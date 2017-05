En marche … vers un parti unique

Salut , cela me parait plus simple, la France est la propriété des us de L’UE donc de l’Allemagne, du sionisme , de Rothschild ,du Qatar ....etc

et ceci peu importe les clowns en haut de l’affiche....ces gens ne vont rien lâcher ? pourquoi ? des malades mentaux de cette classe ne s’arrêtent pas d’eux même..ils se croient immortels or a ce degré de schizophrénie ( coupés du réel) , tout est possible..

mais voila la masse qui est ultra supérieure en nombre n’a rien de commun avec son voisin..sauf si j’ai besoin d’un service...

amis je vous le dit, là est le signal que L’Origine nous envoie indirectement..et il dit ceci le signal par polarité mais vous n’écoutez pas, car vous ne savez plus écouter

il n’y a qu’une seule issue , un changement radical de tous, pour passer du combat imposé et accepté par tous appelé compétition qui produit mais ça vous refusez de le voir , sauf ceux qui savent cela déjà, et ceci provoque exactement ce qu’il est sensé produire, d’un coté une élite unie sir l’essentiel : niquer les masses et de l’autre des masses intégralement désunies sur le superficiel mais aussi sur une partie de l’essentiel...

par exemple des que vous avez admis l’échelle sociale financière, parce que bien sur vous êtes supérieurs aux autres alors que si vous êtes seul vous n’existez pas ou mourrez très vite donc le collectif uni, équitable précède bien le personnel pour la survie..... si tout cela est en place alors vous aussi que vous le vouliez ou non vous êtes cette société barbare dont un des principes majeur et fondamental est l’injustice ..pourquoi barbare ? allons voir dans les colonies ou la France et autres pays destructeurs et voleurs applique à certains la peine de mort sans jugement, en toute illégalité internationale...

L’Origine dit : puisque la compétition qui élimine produit sans arrêt violence, guerres, famines, et autres saloperies...vous devez arrêter cela..

Sommes nous capable d’entendre cela, car c’est réellement L’Univers qui nous dit que faire... ????

c’est simple non et cela peut commence de suite...l’autre c’est moi et je vais arrêter de l’exploiter à ma manière..cela ne veut pas non plus dire que je vais le laissez m’exploiter...quand on refuse la pouvoir tel qu ’ il s’exerce , on n’est plus ni maître , ni esclave...

la vie c’est par là..mais si la non vie vous intéresse, alors je vous en prie ne changez pas une équipe qui perds..car à ce point c’est une sacrée performance ...

tout ceci est notre création à tous...ceci sera bien sur nié par réflexe automatique :.....

quand à la démocratie, mot qui ne dit rien et est donc utilisé tout le temps forcément quand on n’a rien à dire et bien la somme des désirs auto centrés de chacun ne fait pas un monde intelligent en paix mais un monde de conflit , de violences , de saloperies ...etc..

et c’est exactement ce que les maîtres veulent...car comment voler une masse totalement solidaire ? même avec violence cela est impossible...car une masse éveillée et solidaire ne se laisse pas faire..contrairement à ce qui est dit dans les fausses religions...

tout doit être mis à plat et encore là je vous amène uniquement en surface du superficiel de ce qui est, car le voyage le plus complexe est à venir, il est en chacun bien sur...

Je sais ça n’évoque rien mais c’est normal ....faire la premier pas il faut....ami si tu vas mal..tu as déjà là de quoi commencer l’autre chemin..arrête d’essayer de fuir....la bonne route c’est par là..

c’est comme cela que L’Origine communique avec nous de manière indirecte....entre autre ..