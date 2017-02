En 2017, ne votez pas contre vos valeurs, ne votez pas contre vos intérêts

Salut...

Aujourd’hui, voter c’est voter pour soi...la collectif que certains essaye de détruire en apparences pour mieux le voler, n’existe que pour « moi » si je peux en tirer un max..

il y a des dirigeants qui sont les inévitables gagnant d’une compétition admise absolument aveuglement par une majorité parce que des tout petit on est soumis à le croire, et aussi dans l’espoir de gagner au monopoly, au loto, à la bourse de la vie, ..or comme il est clair pour moi et certains que seul je ne survis pas certes mais je n’existe même pas non plus ,ce gain là ou règne la va se faire sur le résultat de ce qui est fait collectivement...regardons autour de nous, ôtons ce qui a nécessité un collectif pour exister....il n’y a plus rien ni humains ni nos réalisation, par contre la nature redevient majestueuse..

Nous avons déviés du chemin , oui il y a un chemin pas deux, chemin ou l’humain en tant que partie de la nature, ni au dessus ni en dessous, survie en paix collectivement, partage, s’entraide, la société est équitable, sans conflits majeurs tous pouvant être résolu ....etc...cela correspond à un état de nos cerveaux que nous avons perdu, l’allégorie d’Adam et de Eve évoque cela.....pour qui sait lire entre les lignes, c’est un des sens anciens du mot latin intelligere qui a donné bien sur intelligence ....

la masse dit : non..pas de cela, moi je veux plus ,beaucoup, car je ressens cette insécurité , que je n’essaye pas de comprendre et j’imagine un état paradisiaque qui sera la sécurité..

OK ,ensuite quoi ? bon on a une masse ou tout le onde est en conflit , parce que on a introduit cette idée que vivre c’est être en competition parce que l’oiseau mange le ver et que nos pseudo ancêtres dont rien ne prouve qu’ils le soient ,sorte de grand singes seraient méchants....

remarque : cet être qui lui même se voit , s’ auto promeut comme le sommet, l’être ultime, le nec plus ultra, la raison d’être de cet univers dont 99% nous est inconnu ,donc se voit comme un dieu va chercher comment vivre chez des animaux...bizarre autant que étrange non ? il ne saurait pas comment vivre lui même...quelque chose cloche énormément ici..dans énormément il y a ..ment..

quête de sécurité parce que demain me fait peur, je ne sais pas pourquoi, je veux sécuriser demain..or en analysant demain la pensée rencontre quoi ? sa mort certaine...même Mr Google va y passer bien sur ..

dans une société ou règnent deux mythes faux celui de la compétition et celui du meilleur ,la quête de sécurité ne peut que déboucher sur.....de l’insécurité, de + en + d’insécurité ....car voler les autres est la base, cela nécessite de la violence, de la triche, des crimes, de la torture , des destructions etc

je me retrouve le bec dans l’eau cerné par la souffrance, la frustration, le mécontentement, la terreur, et bientôt la haine de ma vie qui se transforme en haine des autres qui sont des boucs émissaires de mon refus de me considérer moi comme le probleme...ce que je suis en réalité..

ceci...qui se transforme en pure folie..je hais ma vie c’est la faute des autres...c’est çà ou le suicide immédiat....la haine des autres est une forme de suicide lent..c’est la même energie qui est derriere..la fuite de ce que je suis, de moi même..

bonne nouvelle nous ne sommes même pas égoïstes...je ne vois rien de négatif a prendre soi d soi avant tout, c’est de la logique pure..rien à ce moment là ne fait que cela va se faire par l’utilisation des autres, le vol etc rien...au contraire, si je suis bien avec moi même , en paix ,sans haine , je vais naturellement et spontanément aussi être tourné amicalement vers les autres et donc collaborer, partager..car il y a une grande joie et énergie naturelle non recherchée à être partie d’un tout, du Grand Tout....là ou se trouve la seule sécurité que nous aurons jamais, être ensemble...spontanément..

Sécurité dont la competition nous prive....la société pyramidale ne peut produire rien d’autre que des vols, de la violence, des guerres, des massacres, de l’insécurité et toutes les autres sortes de saloperies humaines dont nous sommes devenus coutumiers depuis + ou - 3000 ans...selon degré de mensonge de l’histoire officielle dont celle de demain est déjà fausse...

la masse ne sait pas cela, les pseudo élites le savent......

Eux ont compris les effets de la compétition, la masse non..les élites coopèrent sur un plan précis : niquer la masse pour la voler !! ..tout en étant eux aussi soumis à la violence car leur lien pour cooperer est aussi un lien violent, il est mauvais , il est noirceur et ils vont donc aussi , pas comme la masse cependant être en conflit les uns avec les autres...mais quand même unis sur le principal, maintenir la masse dans un comas mental....pour la voler...

c’est leur travail principal..

ensuite il suffit d’être à des postes clés pour récupérer la mise, la masse qui rêve de sa grandeur future va faire tout le vrai travail....la masse nourrie le maître...en pensant se faire plein de pognon..

c’est le corbeau et le renard...

Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l’odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage :

Et bonjour, Monsieur du Corbeau,

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute.

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.

Le Corbeau honteux et confus

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Voila « on » en est là.....