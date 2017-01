Et la « post-vérité » s’invita en France

Avec l'élection présidentielle en mai prochain, la Toile verra sans aucun doute apparaître de nombreuses théories plus ou moins fumeuses sur tel ou tel candidat, remettant en cause le principe de l'information brute, dépouillée de toute visée partisane.

L'anecdote est on ne peut plus parlante. En décembre dernier, un article publié sur un blog hébergé par le site de Mediapart, relayait l'information selon laquelle la préfecture d'Ille-et-Vilaine avait ordonné le démontage d'un compteur Linky – les nouveaux boitiers électriques d'Enedis – dans le département. Quelques jours plus tard, le préfet se fendait d'un communiqué démentant toute implication, et rappelant au passage que l'installation du compteur est « une obligation légale relative à la transition énergétique » à laquelle on ne peut s’opposer. Linky, installé dans les foyers français depuis décembre 2015, est régulièrement attaqué par ses détracteurs, qui lui reprochent d'émettre des ondes électromagnétiques néfastes pour la santé. Parmi ces derniers : l'association NextUp, auteure du communiqué de presse qui relayait l'information erronée.

Information fabriquée de toute pièce

Dans le petit monde d'Internet, 2016 fut l'année, si ce n'est de l'émergence, en tout cas de la déclinaison digitale du concept de « post-vérité ». Egalement appelée « fake news », parente du complotisme, la pratique consiste à publier – et relayer abondamment – sur les réseaux sociaux une affirmation que l'on sait fausse, débarrassée de tout expertise ou témoignage qui viendrait établir son caractère incorrect. Elle est largement mise en application en politique, notamment, lors des campagnes électorales la plupart du temps. L'un de ses utilisateurs les plus fidèles ? Donald Trump. Le nouveau président des Etats-Unis, on le sait, s'est massivement servi des réseaux sociaux pour partager des informations erronées. Par exemple, selon lui, le réchauffement climatique est une chimère, et ce malgré les nombreuses preuves scientifiques apportées.

Si la portée d'une « fake news » dépend surtout du poids médiatique de celui ou celle qui en est l'auteur, il n'y a a priori aucune limite pour que tout un chacun y aille de son information bricolée à l'ombre des faits avérés. A des rares exceptions près, le Web est en effet libre de toute contrainte ; les post-vérités aussi, par conséquent. Ainsi un Américain s'était-il rendu, en décembre dernier, dans une pizzeria de Washington armé d'un fusil, après avoir eu vent de l'existence d'un réseau pédophile caché dans les sous-sols de l'établissement. Fabriquée de toute pièce, l'information provenait en réalité de plusieurs sites Internet anti-démocrates, dont le nombre n'a cessé d'augmenter avant l'élection présidentielle.

En France, c'est la primaire de la droite et du centre, en novembre dernier, qui a mis au jour cette pratique. A quelques jours du second tour, Alain Juppé s'est vu accuser de complaisance à l'égard de l'islam politique par des militants d'extrême-droite, pour ne pas s'être opposé à la construction d'une mosquée à Bordeaux en... 2008. Si la gronde était donc ancienne, l'information est ressortie, à l'occasion de son duel électoral avec François Fillon, mais quelque peu trafiquée ; le maire de Bordeaux fut même affublé du sobriquet d'« Ali Juppé », largement relayé par la « fachosphère » – l'ensemble des sites Internet affiliés à la droite dure, voire extrême. Face à cette « campagne de caniveau ignominieuse », le principal intéressé a opté pour le silence – pour ne pas dire le mépris – en guise de réponse. Comme il l'avait reconnu lui-même, « la bonne foi est souvent impuissante contre la calomnie ».

« Discours raisonnable »

Est-ce à dire qu'il faut se contenter de « ne pas nourrir le troll » (de l'anglais « don't feed the troll ») et ne pas répondre à ces « bobards 2.0 » ? La théorie veut que c'est en donnant du grain à moudre aux menteurs que le mensonge persiste. Une autre, pourtant, dit que c'est en « combattant les calomnies » (de l'anglais « fight the smears ») que l'on y met fin. Son arme principale ? Le « fact checking » (ou vérification par les faits). Car il est par définition délicat d'empêcher une « post-vérité » d'émerger sur la Toile ; cela reviendrait à limiter l'accès de certaines personnes – ou catégories de personnes – à Internet, chose impossible sauf dans de rares cas – comme la fermeture de sites faisant l'apologie du terrorisme par exemple.

Et comme il est difficilement concevable qu'il revienne à la Toile « itself » d'organiser cette « chasse aux faits », le travail est réalisé, non seulement, par le milieu journalistique traditionnel, mais également par les citoyens eux-mêmes. Depuis quelques années, des catégories « fact checking » ou autre « décodeurs » sont apparues sur les homes pages des grands quotidiens ; des sites ont également été créés avec, pour but, des faits, des faits et rien que des faits. Dans l'affaire « Ali Juppé », par exemple, « Libération » rappelait dans l'entre-deux tours de la primaire, que « le candidat [Juppé] prône l'expulsion des imams radicaux ou l'obligation du prêche en français ». Sous-entendu : les allégations sur sa complaisance à l'égard de l'islam radical est fausse. Au sujet du compteur Linky, « Le Monde », quant à lui, a cité un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES) sorti en décembre dernier, pour rappeler que « les compteurs électriques Linky ne comportent pas plus de risques pour la santé que les télévisions, les chargeurs d'ordinateurs portables ou les cuisinières à induction... Ils n'émettent pas plus d'ondes électromagnétiques que tous ces équipements électriques ».

Mais le rappel de la vérité – par opposition avec le concept de « post-vérité » – équivaut-il à la vérité entendue ? Pour Charles Hadji, professeur émérite en Sciences de l'éducation à l'université de Grenoble, « aujourd'hui, beaucoup ne voient plus rien (ou ne veulent plus rien voir) ». « Le discours raisonnable n'a guère de puissance propre pour mobiliser les citoyens. Pour faire vivre la démocratie, il faut mobiliser les passions, car une part de rêve est nécessaire au « peuple » pour qu'il s'approprie un projet et le rende vivant. » L'élection présidentielle de 2017 – celle qui intéresse le plus grand nombre d'électeurs en France – devrait être l'occasion de mobiliser lesdites passions. Aux hommes et aux femmes politiques de les susciter.