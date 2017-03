Encore des soutiens pour Emmanuel Macron : les Tibéri...

@Jeussey de Sourcesûre

la gauche orthodoxe c’est Mélenchon et Hamon

le centre libéral européen c’est Macron

la droite conservatrice c’est Fillon

en fait la seule qui ait « un recrutement hétérogène » c’est Marine le Pen avec des Ménard ou des Marion seraient plus à leur place chez Fillon et un Philippot plus social.