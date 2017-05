Et maintenant, à qui le tour ?

Que ceux qui sont morts dans cet horrible attentat, reposent en PAIX, et sincères condoléances á leurs familles.

A tous les blessés et traumatisés á vie de cet attentat, ma compassion et mon soutien pour eux et pour leurs familles pour ce qu´ils vont endurer pour le restant de leurs vies.

On dirait que l´auteur de cet article est un amateur et ne sait pas ce qui se passe aujourd hui dans le monde ?.

Tous les pays Occidentaux qui ont été jusqu´á présent touchés par le terrorisme, fricotent avec le terrorisme et les terroristes.

Si les États avaient vraiment une intention de lutter contre le terrorisme, il n´aura aucune chance, il sera erradiqué en très peu de temps.

La Russie est un très bon exemple.

Lorsque le terrorisme a commencé en Russie, il ya eu des beaucoup de morts.

Mais après, l´État Russe a pris des mesures et ces risques quoique existants, ont diminués.

Le Président Poutine du Haut de la Tribune des Nations-Unies en septembre 2015 devant le monde entier, avait lancé un tel appel de lutte contre le terrorisme aux Occidentaux.

Le Président Poutine les disait que s´ils ne font rien contre cette hydre terroriste, cette hydre viendrait chez eux, nous y sommes.

Après cet appel, aucun des pays Occidental ne lui a répondu positivement, ils l´ont laissés aller sans eux lutter contre les terroristes, travail d´erradication des terroristes qu´il fait d´ailleurs très bien.

Pour le moment, très peu d´informations concernant cet attentat sont difusées, on vient d´apprendre qu´une personne de 23 ans qui aurait des contacts avec le terroriste a été arrêtée, et que la police pourrait bientôt reveler le nom du terroriste. Cela veut dire qu´ils étaient connus des services de la police.

Même si on revele le nom du terroriste et que la personne de 23 ans arrêtée soit complice, il est déjá trop tard, car plusieurs personnes sont mortes et d´autres gravements blessées, et certains de ces blessés, vont peut être aussi mourrir.

La question qu´il faudrait poser serait de savoir si la police connaissait ces personnes ne les a pas pris en filature 24 heures sur 24 pour éviter ce genre de tragédie ?, c´est le B A BA de la sécurité.

D´autres questions aussi telles les mesures de sécurités lors de ce concert.

Après l´attentat du Bataclan á Paris, est ce que les organisateurs de ce concert n´ont pas mis un système de contrôle en fouillant tous ceux qui entraient dans la salle ?.

J´ai été á Rome l´année dernière, nos avons eu une rencontre avec le Pape, avant d´entrer dans la salle d´audience vous êtes plusieurs fois contrôlé, fouille du corps et des sacs exactement comme á l´aeroport.

Avant d´entrer á la Basilique Saint Pierre, vous êtes plusieurs fois contrôlés, fouille du corps et des sacs, exactement comme á l´aeroport.

Avant d´entrer dans la Chapelle Sixtine, vous êtes contrôlé, fouille du corps et des sacs, exactement comme á l´aeroport, il est impossible dans ces cas de commettre un attentat á moins d´avoir des complices dans l´appareil de contrôle, ce que je soupconne dans le cas de l´attentat de Manchester, qu´un terroriste pénètre dans la salle de concert avec une bombe et ce fasse exploser.

Mais s´il ya eu complicité, la police retrouvera facilement les auteurs, toutefois, cela ne fera pas revenir les morts en vie, et ne remettra jamais la santé aux nombreux blessés, mutillés et traumatisés á vie.

Une grande part de responsabilité de cet attentat qui aurait pu être évité, appartient aux organisateurs qui n´ont pas fait leur travail, et ils doivent répondre á cette responsabilité devant les tribunaux.

Quant á savoir qui sera le prochain sur la liste, c´est trés facile de le savoir, ce sera l´Allemagne, tous les pays ont été jusqu´á présent touchés, sauf l´Allemagne.

Les élections approchent aussi en Allemagne, j´espère que les autorités vont prendre des mesures qui s´imposent pour contrer ces fous.