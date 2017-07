Europe : la politique énergétique va dans le mur

Bonsoir,

Article court mais dont les citations sont révélatrices de l’incompétence des autorités européennes en matière de physique ... la plus élémentaire...

Faut-il s’en étonner lorsqu’on entendit même un président de la République parler de particules de spin 1/3.... alors que le vulgum pécus et son alter ego le commissaire européen ne sache pas distinguer une puissance d’une énergie faut-il s’en offusquer ...

Après les charlatans sont venus, ignares en matière d’électrotechnique mais élèves de Goebbels en matière de communication et nous ont asséné de géniales inventions bloquées par de suspicieux ingénieurs payant des saboteurs ... etc... et plus grave : développant la haine des scientifiques et des ingénieurs.

Il y a maintenant un exemple bien connu en Italie grâce aux enquêtes et actions de la Guardia di finanze et mis dans le public par la grande presse de ce pays : l’éolien aux mains des mafieux ayant reçu subventions et recyclant l’argent sale... pour passer bienfaiteurs de l’humanité ...

Quant au fonctionnement ... c’est l’ignorance totale des problèmes élémentaires d’un réseau, à commencer par des notions assurant au public un service de qualité mais dont le public n’a pas la moindre idée pour près de 95 % de la population ( stabilité en fréquence, stabilité en tension, puissance de court-circuit ).....

Mais les géniaux petits inventeurs vendent des appareils pour mesurer la radioactivité des lignes électriques... génial petit commerce pour gogos quand de plus quelque élu ne vous déclare pas péremptoirement « les lignes électriques transportent la radioactivité, j’ai une motion en ce sens sur mon bureau ... »

En ce temps où les bacheliers ne trouvent pas de place à l’Université ne serait-il pas bon de créer rapidement un enseignement de masse de l’électrotechnique... avec des sessions spéciales destinées aux élus .....

Pour les particules de spin 1/3... faudra déjà apprendre à certains super-élus ce qu’est la valeur propre d’un opérateur qui commute avec l’hamiltonien ... ce sera encore moins simple