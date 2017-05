Exception culturelle ? Votez Macron et dites lui Adieu !

Macron ne va rien défendre.

C est un mondialiste . un pur produit de la finance , et avec la finance , l argent n a pas d odeur . n a pas de patrie . n a pas d éthique

. le business c est la guerre !!

faut arrêter de se voiler la face ...

le jeu de la concurrence , c est une guerre .

la concurrence se fait d entreprise à entreprise .

puis il y a concurrence entre les personnes sur les plus offrants.

quand il n y a pas d éthique . une personne va se plier au système le plus rentable .. et tout le monde le sait le plus rentable pour une personne c est de s accorder avec le système en place . la finance et les grand groupes gargantua.

c est marcher avec la bête .

Le gens vont devoir choisir entre faire des guerres physiques ou/et économiques, car avec macron , il faudra jouer ce jeu, qu on se le dise . Concurrence à outrance . uberisation . L europe ça va être la guerre . la haine des autres pays d europe et en plus la haine des pays a qui on ouvre le capital francais ; ou la phrase est vient nous piller ... et ceux qui en benefie ce seront les acheteurs et ceux qui auront laissé carte blanche pour ce pillage . mais ne croyez a aucune moment que ce sera pour vous ,

celui qui croit qu il va pouvoir en croquer , est un fou . mème les investisseurs les petits actionnaires vont se faire piller , mais ils ne le savent pas encore ...

je poste en ce moment , mais, je sais que beaucoup trop n écouteront pas .

je ne sais pas jusqu’ à quand je vais etre poussé à écrire . mais j espere que meme si le resultat final ne changera pas , que de savoir voir ce qui se passe , les aide a se préparer a vivre des grands bouleversements et de mentalement et intérieurement se « mettre dans une retraite »consciente " et ne pas vouloir participer à ce jeu macabre