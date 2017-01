Enseignement : la mémoire perdue...

je suis d accord avec lauteur car lorsque j ai mes petits enfants que se soient a math ou en francais et qu il n arrivent pas connaitre ex:2+2 =4 leur professeur des écoles lui disent de prendre leur cahier de math et c est la méme chose pour la conjugaison.alors quand ils viennent a la maison leur mamie comme ils disent qui était professeur leur fait faire une heure ou 2 heures de la journée et cela se passe en bretagne