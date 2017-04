Emprunt, banque, et conflit d’intérêts : Macron, l’homme qui valait 8 millions

Quels sont les points communs entre Macron et Melenchon ? Leurs noms commencent par un M comme Million et, ils ont reçu huit millions d’euros d’une banque pour financer leur campagne electorale. Pile la même somme ! Etonnant non ? Là s’arrête les comparaisons, car si les deux sont « En Marche » avec l’argent des banques, l’un est programmé pour perdre, ou plutôt faire perdre - le FN -, l’autre pour gagner , et poursuivre l’œuvre de François, le dernier des "socialistes".





La question du financement des campagnes électorales (et non pas des compagnes) a été posé lors du merveilleux débat télévisé sur France 2, chaine du « sévice public ». Cependant, personne, aucun candidat n’a parlé de ces emprunts bancaires, ni n’a questionné son rival sur le sujet. Et pour cause, tous nos candidats ont emprunté auprès des banques, sauf les « petits candidats » qui eux n’étaient pas invités.

Nous étions au banquet des banques. Vous l’avez compris.



En tant que simple téléspectatrice et contribuable de la redevance audiovisuelle j’ai apprécié la franchise d’Emmanuel Macron qui s’offusquait des insinuations de ses rivaux sur ses prétendus liens avec lesdites banques. Il accusait même Marine Le Pen de tenir des propos diffamants. J’écoutais Macron expliquer que sa campagne était financée par les dons des adhérents de son nouveau mouvement « En Marche », plafonnés à de menues sommes comme la loi l’impose. Tout en regardant la télévision et en écoutant le beau jeune homme au yeux bleus d’une oreille je « googlais » sur le clavier de mon iphone « macron emprunt banque ». BINGO ! « Macron emprunte 8 millions pour sa campagne » titrait Les Echos du 13 mars 2017, soit une information connue avant le débat. J’écoutais Macron expliquer comment sa campagne était financée par les adhérents de son nouveau mouvement « En Marche » tout en lisant l’article des Echos que je retranscris mot pour mot ci-dessous :

« La somme s'élève à 8 millions d'euros. Emmanuel Macron a confié, dans une interview au quotidien La Croix être sur le point de contracter un emprunt de 8 millions d'euros pour financer la poursuite de sa campagne. Une information que confirmait ce lundi le secrétaire général mouvement, "En Marche !", le député socialiste Richard Ferrand, à BFMTV. Le nom de la banque - française, est-il précisé - qui accorderait ce prêt n'a pas encore été dévoilé. Il le sera "lorsque le dossier sera bouclé", affirme Richard Ferrand."

https://www.lesechos.fr/elections/emmanuel-macron/0211874764312-macron-emprunte-8-millions-a-une-banque-francaise-pour-sa-campagne-2071878.ph

Avouez que c’est assez cocasse de lire ça et d’écouter en même temps le candidat « anti système » mettre en demeure ses rivaux de prouver le moindre lien avec une banque, sans que personne ne trouve rien à redire, ni présentateurs, ni rivaux. C’est qu’ils sont en famille, me dis-je, nos candidats de la télé réalité politique "Moi Président". Il y a des choses qu’il est convenu de taire. On ne dit pas aux enfants que le Père Noêl n’existe pas, par exemple. « On s’est entendu avec la prod » disent les candidats de Secret Story. Et ce n’est pas l’intrépide et grand orateur Mélenchon qui risquait de briser la loi du silence. Le syndicaliste bourgeois au patrimoine fort consistant avait bouclé son dossier de prêt de 8 millions d’euros auprès d’une banque quelques semaines auparavavant. Marine Le Pen, elle, autre candidate bourgeoise qui parle au nom du peuple n’a pas trouvé de banque française pour lui préter de l’argent. Du coup, c’est papa et une banque Russe qui s’en sont chargés. Quoi de plus naturel ? Les candidats de la destruction de la nation française et du peuple qui la compose se financent auprès des banques françaises, tandis que les nationalistes populistes vont chercher leur argent chez papa et, en Russie. On a compris le clivage : mondialistes vs souverainistes. Dans le cas de Marine Le Pen, l’officine socialiste, l’Internationale, je parle de Médiapart, se mettait ilico presto en mouvement pour diligenter une enquête « journalistique » virulente et documentée, et dénoncer le procédé scandaleux. Que voulez vous ? L’hypocrisie est la règle en démocratie, comme les effets de langage. Chacun prèche pour sa paroisse, pauvre de nous. Quant à Fillon qu’aurait-il pu dire ? On m’offre des costumes à 45 000 euros et on me lapide dans les médias, j’utilise mon enveloppe parlementaire pour rétribuer ma compagne – qui travaille à mes côtés- et on me met en examen… Macron se fait prêter 8 millions sans caution pour financer sa campagne et personne ne trouve rien à redire. C’est deux poids deux mesures !

On imagine la scène dans feu Les Guignols de l’Info :

La marionette de PPDA : « Monsieur Macron vous avez tout de même emprunté 8 millions à une banque ! Nous avons appris cela il y a quelques jours, pouvez-vous nous dire au moins de quelle banque il s’agit par soucis de… euh, transparence ? Ce ne serait-pas Rothschild par hasard… Euh non, trop facile. Mais sans plaisanter, n’y a t-il pas là un risque de conflit d’intérêts ? ».

Macron (offusqué) : « Mais de quoi me parlez vous ? Tous les candidats empruntent au banque pour financer leur campagne. Il vaut vivre avec son époque. Vous voulez quoi ? Que j’emprunte à mon meilleurs ami, et bien je n’ai pas le droit, la législation l’interdit ». Terminé bonsoir. Passez votre chemin chers citoyens, il n’y a rien à voir. Et je vais vous dire une chose : faites confiance à votre banque !

Depuis le 13 mars 2017, date à laquelle cette information a fait surface dans quelques médias sans emouvoir personne. Plus rien. Hé oh, messieurs les journalistes ? Médiapart ? Le Canard Enchainé ? Qui fait l’enquête ? Personne !? Bon, tant pis. On apprendra peut-être après l’élection quelle(es) banque(s) a(ont) prêté 8 millions aux chouchous des médias, Messieurs Macron et Mélenchon, mélangeant les torchons et les serviettes sans caution pour le bonheur du peuple. En revanche, on sait déjà quelles sont les banques françaises qui ont refusé de prêter de l’argent à Marine Le Pen : toutes. Dites-moi qui vous finance et je vous dirai qui vous êtes.

On aurait apprécié découvrir des articles de ce genre dans le Canard Enchainé. Mais c’est qu’en quelques années le Canard s’est engraissé et place son argent… dans une banque ! Est-ce étonnant s’il préfère aller fourrer son bec dans les couloirs de l’Assemblée Nationale ou les penderies de François Fillon que chez ceux qui conservent au chaud son butin ? Une grande famille, je vous l’ai dit… Bon vôte quand même !

Anna Campion