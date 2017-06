Exemple de l’impasse Göttingen-København depuis 1927.

Backward in time influence in the microscopic domain. A reality, or a wrongly posed problem ?

Influence à rebrousse-temps dans le domaine microscopique. Une réalité ou un problème mal posé ?

Consider a pair of photons, A and B, prepared in the polarization singlet

Considérons une paire de photons A et B, préparés dans un singulet de polarisation

(1) |ψ> = 2 -½ (|x> A |x> B + |y> A |y> B ).





Assume that the photon A is tested in the lab of the experimenter Alice, and the photon B in the lab of the experimenter Bob. Assume also that the labs are in movement with respect to one another, see

Supposons que le photon B est testé dans le laboratoire de l’expérimentateur Alice, et le photon B dans le laboratoire de l’expérimentateur Bob. Supposons que les laboratoires sont en mouvement relatif, voir l’article

H. Zbinden, J. Brendel, W. Tittel and N. Gisin, "Experimental Test of Relativistic Quantum State Collapse with Moving Reference Frames", arXiv:quant-ph/0002031v3 .





Assume however, that according to the clock of a third lab, of the observer Charlie, Alice and Bob perform their experiments simultaneously.

Ajoutons l’hypothèse que selon l’horloge d’un troisième observateur Charlie, Alice et Bob font leur expérience simultanément.





Consider a trial in which Alice and Bob did their test according to the same directions, x, y, and both obtained the result x. Let's see how do they interpret this result :

Considérons une épreuve où Alice et Bob orientent leurs polariseurs selon la même direction x ou y et que tous deux obtiennent la polarisation x. Voyons comment chacun va interpréter ce résultat :





1) According to the time axis of Alice's lab, her test occurred first and she obtained the result x. No doubt, since by the time of her experiment Bob didn't yet do his text, the result obtained by Alice was independent on Bob's choice of axes and result. However, the wave-function (1) shows that if Alice obtained x, Bob's result for the same choice of axes should be also x. So, Bob's result YES depends on Alice's result.

1) Selon le temps local du labo d’Alice, son test est arrivé premier, et elle a constaté la polarisation x. Pas de doute, car comme au temps de son expérience, Bob n’avait encore rien constaté, le résultat par Alice est indépendant du choix d’axe de polarisation de Bob, et de son résultat. Néanmoins, la fonction d’onde (1) montre que si Alice obtient le résultat x, Bob doit aussi obtenir x s’il oriente son polariseur de même. Ainsi le résultat de Bob dépend du résultat d’Alice.





2) According to the time axis of Bob's lab, his test occurred first, so, the result he obtained should be independent of what Alice will do in the future, i.e. which axes will she choose and which result will she get. Then why cannot Bob obtain a result y ?

2) selon le temps local au labo de Bob, son expérience vient la première, aussi son résultat devrai être indépendant de celui qu’Alice obtiendra dans le futur, choix d’axe comme résultat selon cet axe. Alors pourquoi Bob ne peut avoir le résultat y ?





Putting the problem in another way, the wave-function (1) shows that the two particles have equal "rights". It's not a tableau of "leader" and "leaded", i.e. no particle is defined as producing its result independently with the other particle producing its result dependently.

Posons la question différemment. La fonction d’onde (1) montre que les deux particules ont les mêmes « droits ». Pas de meneur ni de mené ; aucune des deux particules n’est indépendante de l’autre.





However, if the two results are mutually dependent, that means that the result obtained by Alice depends on the future choice of Bob about the system of axes, and the result he will obtain. And also vice-versa.

Pourtant, si les deux résultats sont mutuellement dépendants, cela signifie que le résultat obtenu par Alice dépend du futur choix opéré par Bob sur son axe de polarisation, et du résultat qu’il obtiendra alors. Et vice-versa.





All the physics we learned until now taught us that a present even can depend only on the past history, never on a future event. Should we believe that in the microscopic domain it goes otherwise ?

Project : Can we explain the "collapse" of the wave-function ?

Toute la physique que nous avions appris jusqu’à présent nous dit que le présent dépend uniquement de l’histoire passée, et pas d’un événement futur. Alors devons nous croire que dans le domaine microscopique, il en va autrement ?

Quelles sont les erreurs standardisées auxquelles souscrit cette chercheuse israélienne, et qui la bloquent depuis des années dans la même impasse ?

C’est bien évidemment un problème mal posé, ainsi qu’il est traditionnel dans la tradition anti-transactionnelle.

Son premier vice de raisonnement est anti-relativiste : s’il dépend de la position de l’observateur que les détections par A et B soit simultanées, ou un l’une avant l’autre ou l’autre avant l’une, alors aucun des deux n’est dans le cône de lumière de l’autre, chacun est dans l’ailleurs de l’autre, ils sont spatialement séparés donc causalement séparés en physique macroscopique.

L'auteure de la question initiale croit dur comme fer au macro-temps newtonien, pour chacun des laboratoires. Or ces macro-temps n’ont aucune pertinence pour décrire la physique des transactions.

L’équation de Dirac pour les électrons (1928) donne deux composantes orthochrones, et deux composantes rétrochrones. D’où découle que pour tout autre fermion plus lourd et plus compliqué, il y aura toujours autant de composantes rétrochrones que de composantes orthochrones. Il en découle que le bruit de fond Dirac-de-Broglie d’où émergent des transactions réussies, est toujours bidirectionnel dans tous les micro-temps.

Un photon non corrélé à un autre est une transaction réussie entre trois partenaires : un émetteur, un absorbeur, et l’espace ou les dispositifs optiques qui les séparent.

Deux photons corrélés sont une transaction réussie entre cinq partenaires : un émetteur, deux absorbeurs, et l’espace ou les dispositifs optiques qui les séparent.

Jamais les macro-temps des labos de Bob et Alice n’interviennent dans les lois physiques des transactions.

Se débattant avec les autres contributeurs (mais surtout pas avec moi, qui suis transactionniste, donc dans dans un autre monde), l’israélienne interjette « collapse, measurement... ».

Sauf que le « collapse » auquel elle se cramponne n’existe que dans la novlangue Göttingen-København, mais jamais dans le monde réel ; et que le traditionnel « measurement » n’appartient pas à la microphysique, mais au folklore social local que l’étudiant doit révérer s’il veut avoir ses examens.

Curieux :

- Mais si on a cette symétrie quantique passé/futur, pourquoi n'est-ce pas le cas au niveau macroscopique ?

Z’Yeux ouverts :

- Il n'y a symétrie que pour le micro-temps de chaque transaction, ainsi que de chaque fermion. Cela n'implique rien du tout quant aux macro-temps, qui ne sont que des émergences statistiques.

Des suiveurs de Cramer comme L. Marchildon et R. Kastner tournent en rond dans leurs "causal loops" (boucles causales).

Défis :

* Expliquez nous où serait la symétrie-temps dans la trace d'une particule dans une chambre à brouillard ou à bulles. Comment feriez-vous pour utiliser la désionisation d'une molécule d'hydrogène ionisé, pour accélérer la particule vers son émetteur ?

** Comment feriez-vous pour envoyer pile poil un alpha dans un noyau de radium 228, pour qu'il le gobe et donne un noyau thorium 232 ?

Comment feriez-vous pour casser un hélium en quatre hydrogènes soit la réaction inverse à celle qui se produit au cœur du Soleil ?

Vous comptiez vraiment vaincre la thermodynamique statistique ?

*** Encore plous fort ! Ié demande à la salle le plous grand silence. Tirer ensemble un antineutrino et un électron sur un noyau pour réaliser l'inverse d'une désintégration béta.

Professeur Castel-Tenant :

- Si l’expérience réussit, on pourra donner un coup de cimbales comme au cirque ! On n’a jamais réussi à faire aucun dispositif optique pour les neutrinos. Passe encore pour des neutrons, avec des monocristaux cintrés. Mais rien de rien pour des neutrinos.





La rédaction du cours de microphysique transactionnelle est terminée (324 pages), et la tâche est à présent dans le champ de l'éditeur :

http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/Physique/Microphysique_contee.pdf

http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/Physique/4e_couverture.pdf

Bonne lecture, bon débats !