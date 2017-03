Emmanuel Macron, candidat de la Droite et du Centre

@Alpo47

Ouais coco, c’est la même chose. Je suis consterné par le niveau de l’article et des commentaires. Aucune analyse, que des clichés, des poncifs, des procès d’intention, des propos de comptoir, des réflexions de bistrot. Vous n’avez pas conscience que vous assassinez Agoravox avec tant de crétineries. Vous ne connaissez rien à l’économie et la politique et vous vous permettez de juger et de prononcer vos fatwas d’exégètes narcissiques.