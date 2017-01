Envolée des démissions de profs : une bonne nouvelle pour Fillon et sa bande ?

Vous parlez de Fillon alors que l’éducation se dégrade depuis Mitterrand.

Ce sont bien les socialistes qui ont pourri l’éducation avec leurs principes de dégénérés et leurs réformes destructrice de l’enseignement.

Effectivement, il y a de moins en moins d’enseignants et de plus en plus d’administratifs au ministère de l’éducation national.

Il n’y a de moins en moins d’enseignants compétents et engagés dans leur métier. L’enseignement n’est plus qu’un gagne-pain, ni plus, ni moins. Par ailleurs, contrairement à ce que vous prétendez, en termes de taux horaire effectif (salaire annuel/nombre d’heures travaillées), un enseignant est largement au-dessus de la moyenne des salaires : le temps de travail légal est de 1600 heures par an alors que les enseignants travaillent au plus 925 heures par an (sans compter l’absentéisme) pour un salaire net minimum de 2100 euros/mois. Autrement dit, s’ils travaillaient à plein temps, ils gagneraient, en moyenne 3600 euros net par mois.

Il n’y a plus aucun enseignement de la morale à l’école et les thèses sur le « laisser faire » et la tolérance à outrance ont fait que les jeunes n’ont plus aucun repère et multiplient les incivilités sous le regard bienveillant de leurs parents éduqués dans le même sens. Les enseignants en subissent aussi les conséquences.

Aujourd’hui, l’école publique n’est plus qu’une garderie et le niveau de l’enseignement est catastrophique. Comme le préconise l’OCDE, suivie par le ministère de l’éducation français, il appartient désormais aux familles de financer l’excellence. Ceux qui n’ont pas les moyens de payer une école privée voient leurs enfants apprendre dans la médiocrité.

La réalité c’est cela. L’éducation nationale est à refonder complètement.