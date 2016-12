FaridFillon enflamme la #Fachosphère !

@Piere CHALORY

Les électeurs n’en font plus qu’à leur tête, ils viennent de karchériser en 6 mois :

Hollande, Juppé, Sarkozy, Matéo Renzi, Cameron et Killary ... ! Pour Merkel, ça va pas fort non plus...

Quelle grooooosse malheur que le peuple, il faudrait en changer !











L’hystérie du FN contre Fillon, est due au fait que dans les sondages, le FN n’est plus certain d’être au 2e tour.... Comme les Français n’écoutent plus ce que racontent les médias, plus rien n’est sous contrôle, et bien malin celui qui sait quels candidats seront au 2e tour ....

Ils appelaient ça : « le Front républicain qui assurait l’alternance... » .

Laquelle alternance n’alternait rien du tout, le PS et l’ UMP faisant la même politique, celle décidée à Bruxelles ! Les Français ont mis du temps à s’apercevoir de la supercherie, mais maintenant, ils ont compris.