pas une nouvelle chapelle.

Pour changer la donne, pour redresser le cours des choses, pour faire échec au projet euro-atlantique de détruire notre nation, une alliance est nécessaire. C'est le rassemblement du peuple de France, dans sa diversité, qu'il faut construire, et d'abord, en priorité, avec les partisans de la sortie de l'UE, de l'euro et de l'Otan les plus lucides, les plus clairvoyants, les plus déterminés et les plus fiables.

Si François Asselineau obtient les 500 soutiens, les électeurs pourront affirmer clairement leur volonté de vivre de nouveau dans une France tout à fait indépendante. Ils pourront clamer haut et fort leur volonté de vivre libres, de décider souverainement du choix de la politique économique et sociale de notre pays , de l'organisation de notre vivre-ensemble, de nos institutions démocratiques, de notre diplomatie, de nos coopérations avec les autres pays de la planète.

Ils seront sans doute nombreux à préférer cette voie au chemin semé d'embûches que leur proposent Jean Luc Mélenchon et la "France Insoumise" qui rechignent à sortir la France du carcan inextricable de l'Union Européenne. Pour nombre de nos compatriotes, l'Union Européenne, on la quitte tout court et on demande de suite l'application de l'article 50 du traité de l'Union Européenne (TFUE).[https://www.upr.fr/lupr/article-50-du-traite-sur-l-union-europeenne]

Il est illusoire de prétendre modifier l'UE. Cette musique sournoise est servie aux Français depuis plus de quatre décennies. On peut douter que beaucoup souhaitent continuer d'y prêter une oreille complaisante.

Les suppôts de la politique de saccage de l'économie du pays, d'abaissement national, de liquidation de notre indépendance et de nos institutions démocratiques dépensent des millions et inondent les médias aux ordres de leurs mensonges pour pérenniser le pillage du pays et leurs privilèges exorbitants.

Ils n'auront peut-être pas le dernier mot.

A la France tout à fait soumise aux grandes sociétés capitalistes, à l'oligarchie euro-atlantiste, à l'Otan et à d'autres intérêts étrangers que leur proposent François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, les "centristes" , les "indépendants" de tous acabits, ou encore les différents candidats des "verts",

à la France "insoumise" que leur fait miroiter Jean Luc Mélenchon,

à la France VRAIMENT "insoumise" derrière laquelle le PRCF appelle à se regrouper,

beaucoup d'électeurs préfèreront à juste titre la France VRAIMENT INDEPENDANTE que François Asselineau et l'UPR les invitent à défendre de toutes leurs forces, déjouant ainsi tous les pièges qui leur sont tendus, y compris celui des sirènes pernicieuses du Front National.