En fait, nous n’avons rien compris : le programme de Fillon n’est pas une purge...

@rosemar

Bonjour Rosemar

La gauche la plus bête du monde

Jamais les combinaisons politiques n’ont été à ce point ouvertes ! l’histoire se répète comme en mai 2002, dans le duel Jacques Chirac/ Jean Marie Le Pen, car c’est encore le Parti FN qui revient dans le jeu, le leader a changé, remplacé par sa faille Marine Le Pen, une génération plus tard.

On notera qu’il n’y a eu aucun précédent, jamais à ce jour n’aura été une femme aussi proche de prendre le pouvoir en tant que chef d’Etat. Une présence politique qui dérange beaucoup de monde. L’oligarchie française et mondialisée, les eurocrates de Bruxelles, le MEDEF, la finance et les politiciens professionnels.

Les sondages et les médias s’ils publient régulièrement les intentions de vote des français, ne disent pas que Marine Le Pen détient le score le plus élevé en terme d’intentions de vote, au-dessus de 30%. Un chiffre tabou, tenu secret qui fait peur aux classes possédantes, ceci afin de donner ses chances à MACRON, la roue de secours des solfériniens. Le socialisme est mort, et Hamon n’a pas le pouvoir de le ressusciter.

Les voix des votants, initialement de gauche, copieusement trahis par François HOLLANDE, Nicolas SARKOZY, et même, osons le dire de MELENCHON qui a demandé à son électorat populaire un report de ses voix vers les imposteurs socialistes, ont définitivement déserté la Gauche.

Après avoir trahi, tous, sciemment, les couches populaires, ils en sont à appeler au barrage

Ce qui a remarquablement réussi en 2002, ne se reproduira plus, car les électeurs n’écoutent plus les classes possédantes, ni les journalistes et encore moins les politiciens qui ne cessent de leur seriner que le FN est dangereux, comme lors du référendum pour une constitution européenne, le 29 mai 2005, auquel il fallait répondre « oui ». Les français avaient dit « non », et ils avaient raison l’Europe est une véritable catastrophe à tous points de vue.

Maintenant, exactement comme en 2002, les mêmes castes disent aux citoyens français que cette fois il faut absolument faire barrage au FN, car il serait extrêmement dangereux !

Mais au juste, le FN serait dangereux pour qui ?

Pour les ouvriers et employés au SMIC, les chômeurs jeunes et vieux, les RSAistes, les mal logés, les pas logés, les SDF ?

Toute cette couche populaire de notre Société n’écoute plus les injonctions d’où qu’elles viennent.

Les français de la France oubliée veulent voter le candidat de leur choix et surtout, ils revendiquent le droit de se tromper. Le droit à l’erreur !

Le peuple veut désobéir à l’oligarchie en essayant le contraire de ce qui est claironné partout, et en permanence. Le peuple entend pleinement exerce sa souveraineté, c’est légal et prévu dans les textes législatifs.

Quelle instance a le pouvoir de s’opposer à la souveraineté populaire, dans un un régime démocratique ?