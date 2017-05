Exit Hollande Ave Macrollande

Battez tambours, sonnez Hautbois résonnez musettes, c'est jour de liesse, Hollande bis est arrivé. ''Habemus presidentum'

En grandes pompes, par la grâce du centre, de la droite et de la gauche réunis, ils vont fêter la victoire, le ''tout sauf FN'' a encore marché .

On a tout fait pour qu’il soit au second tour, éliminé FILLON, écarté MELENCHON, et le tour est joué. Se retrouver face au FN c'est la victoire assurée. Stratégie connue. Mitterrand déjà connaissait bien la partition à jouer

Comment gagne-t-on une élection perdue, du Machiavélisme de haut vol. Si notre Hollande avait été aussi habile en chef d'état qu'en manipulateur électoral, et bien … il se serait représenté, mais ''lui président'' désavoué a préféré user de ruse pour imposer sa marionnette

On se réjouit dans certaines chaumières, le 'nazisme' ne passera pas,

''No Pasaràn '' c'est bien la menace qu'on leur a brandie de tous côtés. On a même réussi à faire voter l'extrême gauche et les communistes pour le Grand Capital, il fallait le faire.

Cette victoire, qui tord le cou à la démocratie car elle est le résultat d'une manipulation politico médiatico judiciaire va nous conduire où ? Est ce une victoire à la Pyrrhus ?

Cet énarque mondialiste qu'on a imposé à la tête de l'état, par la dictature médiatique, va mettre en place ce qu 'il a annoncé de façon brumeuse, la dissolution d'une France qu'il n'aime pas pour en faire un Länder Européen et des mesures anti sociales qu'il a justes esquissées et qui vont pleuvoir sur nos têtes.

Je crains fort, que dans quelques mois, la vérité du personnage éclate comme il y a 5 ans pour Hollande et que les Français battus, cocus, mais pas contents se rebiffent d'abord contre eux parce qu'ils se sont laissé abuser comme des gamins naïfs et ensuite contre le système.

Il remplaceront les bulletins de vote qu'ils ont gâchés par des pavés.

Alors nous, que vous avez moqués, insultés parce qu'on essayait de vous prévenir du danger du MACROLLANDISME, vous aurez besoin de nous pour transcrire votre colère.

Et nous, vous savez ce que l'on fera ?

On vous soutiendra, parce que le plus important n'est pas nos idées, mais la France son peuple et son devenir.

Bien sûr il va falloir se remuer les fesses, mouiller la chemise, refuser que certains projets s'appliquent, et çà marchera si on y met la vigueur nécessaire, souvenez vous du LCP et de la réforme sur l'école privée. Le peuple peut faire entendre sa voix et imposer sa décision, même contre les ordonnances que nous a promises notre nouveau patron.

Et puis, le troisième tour s'annonce avec sa cohorte ''d'arrangements, de compromis, de compromissions, d'associations opportunes et d'unions contre nature en vue de majorités de circonstance.

Il est possible, sans être grand clerc, de prévoir qui si Macron présidera la France, il ne la gouvernera sans doute pas.

Vous pensez que je me trompe, que je joue les Cassandre, eh bien je vais vous le dire en Vrai

Je souhaite me tromper de tout cœur, parce que j'aime la France et je voudrais que ce président soit différent du portrait que j'en ai fait.

J'avais fait une analyse similaire pour l'élection de Hollande, j'avais vu juste.

''Moi Président'' ne m'avait pas du tout convaincu.

Pourvu que je me trompe cette fois ci !

Si c'est le cas, je vous promets, je viendrai faire mon mea culpa ici même avec joie, et j'applaudirai à vos lazzi et quolibets.