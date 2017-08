Et si « Le Livre » était faux ?

Le Livre, qu'on le nomme la Torah, la Bible ou le Coran est, dans tous les cas, la traduction de textes plus anciens, dont AUCUN n'a été écrit par son "auteur présumé" et dont la plus ancienne version écrite date, à minima, de quelques siècles àprès les propos rapportés.

Qui n'a pas déjà joué au jeu de la chaine ?

Je choisis une phrase, je l'écris sur un papier puis je la chuchotte à mon voisin, qui chuchotte ce qu'il à compris à son voisin, et ainsi de suite jusqu'à ce que, le tour des participants ayant été fait, le dernier me répète ce qu'il a entendu.

A cinq ou six, parlant tous la même langue, venant du même milieu, partageant des expériences communes, le résultat final est presque toujours complètement différent de la phrase initiale.

Et là, Oh miracle, malgré les siècles, malgré les centaines d'intermédiaires, malgré les traduction multiples, malgré la transmission initiale, uniquement verbale, le texte serait intact, immuable ...

Bizarrement, à plusieurs reprises, la traduction de ces textes a été corrigée (c'est donc bien qu'il y avait des "erreurs") et pourtant le texte reste "immuable" aux yeux des croyants !!!

Il change, mais il ne change pas.

Il est la parole et la vérité absolue de Dieux. Il est Incontestable.

Pourtant le texte est parfois "imprécis". Mais il est forcément BIEN compris par le croyant, qui ne peut se tromper d'interprétation, celle-ci lui étant nécessairement inspirée par Dieu lui-même qui est le garant du texte et de sa vérité.

Mais alors, si un autre croyant a une autre interprétation, ce qui est souvent le cas, alors elle doit être vraie aussi, puisqu'elle doit également lui être inspirée par Dieu. Sinon, Dieu serait faillible ...

A moins évidemment que l'autre croyant ne se trompe (de Dieu peut-être) ...

Mais, et c'est le grand, l'immense, l'incommensurable Mais : si un croyant PEUT se tromper, cela signifie que Dieu n'inspire pas nécessairement la bonne interprétation du texte à chacun des croyants.

Et si tel est le cas alors, peut-être ne m'a-t-il pas inspiré ma propre interprétation.

Et alors, peut-être que moi aussi, JE PEUX me tromper en interprétant le livre ....

Du coup, est-ce que Marie est "pure" ou "vierge" ou juste une "jeune femme" ?

Est-ce que Jésus est le fils "biologique" de Dieux ou est-ce qu'il est le fils de Dieu et le fils biologique d'un homme.

Du coup est-ce que c'est l'infidèle ou l'incroyant qui doit être corrigé ?

Et, au fait, doit-il être corrigé, puni ou combattu ?

ça ouvre des abimes de réflexions ...