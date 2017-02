Emmanuel Macron ou la stratégie électoraliste...

Comme cela a déjà été dit et démontré sur ce forum, Macron est un pur produit des stratégies de marketing. A peu près tout est fabriqué, faux, chez lui.

Il a pour lui, le fait que les élections sont dans peu de temps. S’il parvient à suffisamment s’agiter pour continuer de faire illusion, il pourrait passer devant les deux autres, menteur-vénal ou médiocre-transparent. Il a donc un large espace devant lui, bien servi par les médias du « système ».

Le Pen/ Macron au second tour et comme d’habitude, le choix sera : qui est le moins pire pour le pays ?

