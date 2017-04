Emmanuel Macron : si intime et pourtant inconnu politique

La campagne d'Emmanuel Macron a commencé il y a près de 2 ans par une longue série d'articles dans la presse people. Loin du fracas du monde politique et sous les radars des observateurs, Emmanuel Macron est allé à l'assaut des français sous l'angle de la peopolisation et du voyeurisme. Les titres d'alors sont révélateurs :

Emmanuel Macron Déoile Comment il est tombé amoureux de sa femme dans Voici

Emmanuel Macron l'amour passionné mais interdit ! La fuite à Paris Brigitte son épouse dit tout dans Voici

Emmanuel Mmacron a échoué au concours de l'ENA parce qu'il était trop amoureux dans Voici



Emmanuel Macron : sa mère pensait qu'il était amoureux de la fille de sa compagne dans Voici

Video : les images du mariage d'Emmanuel Macron avec Brigitte Trogneux en mini robe blanche

Des dizaines de Une se sont ainsi succédées de Voici à Closer pour faire entrer le futur candidat à la Présidentielle dans les salles d'attente des coiffeurs, des médecins, des dentistes. Alimentés directement par le couple Macron, les petites histoires se succédent allant même jusqu'à diffuser le film de son mariage ! Un comble pour l'impétrant qui dans l'émission politique de France2 le 6 avril dernier s'offusquait des demandes d'explications sur son modeste patrimoine au regard de ses gains énormes en tant que banquier d'affaires. Il tançait ainsi "Mais non, vous rigolez ou quoi !", la voie tendant vers les aïgues. Et de s'avancer vers le journaliste trop curieux, les coudes sur la table, le doigt levé : "La transparence, ce n'est pas le voyeurisme". Visiblement, pour Emmanuel Macron il est moins gênant de révéler les dessous de sa vie privée, même intime, que de révèler ce que sont devenus les millions gagnés chez Rothschild.

La story telling façon Macron a peu à peu quitté la presse people, pour accoster en douceur chez Paris Match en avril 2016, puis peu à peu envahir toutes les unes de magazine à la rentrée de septembre 2016, soit 8 mois avant l'élection. Il faut dire que la fréquentation assidue des tabloïds lui a fait rencontrer quelques spécialistes de la notoriété et notamment Mimi Marchand qui prend en main la com' des Macron se faisant un défi de les emmener à l'Elysée. Mimi tient dans l'ombre les ficelles de la presse people française. Elle est devenue aujourd'hui le stratège de la campagne médiatique Macron. ( voir également cet article de l'Express ).

Cet atterissage en toute discrétion dans la presse classique s'est là aussi accompagné d'une pléthore de couverture souvent alimenté par les débuts voyeuristes du couple Macron. ( Voyeuriste au sens étalage de l'intimité du couple, pas au sens transparence patrimoniale ).

Brigitte Trogneux le maillon fort d'Emmanuel Macron dans Madame Figaro

Emmanuel Macron et Brigitte Trogneux les images de-leur-mariage

En janvier à l'issue de la primaire de gauche boudée par Emmanuel Macron, le candidat apparaissait donc avec une notoriété étonnante pour le bleu en politique qu'il était. Copiant l'exemple de Trudeau au Canada ou d'Obama aux USA, exposant sa famille ses proches à toutes les révélations, Emmanuel Macron avait réussi à faire oublier son inexpérience et ses échecs en tant que conseiller économique de F. Hollande puis de ministre de l'Economie.

Il en a gardé une hyper suceptibilité sur ce sujet. On l'a vu lors de l'Emission Politique sur France2 le 6 avril dernier. Aux questions sur les Unes de presse multiples ( plus d'une centaine ) il bredouille péniblement qu'il n'a pas choisi, que c'est la presse qui lui a imposé... Vous en êtes en Une à l'insu de votre plein gré, lui lance même Cohen ! Déjà en janvier quelques questions troublantes l'avaient amené à mentir sur la 5eme et à affirmer concernant le film de son mariage : " je ne l'ai pas donné, j'ai accepté qu'on le prenne".

On retrouvera également, ici, un fort intéressant article qui détaille le soin apporté à étaler sa vie privée pour se rendre intime des lecteurs de Voici, Gala ou Closer. Rappelons à ce sujet que leur diffusion frôle le million avec un taux de "circulation" ( c'est à dire de lecteurs successifs ) de l'ordre de 7, soit 8 millions de lecteurs potentiels.

http://blog.francetvinfo.fr/oeil-20h/2017/01/19/le-couple-macron-les-coulisses-dune-com-people.html

Au 25 janvier, au moment du coup de tonnerre de l'affaire Fillon toutes ces préoccupations disparurent totalement tout comme les questions sur son programme. L'actualité et la campagne furent alors accaparés par une autre Story Telling, celle des révélations issues du Parquet National Financier et du Canard Enchainé qui opportunément évitèrent toute question dérangeante à Emmanuel Macron.

Alors que les chaînes info nous expliquent à l'envie qu'Emmanuel Macron reste un inconnu pour les français, ils omettent de rappeler que toute son histoire personnelle s'étale dans les salles d'attente des médecins, dans les salons de coiffure. Il est bien un inconnu mais du point de vue politique : nul ne sait ce qu'il ferait s'il était élu.

En cadeau et pour se rendre compte du rouleau compresseur dans la presse people voici quelques autres articles :

