Emmanuel Macron du parti des banquiers et de la presse a gagné, contre les intérêts du peuple, et radiations abusives

Emmanuel Macron et Marine le Pen remportent le premier tour de l'Election Presidentielle 2017. Facile pour Emmanuel Macron qui était soutenu il faut le rappeler par les banquiers, les milliardaires, et une coordination presse très partiale pro-Macron sous influence étrangère, comme je l'expliquais dans mon article du 10 mars 2017. Le parti d'Emmanuel Macron s'est transformé en vivier socialiste, ils se sont tous précipité dans le panier de crabes en espérant obtenir une place aux prochaines législatives, mais il n'y en a que 577.

Résultats du 1er Tour de l'Election Présidentielle du 23 avril 2017, les qualifiés pour le second tour.

Marine Le Pen a été élue avec 7 millions de voix. En 2012 elle avait obtenue 6,4 millions de voix.

Lors de cette élection j'ai vu beaucoup de monde prendre une enveloppe vide, et ne mettre aucun bulletin dedans. Abstention ne veut pas dire vote blanc. Abstention, c'est ceux qui ne se sont déplacés, et les votes blancs, il faut le rappeler, c'est ceux qui se sont déplacés, mais qui n'ont pas mis de bulletin, ou qui ont mis des bulletins raturés. On ignore combien il y a eu de votes blancs, puisque le chiffre n'a pas été communiqué.

Patience, encore une semaine de torture et de provocations avant le deuxième tour, alors que nous connaissons le résultat. Il est évident que toutes les voix de la gauche vont se reporter sur Emmanuel Macron. Il sera donc notre futur Président de la République. Ah non j'oubliais, la torture va se poursuivre jusqu'en juin, puisque nous devront aussi subir les feuilletons à cause des élections législatives. Pour ce qui est du danger du nationalisme, Emmanuel Macron devrait revoir l'histoire de la seconde guerre mondiale, car il oublie que l'antinationalisme de la gauche a parmis l'invasion de la France par le parti national socialiste nazi d'Adolphe Hitler. De plus les élus de gauche ont été les plus nombreux à voter pour Pétain et Vichy. Je le sais pour avoir travailler pendant un an à temps perdu, pour refaire des tableaux parti politique par parti politique. J'ai constaté que plus de 350 élus de la gauche ont voté pour Vichy, et moins de 200 à droite. Visiblement des partis de la gauche n'ont jamais été comptabilisé, ce qui a permis à des historiens bidons de fausser là aussi les chiffres. De plus c'est l'ultralibéralisme économique à outance des grands groupes américains et autres qui ont permis de sur-armer l'Allemagne nazie, à bon entendeur salut. Alors que les donneurs de leçons sur le fascisme de droite la mette en veilleuse.

Tout le monde a pu constater le comportement pro-Macron d'une certaine presse, et les attaques permanentes contre tous les autres candidats. Nous avons vu que notre industrie, le scandale Alstom en particulier de plusieurs milliards d'euros censuré par la presse, dont j'ai parlé le 18 mars 2017, a été liquidé au profit de l'américain General Electric. Un autre article de Yvesduc que je trouve très intéressant, dresse lui un inventaire des casseroles d'Emmanuel Macron. Il complète très bien mes derniers articles sur Emmanuel Macron, mais je me suis orienté surtout sur le scandale Alstom. Reste à savoir si les français seront toujours aussi ravis de leur choix en 2018. Est-ce que le futur Président Emmanuel Macron continuera à liquider notre industries au profit des groupes étrangers ? Peut être que les français qui hurlaient de joie dimanche 23 avril 2017 se mordront les doigts quand leur entreprise sera vendue à un groupe étranger, et surtout quand ils seront licenciés. Ils n'auront qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Les coups tordus se sont produits jusqu'au dernier moment. J'ai expliqué dans le dernier article comment la fraude électorale était organisée par la gauche dans certaines villes. On a ainsi appris que 15.000 personnes sur 270.000 habitants à Strasbourg, ont été radiées des listes électorales lors de la traditionnelle mise à jour des fichiers qui a eu lieu début 2017. Des personnes qui votaient depuis 15 ans dans le même bureau de vote ont même été radiées, c'est tout simplement hallucinant. Combien de villes sont dans ce cas, nous l'ignorons. Des centaines de personnes ont déposé des recours devant le tribunal d’instance. Ce genre de manoeuvre est suffisant pour fausser une élection. Je doute que la presse radio et télé nous en parle. L'organisation d'une fraude sur 10.000 habitants en moyenne sur une centaine de villes, est largement suffisante pour fausser une élection présidentielle.

Ci-dessous, vous trouverez tous les résultats. Tous ceux qui ont fait moins de 5% ne sont pas remboursés.