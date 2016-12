Et si le plus grand danger mondial était la surpopulation ?

On a pas à s’inquiéter pour la surpopulation, ça va se régler tout seul par manque de ressources.

La population mondiale à suivi la progression de l’énergie disponible et surtout le pétrole on vient de passer le pic du pétrole et il y a plus de clients, ça va baisser plus vite que ça a monté.

Regardez autour de vous tout ce qui n’est pas lié au pétrole, même l’engrais que vous avez mis dans votre jardin pour votre propre salade, sans pétrole nada. La production agricole sans les intrants dus au pétrole c’est -40%, ça fait tout de suite moins à manger, c’est pas pour rien que l’on dit que l’on met autant d’énergie dans le bio carburant qu’il n’en produit. Il n’est arrivé de faire des bilans carbones, je cherche mais de mémoire, le pétrole est partout. Il faudrait que je fasse un parallèle avec la vie des années d’avant 40 on était moins dépendant.

Ben voilà une bonne nouvelle, il n’y aura pas de surpopulation telle que l’on entend, la moins bonne nouvelle c’est que plus de 4-5 milliards d’habitants ce sera une surpopulation.

Qui sera touché ? Ceux qui sont à plus de 2 tonnes de CO² par an et par habitant car ils sont fortement dépendants de l’énergie fossile.

Pour l’Afrique ce ne sera pas le top malgré qu’ils consomment peu ce sera plus structurel.

La vidéo sur agoravox TV au sujet du barrage en Ethiopie m’a fait espérer un plus, ils vont avoir un taux d’énergie intéressant sans nos sales habitudes ils ne vont pas gaspiller.

Les USA malgré toutes leurs guerres pour le pétrole, ils sont mal, leur civilisation ce n’est qu’énergie et pétrole. A un taxi américain dites lui ’’au centre ville SVP", il vous regarde comme un martien, il n’y a pas de centre ville dans la plupart des villes aux USA voitures obligent.

Je réside pas loin des USA, ici ils sont à 2 tonnes de CO² à comparer aux 22 tonnes US. C’est après trois jours sans électricité qu’ils commencent à râler, aux USA c’est des morts des émeutes bien avant les trois jours. Je fais un km à pied par semaine pour me nourrir de produits sans traitement qui font 5-15km pour arriver dans mon frigo, un américain c’est 45km par semaine en moyenne rien que pour les courses.

La France est entre les deux, avec le nucléaire elle est à 5,8 tonnes de CO², il y a des centres villes, qui datent de la période d’avant le pétrole, ce ne sera pas une civilisation qui disparait, ce sera à se rappeler comment on faisait il y a 80 ans. On était auto suffisant alimentaire sans pétrole, on avait pas de trop de voitures, on se baladait moins. Dans mon pays en voie de développement avec 1kg de pétrole ils produisent 1,92$ et ce sans nucléaire, en France c’est 0,74$. En voie de développement mais en avance sur certaines choses, ils n’ont jamais connu l’opulence comme nous, ils commencent à peine à apprendre à gaspiller, ils n’auront pas trop difficile à se défaire de mauvaises habitudes.

Elle est pas belle la vie, on atteindra pas les 8 milliards d’habitants, sans nécessité de guerres, la famine suffira.

La famine a quand même un coté désagréable, tout compte fait une bonne guerre c’est pas plus mal, la mort est moins douloureuse car elle dure moins longtemps, c’est plus glorieux et médiatique et la reconstruction redonne du boulot.

Au fait, la courbe que j’ai mis en premier, elle date des années 70, personnellement c’est en 84 ou 85 que je suis tombé dessus. C’est un problème connu mais qu’on ne veut pas voir.

A l’époque toute les ressource n’étaient pas toutes connues mais on était pas loin de la vérité.

A l’époque certains préconisaient de lever le pied, on a accéléré, quand on va dans le mur c’est peut être pas la meilleure solution. Bon on s’est bien amusé, on a gaspillé un max et c’est les générations futures qui payeront l’addition. Ca été plus une période enfant gâté que bon père de famille.

Plus tard les historiens nommeront peut être ce siècle, la période classe moyenne. La classe moyenne c’était pour permettre l’exploitation à outrance, le 1% le plus riche n’arrivait pas à fournir l’encadrement et la connaissance nécessaire et le fordisme qui poussait à la consommation avait besoin des clients style classe moyenne.

Plus d’utilité la classe moyenne, on est des futurs dinosaures, une espèces en voie de disparition. 1% de riches et 99% de pauvres, c’est l’essentiel de l’histoire, à priori ça marche.

La surpopulation c’est les autre ? Ouais mais on fait partie des autres.