Emmanuel ou la Malédiction

Savez-vous ce qu’est un expert en Haut de Bilan spécialisé dans les fusions acquisitions ? C’est, dans la haute finance, le haut du haut du panier, et c’est un type de profil que j’ai eu l’occasion de recruter il y a quelques années de cela à de nombreuses reprises pour le compte d’un cabinet d’audit international, un des Big Four comme on les appelle.

Ce « profil » comme son nom l’indique s’intéresse exclusivement au « haut de bilan », c’est-à-dire aux capitaux pour le compte d’un client qui est l’actionnaire. Le « compte d’exploitation » (c’est-à-dire vous et moi) ne rentre aucunement dans son champ de préoccupation première, sauf pour une chose : l’optimisation du résultat d’exploitation, lequel donne lieu au versement de dividendes. Ce qui peut nous concerner ensemble, les cotisations retraite ou les salaires qui nous sont versés par exemple, ne sont pour lui qu’une ligne comptable, c’est-à-dire une charge, qu’il convient de comprimer et donc de réduire afin que l’EBE soit aussi élevé que possible.

Ces Mozart de la finance j’en ai interviewé un sacre nombre et puis donc témoigner in situ : ce sont des Macron, tous, absolument tous. Ils sont admirablement formatés pour séduire, pour convaincre, pour enrober le message de chromo, pour détourner le sens des mots tant vis-à-vis de leurs clients que vis-à-vis de tout le monde. L’objectif de leur job n’étant pas « avouable » ils sont passés maitres en communication. De leur bouche sortent de jolies phrases bien creuses emplies de nobles principes pour détourner l’attention. Fort élégants et peinturlurés d’un vernis culturel pratique (ils alignent ça à la case « hobbies ») ils sont capables de citer Zola ou Marx sans rire et leur faire dire le contraire de ce qu’ils ont écrit. Ce sont des recycleurs de métier extrêmement doués, pas un cheveu ne dépasse. On ne peut jamais parvenir à les emmener sur un terrain personnel au-delà du storytelling qu’ils ont préparé et qui ressemble toujours à un conte de fées. Et si jamais (comme j’ai su le faire) on les pousse par la force dans leurs retranchements alors ils montrent leur vrai visage qui est celui de l’extrême violence : Damien ou la Malédiction, comme dans le film, sans rire !

Au-dedans ils sont aussi froids que la lame d’un couteau et leur regard est celui d’un carnassier avide de sang. Un peu comme le personnage d’Orange Mécanique ils sont du genre à te violer et te dépecer et à te susurrer a l’oreille « c’est pour ton bien » au moment ou ils t’achèvent.

Voilà donc le portrait clinique du fondé de pouvoir que vous allez (avez) élire (élu) en ce 7 mai.

Je n’aime pas les attaques ad hominem ou les procès d’intention mais compte tenu de mon expérience en recrutement à haut niveau je sais que le CV parle bien mieux que les beaux discours. Celui de Manu est éloquent. ENA, Rothschild, Commission Attali, Loi Macron, Loi Travail. Ajoutez à ça ses soutiens, financeurs, amis dans les medias et vous avez toutes les preuves sous les yeux. Votre perdreau est bel et bien là pour dépecer la bête plus vite et plus violemment qu’avant, il a réussi son coup et vous l’y avez, vous qui avez au préalable dégagé la quasi-totalité du haut du panier de la classe politique de ces 40 dernières années, bien aidé.

Je sais, les valeurs, les belles, les nobles valeurs, le non au racisme, au sexisme, la lutte LGBT etc. : ces belles valeurs auxquelles je crois et qui en l’occurrence auront servi de marchepied à votre bourreau des cœurs. C’est ça qui est remarquable dans le truc : ces belles valeurs que vous appliquez à géométrie variable (ou est la compassion des adorateurs de Saint Macron envers les petites gens victimes de plans sociaux, envers tous les abandonnés de la mondialisation de nos campagnes et provinces et banlieues ? Ne méritent-ils pas EUX AUSSI un peu d’égards, eux qui ont bien compris qui était le mec et ce qu’il allait leur faire ?) – eh bien ces belles valeurs auront été utilisées comme un cache-sexe avec votre complicité.

Dès cet été il l’a dit : ordonnances en cascade pour casser encore plus vite le code du travail ! Vous n’aurez plus que vos yeux pour pleurer, sauf si vous êtes déjà à la retraite et blindé. Parce que ça va vous concerner ce truc, je veux dire à titre personnel : auto-entrepreneur mon gars et plus vite que ça. Et si t’es au chômage, deux offres ou la porte. C’est dans son programme, ça c’est concret. Et ça permet direct de réduire le fameux EBE dont je parlais plus haut.

Et (trop tard pour ouvrir les yeux) TOUT son programme (qui n’est qu’économique) va dans ce sens. Absolument tout ! Les quelques mesures sympa du style « on supprime le RSI » ne sont là que pour masquer l’essentiel c’est-à-dire la philosophie profonde de ce projet en trompe l’œil. L’actionnaire, tout pour l’actionnaire ! Pourquoi croyez-vous que le CAC et la Bourse ont une érection ? Pour vos beaux yeux peut-être ? C’est bien leur genre…

Pour faire court c’est donc la mise à sac programmée de tous les acquis des révolutions sociales depuis plus d’un siècle et du legs du Conseil National de La Résistance, avec en fond sonore des citations de Jaurès et de Blum. Et donc à ça, un seul mot d’ordre : état de disgrâce immédiat et résistance dès le 8 mai SYSTEMATIQUE ! Qu’il entende la colère dans son palais, ce petit marquis, et qu’il tremble, ce freluquet !

Pour le reste, votre héros l’a dit : sur le sujet majeur de votre sécurité (face à Daesch) il n’a à peu près rien prévu, ça ne l’intéresse guère, ce n’est pas dans son panel de compétences, il aura ses fiches cuisine et ses discours en cas d’attentats avec les regards camera répétés avec Brigitte. Et sur la géostratégie et « les grands de ce monde » il prendra ses instructions à Washington comme il l’a par ailleurs déjà prouvé, lui qui au moment du gazage non prouvé par Assad de son peuple » a osé comme son mentor déclarer qu’il était prêt (sans preuves !) à envoyer notre armée.



La France pour lui c’est une province et rien de plus : il maitrise en surface son histoire et ses auteurs, suffisamment pour faire illusion et piller le patrimoine avec des airs de sainte nitouche. Je cite De Gaulle et je casse tout ce qu’il a construit, j’appelle à moi Jaurès et je macule ses acquis. Ce type est une insulte, un crachat à l’intelligence, un mollard à la face des gens érudits. Il sera de loin le pire de tous, pire que l’immonde Sarkozy, qui avait au moins le mérite de ne guère dissimuler son être profond.

Soyez surs et certains que ce quinquennat sera guerrier : c’est bon pour l’armement et donc pour la finance, et puis ça distrait le peuple, ces ingérences en Syrie et ailleurs au nom des droits de l’homme, ces diabolisations et ces faux Grand Satan, ça permet habilement de détourner le regard vers des ennemis imaginaires quand le loup est dans la place. C’est si pratique, ce logiciel des grandes valeurs : avec ça on peut faire tout passer, les gens n’y voient que du feu et continuent à crier « halte au fascisme ». Ca les met en danger directement mais comme ils regardent ailleurs …



Conclusion : parfaitement rodé à casser le pays et à le livrer à la découpe à des intérêts supérieurs forcément étrangers (coucou Qatar et consorts), le mec est en même temps non seulement incapable de vous protéger mais en plus foncièrement dangereux à force d’incompétence crasse sur tous les sujets régaliens. Un Directeur de Zone aux ordres, nada mas !

Il y a donc bien une « malédiction » française dans cette inaptitude historique à échapper à l’inéluctabilité de sa lente agonie. Celle-ci va donc se perpétuer et s’accélérer dangereusement sous la férule de ce petit autocrate auquel vous ne confierez sans doute pas de franche majorité, mais qui ne se gênera pas pour faire sans à-coups de 49.3. Sa « génération spontanée » verra se pointer un bon paquet de petits bourgeois arrivistes propres sur eux et parfaitement ignorant du pays réel. Ce renouvellement, j’en fais le pari, vous fera regretter amèrement les vieilles badernes socialistes et UMP, mais bon, la parité sera ENFIN respectée.

Minc, Attali, BHL et Drahi sont à la fête et on sabre le champagne chez Rothschild. Le Nouvel Ordre Mondial exulte, l’Antéchrist au sourire carnassier est à l’Elysée et la morale est sauve.

Je vous souhaite bien du plaisir. Mes pensées à ce peuple oublié et que telle une bête émasculée on va achever dans la joie et la bonne humeur.