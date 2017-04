Et si le vote Mélenchon était vraiment le vote utile ?

Le vote utile aurait pour seul objectif de faire barrage au front national, est-ce vraiment un programme politique ? Est-ce suffisant pour aujourd’hui, face aux défis auxquels chacun d'entre nous est confronté, en fonction de son métier, de son parcours, de sa vie, de ses amours ou de ses envies ?

Il est aujourd’hui nécessaire de restaurer la politique, la façon de vivre entre nous et d’avoir un projet en commun au service de chacun.

Prenons chacun des candidats :

Marine Le Pen : aujourd'hui VRP d’une petite entreprise familiale, hier tenue par son père, qui fait son développement sur la haine de l’autre. Pas ou peu de programme, aucun chiffrage, juste un appel à la déception, à l’inquiétude ou à la haine. Un appel à l’émotion et à la peur.

Pour sa dernière déclaration d’impôt, 23 000 €/mois. Le salaire moyen des Français est de 20 720 euros net en 2014. Il propose de se serrer encore plus la ceinture pour rembourser une dette qui pourrait être comblée avec la lutte contre l’évasion fiscale (80 millards d’€, jamais évoquée). Il propose allonger la durée du travail alors que peu de salariés vont jusqu’au bout, cela refait que reporter la dette sur le chômage. Il propose de limiter les remboursements de sécurité sociale et son cabinet travaille pour AXA, intéressé à la privatisation.

Et pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon, trace son sillon, avec persévérance et cohérence. Il n’a pas voulu participer à la primaire du PS, et s’en est expliqué. Que lui a-t-on dit ! Les faits lui ont donné raison... Après avoir été caricaturé et méprisé, certains commencent à s’inquiéter. Bon orateur, cultivé avec un programme structuré et chiffré, il questionne sur le fait qu’une autre politique est possible.

De meetings avec des dizaines de milliers de personnes depuis des mois, à peine repris sur les chaines de télévision et une chaine youtube et une présence internet qui bat tout les scores

Les propositions, établies de façon collaborative et non avec quelques experts autour d’un table, sont structurées et couvrent un large champs d’action, avec notamment un nouvelle République où chacun pourra proposer de nouvelles règles de fonctionnement dans une Europe repensée au service des Peuples.

Avec D. Trump aux USA, V. Poutine en Russie, les guerres et le changement climatique entrainant l’immigration, l’enjeu de ces élections dépasse le contour national.

Si la France change, l’Europe change. Si l’Europe change, le monde change.

Alors s’il faut voter utile, il faut voter pour redistribuer les cartes dans une dynamique solidaire, réaliste et durable : serait-ce le vote Mélenchon ?