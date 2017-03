« Emmanuel Hollande », la réalité augmentée ?

Heureux comme un Fillon qui a trouvé une pépite d'or. Son filon porte un nom ou plutôt deux ; Emmanuel Hollande" ou encore François Macron. Merci monsieur Valls, mille fois merci chantent en coeur "Les Républicains". D'ailleurs, le vote de l'ex Premier ministre dès le premier tour en faveur d'Emmanuel Macron fait beaucoup d'heureux sur l'échiquier politique national où chacun peut y trouver son compte, son ou ses traîtres, son ou ses fraudeurs. Mais Le leader d'En Marche n'en demandait pas tant. Cependant, il faut rendre à César Jean-Marie Le Pen ce qui lui appartient, car en 1995, le père fondateur avait inventé "Edouard Chirac" ou encore "Josrac et chispin" en 2002.

Vous vous souvenez certainement d'Ali Juppé, de Farid Fillon et de Ben Hamon, mais quel déchaînement d'imagination sur la toile pour saluer comme il se doit le nouveau venu, Emmanuel Hollande. Non, la hollandie n'est pas morte et la créature hollandaise n'est-elle pas la preuve de l'existence du fameux cabinet noir dans le sous-sol de l'Elysée ? Luc Chatel non plus n'a pas raté l'occasion d'en mettre une petite couche, " Si vous voulez un deuxième quinquennat Hollande avec un apprenti-stagiaire, votez Macron".

Décidément Manuel Valls n'en rate pas une, après le coup lucide mais suicidaire des deux gauches irréconciliables et sa promesse démagogique de supprimer le 49/3 avant la primaire de la "Belle alliance populaire". Voilà "mistigri" Valls qu'il soutient Macron sous prétexte d'éviter une possible mais improbable victoire du FN.

Pour tenter de limiter les dégâts, le camp Macron annonce déjà qu'il y aura un "candidat En Marche dans la circonscription d'Evry". N'empêche que le rassemblement ni droite ni gauche prend de plus en plus des allures de gouvernement socialiste.

Pendant que d'autres hollandais envisagent la Grande évasion ou la Grande Vadrouille vers En Marche, alors que Macron écope son bateau surchargé et que Hamon coule comme les larmes de la maire Aubry, que Fillon prie pour qu'une autre révélation ne vienne pas doucher ses derniers espoirs d'être au deuxième tour, que Mélenchon compte les points qui le séparent de Fillon, que les 11 candidats attentent le débat du 4 avril avec impatience ou anxiété et que celui du 20 avril est compromis. Presque la moitié des électeurs sont toujours indécis.

Vivement le 23 avril, au moins après les Français verront mieux contre qui voter.