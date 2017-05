Emmanuel Macron, le nouveau Cortès ?

Avant même d'être élu, Emmanuel Macron est déjà « haï ». C'est ce que François Ruffin martèle dans une lettre ouverte reprise par les médias. Phrases et mots puissants pour évoquer la colère sourde qui gronde en profondeur dans le pays et dont vraisemblablement l'Oligarchie, n'a pas tout à fait pris l'exacte mesure.

Car, E. Macron sera élu, contre le choix d'une majorité de Français qui rappelons-le a porté au premier tour, leur choix sur les 11 candidats présents, dans des proportions diverses, n'oublions pas non plus les abstentionnistes, les votes blancs et nuls.

E. Macron sera « élu » contre le Peuple, contre la volonté générale, en ne réunissant sous son nom qu'un pourcentage réduit d'électeurs, et pourtant il passera, parce que cela est décidé depuis longtemps, est scénarisé et sera donc, après les millions d'Euros mis en jeu, appliqué à la lettre ! L'oligarchie ne fait aucun cadeau, il lui faut rentrer dans ses comptes en récupérant ses mises.

Mais, ce qu'il ressort de ces élections présidentielles, c'est le vaste accaparement d'une élite sur le Peuple, sur la Démocratie et le rapt des institutions.A l'heure où E. Macron va serrer des mains, à des hommes et des femmes que l'Oligarchie considère comme des « inadaptés sociaux », l'Oligarchie a trouvé en cet homme jeune, le dépositaire idéal de son projet mortifère.

Devant ces hommes et ces femmes de Whirlpool qui voient s'avancer leur destin déjà soldé – le chômage – et qui tentent de lui parler, E. macron ne semble écouter que lui-même, et plus il s'exprime à travers le mégaphone pour se faire entendre, plus sa propre voix raisonne à l'aune de sa surdité sociale, celle des puissants contre les humbles. Lorsque l'on visionne ces images emblématiques d'un monologue, deux mondes se télescopent, étrangers l'un à l'autre, un contraste poignant, mais jaillit soudain, une seconde peut-être d'humanité, très fugitive, où l'on a quelques éclairs d'espoir que cet homme jeune veuille enfin comprendre qu'il est entrain de commettre une erreur fatale, mais il se crispe sur ses positions et son projet, et nous retombons lourdement dans la réalité de ce que le jeune candidat représente. Dans ses attitudes, il est intéressant de remarquer à quel point, E. macron semble se trouver au milieu d'une scène, étranger à lui-même, il veut haranguer la foule de ceux qu'il va, dans quelques mois, priver de leur droits les plus légitimes, celui du travail, ceux qu'il va, au nom d'une mondialisation effrénée envoyer au ban de la société. En pleine dissonance, il veut mais ne peut, velléitaire, expliquer la légitimité de lois totalement illégitimes : la loi El Khomri/loi travail qui passe très, très mal chez les Français, car cette loi va mettre par terre des décennies d'avancées sociales et de progrès et jeter à la rue des milliers de familles, sans travail, expulsés de leurs logements qu'ils ne pourront plus payer, endettés, réduits, aplatis, écrasés !

Dans son attitude, E. Macron tient presque du « piétisme », c'est l'enfant chéri des grandes fortunes de ce monde, et à ce titre, il leur doit tout. Comme s'il était entré en « religion », celle de l'argent-roi, celle des dividendes, et du CAC 40.

Emmanuel Macron, figure de proue figée dans ses postures ne voit-il pas non plus, les individus qui seront sacrifiés au nom de la mondialisation obligée - précisons de l'Ouest atlantiste–, la seule autorisée – et qui loin de leur tendre la main, se contente de tendre un mégaphone pour se justifier.

Moi, je dois dire que le personnage me fascine. Voilà un homme jeune qui aurait pu être un nouveau Cid, un conquérant des temps nouveaux, il se contentera d'être un nouveau Cortès, à la tête d'une armée de mercenaires assoiffés d'or. Il aurait pu être un nouveau « Messie » des temps modernes, non, E. Macron, traîne sa jeunesse comme un fardeau bien trop lourd, comme une croix dressée sur le dos, d'un déjà vieil homme usé et tourné vers les temps les plus anciens, rétrogrades, vieux de mille ans, une jeunesse gaspillée dans un projet expiatoire et féodal qui respire les remugles d'un futur social, dur, très dur, d'une société despotique, impitoyable, inhumaine.

E. Macron perçoit-il derrière ces visages qui le questionnent des yeux, tout leur désespoir muet ou bruyant, un désespoir muet qui les transcendent, qui en font des symboles chez Whirlpool, de ce Nord déconstruit, détruit, laminé, de cette France mourante et d'une société en totale dérive ?

A-t-il, E. macron, saisi-là, cette terrible interrogation de tous ces hommes et ces femmes qui font cercle autour de lui, cassés d'avance par ce que préparent pour eux, contre eux, les lois que E. macron imposera par ordonnances, il l'annonce ?

A-t-il saisi à quel point ceci est une faute qui pèsera longtemps sur la vie politique française, et sur les risques qui pourraient déboucher d'ici peu, et que François Ruffin, dans sa grande inquiétude et capacité visionnaire, explique gravement ?

Macron sera élu, car il est dépositaire d'un projet erratique, celui de l'Oligarchie, projet qu'elle a monté patiemment, tissé de mensonges et de vilenies. Mais ce qui nous étreint, nous, les citoyens, c'est la « solennité » des élections présidentielles, et providentielles pour mettre en œuvre ce projet qui n'aurait pu l'être en temps ordinaire, avec l'émergence d'un porte-drapeau, E. Macron.

Solennité d'un projet qui enverra des milliers d'hommes au ban de la société, comme l'on envoya les premiers martyrs se faire cracher dessus, au moment où le monde n'était pas assez vaste pour en percevoir toute l'étendue du symbole ? Alors oui, cette « colère » de l'homme et de la femme ordinaires est là, remplissant la coupe, jusqu'à ce que la moindre goutte n'en déborde.

Les despotes qui prétendent gouverner le monde, ignorent que le « désespoir » forge les consciences, nées de la rencontre brutale du désespoir des humbles avec l'indifférence des puissants. Mais l'appel de monsieur Ruffin, a-t-il seulement été entendu, non plus, par son destinataire ?