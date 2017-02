[Enquête] Snapchat, le réseau social qui séduit les étudiants

Pendant 3, 4 ou 10 secondes maximum, il permet de voir une photo ou une vidéo envoyée par un ami. Il, c’est Snapchat. Ce réseau social né en 2011 a la côte, et notamment chez les étudiants. Selon une enquête de Diplomeo sur les pratiques digitales des étudiants, il est le 2e réseau social préféré de ces jeunes.

Facebook, toujours roi

Tout d’abord, et ce n’est pas une surprise, il y a Facebook. Le réseau social de Mark Zuckerberg arrive en tête du classement des réseaux sociaux préférés des étudiants. Au-delà de s’y connecter pour être au courant de l’information et parler avec leurs proches, les jeunes utilisent les réseaux, notamment Facebook, pour travailler. En effet, l’étude révèle que 79 % des étudiants ont déjà utilisé un groupe Facebook pour travailler avec des camarades. Pratique pour se répartir les tâches, transmettre des documents ou échanger, ces groupes fermés sont en effet de nouvelles plateformes de travail de groupe. 59 % des étudiants interrogés utilisent ce système de collaboration au moins une fois par semaine.

Le boom du partage d’images se confirme

À la deuxième place des réseaux sociaux préférés des étudiants, on trouve le petit fantôme de Snapchat. Et c’est loin d’être réellement un fantôme dans le vie des étudiants : 82 % (86 % des filles et 77 % des garçons) y sont inscrits et 19 % le considèrent comme leur réseau social préféré. En moins de 6 ans, ouvrir cette application de partage d’images de vidéos est devenu un réflexe pour les jeunes. Le but de ce partage d’image à durée très limitée ? Montrer son quotidien, faire un selfie ou filmer un événement par exemple, sans que le destinataire ne puisse conserver l’image.

Une tendance au partage de visuels qui se confirment avec d’autres chiffres de l’enquête. Instagram, lui aussi destiné à poster des images, filtrées et rendues très jolies, occupe la troisième place du podium des réseaux préférés des étudiants. Mais surtout des étudiantes : 25 % des filles désignent Instagram comme réseau social préféré, contre 9 % des garçons. Au total, 49 % des filles ont pour réseau social préféré une plateforme de partage d’image : Instagram, Pinterest ou Snapchat, contre 29 % de leurs collègues masculins.

Sur les autres réseaux, on constate aussi des différences filles/garçons. Si les jeunes femmes sont plus nombreuses à avoir un compte sur les réseaux sociaux d’images, ce sont les garçons qui sont le plus inscrits sur Twitter (58 % des garçons et 48 % des filles) et LinkedIn (47 % des garçons et 41 % des filles). Du côté de Facebook, c’est une égalité : filles et garçons sont 93 % à avoir un compte.

Les MOOCs à la porte des amphis

Faisons un pas de côté et intéressons-nous à un autre volet de l’étude : celui concernant les MOOCs. Pour ce qui ne savent pas ce que c’est, et rassurez-vous vous n’êtes pas les seuls, voici une petite définition. Tout d’abord, l’acronyme MOOC signifie : Massive Open Online Courses. C’est un cours en ligne, souvent composé de vidéos et décomposé en semaines de formation. Hébergés sur des plateformes comme Coursera ou Openclassroom, ces cours permettent de compléter vos connaissances, apprendre les bases d’un domaine ou assouvir votre curiosité par exemple.

Depuis quelques années, cette solution d’apprentissage est décrite comme une petite révolution : les écoles en proposent de plus en plus, la formation s’ouvre au plus grand nombre, souvent de façon gratuite et c’est super ! Oui, mais encore faut-il que le concept du MOOC se démocratise et arrive jusqu’à nos étudiants… Et visiblement, selon l’enquête de Diplomeo, ce n’est pas vraiment le cas : 81 % des étudiants sondés ne savent pas ce qu’est un MOOC. Et sur ceux qui connaissent le principe, seuls un peu plus de la moitié en ont suivi un. 53 % d’entre eux ont décidé par eux-mêmes de suivre un MOOC, 29 % y ont été incités par leur école et 18 % par une connaissance. Au bout du compte, 89 % des étudiants qui ont suivi un MOOC répondent « oui » à la question « Estimez-vous que le MOOC que vous avez suivi vous a apporté des compétences/connaissances ? »

Pour ceux qui ne connaissent pas les MOOCs, Diplomeo avait prévu une définition du concept. Résultat, après avoir tous compris ce que signifiaient ces quatre lettres, les étudiants sont 61 % à se déclarer intéressés par ce mode de formation. Il reste donc encore un peu de chemin à faire avant que les MOOCs ne viennent concurrencer nos bons vieux amphis…