Evo Morales pourra-t-il briguer un quatrième mandat présidentiel en 2019 ?

Personne ne peut nier que certains pays ont tenté et onty influencé la Bolivie et ses gouvernements d´une façon ou d´une autre, mais si vous croyez que cette influence se limite à la Bolivie vous êtes loin du compte. Vous êtes ici, en Bolivie, au paradis de la corruption. Tout s´achète et tout se vend ou presque et surtout les consciences...

Ce n´est pas un hasard si nous achetons chinois, pensons et consommons comme des gogos étatsuniens et sommes devenus adeptes de l´individualistes et imbus de nous-mêmes de surcroit.

Ouvrez le livre de Noam Chomsky : La Fabrication du consentement. De la propagande médiatique en démocratie, Agone, 2008. et vous comprendrez comment on peut manipuler l´opinion publique en « démocratie » partout dans le monde, y compris en Bolivie. Et si vous croyez que Morales ne s´en sert pas, vous vous trompez lourdement. Il suffit de suivre une campagne politique dans le pays pour s´en rendre compte.

Je suis souvent stupéfait de la crédulité et de la méconnaissance européenne de ce pays. Je vous invite vous aussi à venir vivre dans ce pays au gouvernement soit-disant « progressiste », il n´y a malheureusement qu´ainsi que vous pourrez voir de vos yeux et peut-être admettre ce qui se passe ici en réalité.

Les discours et gesticulations de Morales sont une chose, la réalité en est une autre.

Lors du derniers congrès du MAS (Movimiento al Socialismo) d´Evo Morales a été aprouvée la réélection indéfinie du président et de ses parlementaires.

Article 168 du projet de résolution (traduction sommaire) :

(...) la période de mandat du président est de 6 années et il peut être réélu indéfiniment et sans aucune limitation (...).

Je ne sais pas vous, mais moi j´appelle cela la génération d´une dictature, d´autant que le dernier référendum a clairment donné le NON (à la réélection d´un mandat) et que la consitution politique du pays interdit ce renouvellement (d´oú le référendum), et ce, malgré les millions de Bolivianos de corruption qu´Evo Morales a sorti des caisses de l´Etat pour sa campagne, et malgré les centaines de tricheries que les membres de son parti ont opéré dans les urnes et les listes électorales (note : il y a quantité de preuves de ce que j´avance, mais je ne suis pas à ma machine et je n´ai pas en ce moment le matériel à disposition).

Je sors ces jours-ci de l´Amazonie bolivienne oú j´ai rencontré une des communautés indigènes (les TOREWA) qui va être explusée de sa région d´origine à cause d´un méga-projet de barrage hydro-électrique absurde qui va noyer en bonne partie la région et pour lequel la Bolivie va s´endetter de plus de 8 milliards de dollars au bénéfice de la Chine.

Venez donc, Monsieur, expliquer à ces indigènes le « socialisme » selon Evo Morales, vous n´allez pas être déçu du voyage... Je vous le dit. D´autant qu´ils sont maintenant des millions à connaitre les affaires de malversations de fonds indigènes réalisées par le MAS au bénéfice des poches de ses dirigeants...

Alors, s´il vous plaít, ne venez pas avec ces histoires d´influence américaine. Ce sont des leurres lancés par le gouvernement Morales lui-même et uniquement destinés à détourner l´attention sur ce qui se passe dans le pays. Et je suis triste de constater comment les européens se laissent bercer par la symphonie Morales sans la moindre critique ou exploration approfondie des faits...

J´espère avoir un peu de temps pour rassembler un maximum d´information locales (je me trouve actuellement en Bolivie en visite familiale) et écrire un article plus exhaustif sur le sujet.

En attendant lisez donc cet article (en espagnol) :

https://miriamjemio.atavist.com/el-bala-el-alto-costo-socioambiental-de-la-energa/

Cordialement...