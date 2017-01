En Occident, pas de pleureuses pour les enfants yéménites

Bof...l’indignation on peut la trouver au NPA.... chez Julien Salingue par exemple, qui écrivait encore le 30 décembre :

Dans le Canard enchaîné de cette semaine, des nouvelles de la sale guerre conduite au Yémen depuis mars 2015 par l’Arabie saoudite et ses alliés, à partir d’un rapport remis il y a quelques jours au Congrès des États-Unis par le Congressional Research Service :

"Plus de 10.000 tués, dont 4.000 civils. Quelque 17 millions d’habitants (soit 80% de la population) ont besoin d’une assistance humanitaire, qui ne leur parvient pas à cause des opérations menées en zones rurales. Et sur ce total, 14 millions de Yéménites, dont 400.000 enfants, sont insuffisamment ou pas ravitaillés en eau et en nourriture. Résultat : on a enregistré 1.400 cas mortels de choléra et la disparition de 10.000 enfants de moins de 5 ans, victimes de diarrhée et de difficultés respiratoires. Enfin, on estime à 2.2 millions les Yéménites déplacés à l’intérieur du pays."

Des chiffres à mettre en regard de ceux de l’ONG Control Arms, selon laquelle les 3 principaux fournisseurs d’armes de l’Arabie saoudite étaient, l’année dernière, la Grande-Bretagne (3.5 milliards d’euros), les États-Unis (5.2 milliards d’euros) et, largement en tête, la France (16 milliards d’euros). Comment il disait déjà, Hollande, en 2012, dans ses « 60 engagements pour la France » ? Ah oui : "Je veux porter haut la voix et les valeurs de la France dans le monde." C’est réussi. »

