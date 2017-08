Europe : champ de bataille

Confrontées à la disparition de leur civilisation, La France et plus généralement l’Europe de l’Ouest, vont devenir le champ de bataille de deux grandes civilisations exogènes et planétaires : la civilisation américaine d’un côté et l’Islam de l’autre.

A ma droite, la civilisation américaine qui s’est imposée insidieusement en Europe occidentale à partir de la fin de la seconde Guerre mondiale. Les signes de cette soumission de l’Europe à la culture américaine sont aujourd'hui légions : Mac Do, Disney Land, Hollywood, Google, Netflix, Amazon, Facebook … La plupart de ces entreprises véhiculent efficacement les « valeurs » libérales, mondialistes et politiquement correctes en vogue aux Etats-Unis et plus particulièrement en Californie qui est l’épicentre de cette culture.

A ma gauche, l’Islam : un invité plus récent. En France, il a fait une entrée fracassante sous Giscard à partir de la mise en place de la loi sur le regroupement familial. Une loi qui a permis et permet encore à des centaines de milliers de femmes et d’enfants musulmans de venir rejoindre l’homme travaillant ou vivant en France afin d’y constituer un nouveau peuple. Car l’immense majorité ne s’est pas assimilée et n’a pas abandonné sa religion pour adopter le nihilisme occidental.

L’Europe, dont la civilisation s’est effondrée à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, sera donc le champ de bataille de ces deux géants. Une Europe incapable d’assimiler les nouveaux arrivants, car il n’y a tout simplement plus rien à quoi les assimiler. Une Europe qui veut croire que ces deux civilisations - que tout oppose - peuvent coexister pacifiquement.

Alors on allume littéralement des cierges au « vivre-ensemble » après chaque attentat. Evidemment que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, évidemment que le terrorisme ne représente pas (encore) une menace systémique. Il est toutefois le symptôme aigü d’une crise plus profonde : de la coexistence difficile de deux mondes sur un même territoire. Une coexistence qui s’appelle aussi « incivilités » et ghettoïsation au quotidien.

Une crise dont on ne voit pas la sortie tant son traitement par les autorités européennes se limite au champ des symptômes. On attaque une salle de concert ? Postez des soldats ! Un camion fonce dans la foule ? Mettez des barrières ! La dictature du court terme - encore et toujours - qui est le seul que connait le bobo accroc à Twitter et BFM TV. Cela dit, les véritables solutions se situent sans doute au-delà de l’horizon mental - et moral - de l’Européen d’aujourd’hui.

Par ailleurs, rien ne laisse présager du niveau de violence qu’atteindra cette « guerre », tant l’aptitude du bobo occidental à la soumission paraît grande. On le tire comme un lapin, on l’écrase, on le poignarde dans la rue et il dit doucement « vous n’aurez pas ma haine », il allume des bougies et dépose des fleurs, il pleure et ne « comprends pas ». En bref, la victime idéale. Bizarrement, jamais l’Europe ne s’est autant approchée de l’idéal christique de la joue gauche tendue que depuis qu’elle n’est plus chrétienne.

Nicolas Sarkozy a dit un jour qu’il voulait mener une politique de civilisation. Il avait sans doute raison ; mais il ne comprenait pas les mots qu’il prononçait. A l’instar de la plupart des hommes politiques qui n’écrivent pas leur discours et ne lisent pas leurs propres livres…

Sic transit gloria mundi.