Féminisme mal placé

Le féminisme nouvelle génération a pris une tournure excessive qui dessert le propos et crée une nouvelle forme de communautarisme inutile. Je voudrais tenter d'apporter un point de vue plus apaisé et plus réfléchi.

Aujourd'hui le Féminsime est plus que jamais à l'ordre du jour sur internet, les réseaux sociaux et des milliers de jeunes gens des deux sexes s'entre-déchirent agressivement autour d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et pour de fausses raisons.

Les présomptions de machisme ou de l'autre côté de "Féminazisme" abondent de façon totalement injustifiée à la moindre remarque.

Je voudrais tenter de remettre les choses à leur place en expliquant d'abbord le contexte.

Je parle de la France du XXIème siècle qui est un paradis pour l'égalité des sexes en comparaison avec d'autres pays ou d'autres époques, personne ne peut dire le contraire. Bien sûr, des inégalités demeurent (inégalité de salaire à travail égal, insécurité pour des femmes qui seraient seules dans la rue à des heures tardives, harcèlement de rue et j'en passe).

D'ailleurs la plupart des hommes actuels sont parfaitement d'accord avec ces affirmations et le "combat" n'est jamais vraiment terminé.

Mais il faut être de mauvaise foi pour considérer les femmes comme des victimes maltraitées et maintenues de force dans la soumission et privées de leurs droits. Les femmes de la France du XXIème siècle ont exactement les mêmes droits que les hommes.

Ce qui donne une impression contraire c'est l'attitude de certains hommes dans certains milieux et particulièrment chez les 15/25 ans.

A mon sens, c'est en partie dû à la culture Hip Hop qui sévit depuis près de 20 ans dans les média (au sens large) et qui a balayé violemment des décénnies de combat pour l'égalité des sexes en affichant vulgairement, avec une constance ahurissante, les mêmes navrants archétypes de "b#tches" rampant et twerkant aux pieds d'horribles mâles dominants dont le mérite s'affiche par la grosseur de leur voiture ou les liasses de billets qui leur coulent entre les doigts.

Malheureusement, et aussi étonnant que ça puisse paraître, cette 'culture' a un succès inchangé et même grandissant depuis 20 ans et n'exerce pas l'influence la plus saine sur les jeunes esprits en formation...

En véhiculant les images de "mâle dominant", de "femme objet", de "femme vénale" qui est prête de de dandiner vulgairement aux pieds de n'importe quel veau recouvert de gros bijoux bien dorés qui brillent, le Hip Hop a fait reculer de 150 ans la cause féministe. Et c'est fort regrettable.

Ensuite il y a les fameux "Commentaires" sur les réseaux sociaux et notamment sur Youtube..

Les youtubeuses se plaignent d'être victime de trop nombreux commentaires sales, idiots, franchement insultants, voire menaçants qui tournent toujours autour du même thème : "les femmes n'ont rien à faire sur youtube, toutes des s#pes, je vais te violer, retourne à ta cuisine, etc..."

Alors, je comprends t-o-t-a-l-e-m-e-n-t leur sentiment de dégoût, d'incompréhension, d'injustice... Mais est-il vraiment nécessaire de rappeler que les commentaires youtube c'est toujours 30% de fange moisie où des individus de très basse envergure expulsent leur hargne et leur frustration d'être aussi minables en prenant pour cible des gens qu'ils envient jusqu'à la haine parce qu'ils font quelque-chose qui leur plaît, parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils gagnent plus ou moins d'argent...

Les femmes sont loin d'être les seules victimes des haineux, et lorsqu'il s'agit d'insulter quelqu'un quand on n'est pas très intelligent et qu'on n'a pas beaucoup d'imagination, on va chercher dans la facilité et l'évident. Or qu'y a-t-il de plus facile pour insulter une femme que d'employer le sexisme bas étage le plus stupide ?

Ces insultes ne sont pas réellement sexistes, elles ont pour unique but de blesser par les moyens les plus grossiers et lourds possible, et malheureusement ça fonctionne et en plus ça aggrave et relance une guerre des sexes inique qui divise les gens et augmente les communautarsimes déjà trop nombreux dans notre société..

Du coup, une nouvelle génération de jeunes femmes persuadées d'être diminuées, dégradées et manipulées par une société phallocrate voit le jour et un féminisme radical et totalement dénué de recul s'ensuit.

Je voudrais maintenant citer puis discuter de divers arguments de ces nouvelles féministes qui titillent mon esprit critique :

"Nous sommes conditionnés dès l'enfance par les jouets genrés et les Disney nous montrant des princesses inutiles qui n'attendent que le Prince Charmant pour les délivrer"

Bien que cela semble inconstestable, il faudrait quand-même se rappeler que les fabricants de jouets et les publicitaires ne font pas partie d'un groupuscule phallocrate qui complote dans l'ombre pour maintenir les femmes à travers le monde dans un état de soumission aux hommes, mais que leur seul et unique but est de vendre des produits !! Ces entreprises dépensent des millions en études de marché et études de comportements afin de proposer des produits qui répondent à une demande et qui, par conséquent ont de grandes chances de bien se vendre.

Il faut être sacrément aveugle et/ou de mauvaise foi pour nier que les petites filles sont attirées de façon presque surnaturelle vers tout ce qui ressemble à une princesse rose. Ce qui d'ailleurs n'a aucune espèce d'incidence sur le genre de femme qu'elles deviendront à l'âge adulte, mais il faut croire que c'est presqu'un passage obligé.

Toutes mes amies ont engendré des filles, et bien que mes amies elles-mêmes soient toutes des femmes de tête, très peu féminines et plutôt engagées ne voulant entourer leur enfant que de jouets en bois non genrés qui stimulent les réflexes et la réflexion, elles ont dû céder malgré elles devant les supplications de leurs filles pour avoir telle ou telle poupée, ou robe de princesse, ou set de maquillage, etc.. Et tout ça sans même être exposées à la télé. C'est ahurissant de voir à quel point elles savent dès le plus jeune âge ce qu'elles veulent et c'est toujours des jouets super féminins. Est-ce que c'est mal ?? Sont-elles victimes d'une manipulation ? Est-ce que ça signifie qu'elles sont inférieures aux garçons ou qu'elles se destinent à l'être ? Non je ne pense pas.

Quant aux dessins animés, mes amies sont également plus "Miyazaki" que "Disney", pourtant après avoir exposé leur enfant aux deux influences, c'est toujours la princesse Disney qui a eu le plus de succès, c'est le choix de l'enfant, pas de la société. J'aime personnellement beaucoup Miyazaki mais je suis convaincue qu'il faut un peu de maturité pour apprécier un Princesse Mononoké à sa juste valeur et je ne suis pas surprise qu'une gamine de 3 ans lui préfère Cendrillon. D'ailleurs les jeunes japonaises qui sont abreuvées de Miyazaki depuis la naissance sont également les premières à s'affubler de costumes de Maid (domestique sexy) parce que "c'est trop Kawaii".

Un autre point qui me fait faire des bonds :

"Y a quand-même un problème sur Youtube parce que les femmes sont très peu représentées et la plupart sont des "youtubeuses beauté" !"

Là encore faut-il être de la pire mauvaise foi pour blamer les hommes de cet état de fait. Dois-je vraiment rappeler comment marche Youtube ? Pouvons-nous vraiment accuser la société d'être sexiste quand ce sont des miliers de jeunes filles qui, soit proposent ce contenu et pas un autre, soit regardent, likent et partagent ces vidéos parce que ça leur plaît ?

S'il n'y a que peu de filles qui proposent des vidéos sur des sujets plus sérieux, faut-il vraiment chercher un coupable ?J'ai récemment regardé un documentaire qui s'intitulait : "Youtube : Elles prennent la parole" publié par "Les Internettes". On y voit un certain nombre de youtubeuses qui proposent des contenus divers (science, philosophie, droit, musique, podcast, etc..) et qui globalement disent se sentir seules, sous représentées et pas considérées comme "légitimes" pour parler de sujets autres que le maquillage ou la mode.

Alors déjà, cette histoire de légitimité est totalement dans leur tête, elle n'est étayée par aucune autorité de youtube, ni aucune loi, et quant au fait qu'elles se sentent seules, elles ne peuvent le reprocher, qu'aux autres youtubeuses qui préfèrent faire des vidéos sur la mode.

Et en ce qui concerne le public, n'est-il pas composé à 50% de la gent féminine ? Force-t-on ces jeunes filles, le couteau sous la gorge à regarder des "tutos smokey eyes" en masse au lieu de regarder des chaînes d'Histoire ? C'est bien malheureux mais c'est leur choix. Et si ces mêmes jeunes filles trouvent certains youtubeurs masculins plus intéressants ou plus drôles que leur homologues féminines, est-ce dû à un formatage insidieux depuis l'enfance ? Encore une fois, je ne pense pas.

D'ailleurs pour rester dans le divertissement, il est intéressant de constater qu'une émission comme "le Bachelor" qui est l'une des manifestations les plus écoeurantes du machisme et de l'image de la "femme vénale" en est à sa 21ème saison aux US et que son public est essentiellement composé de femmes. Peut-être les mêmes femmes qui déifient une abomination comme Kim Kardashian dont le seul mérite est d'avoir filmé ses ébats avec son petit ami et de s'être donnée en pâture en tant que femme objet superficielle et matérialiste. Or, qui regarde son émission de télé réalité ? Qui achète les tabloids remplis de "scoops" sur sa dernière chirigie esthétique ? Ce sont en majorité les femmes.

Mon propos n'est pas de blamer les femmes, j'en suis une, et je suis fière de l'être, et je n'entends pas que quiconque me diminue ou me soumette, j'entends être jugée par rapport à mes actes et non pas par rapport à mon genre. Mais, il me semble normal d'en faire autant envers les hommes. Le problème avec le féminisme radical qui sévit acuellement et qu'il est un féminisme en colère, aveuglé par l'affect et qu'il ne juge objectivement ni les hommes, ni les femmes.

Je me souviens d'une campagne publicitaire pour une marque de prêt à porter féminine dont l'emblème est un cochon, qui montrait des jeunes femmes jeter fièrement à la poubelle ou aux toilettes des hommes miniature qui se débattaient pathétiquement, impuissants.. Est-ce que c'est vraiment ça le féminisme, remplacer une supériorité par une autre ?

Je pense que nous sommes effectivement très différents, ce qui ne veut pas dire que l'un ou l'autre sexe vaille mieux que l'autre, nous sommes complémentaires et nous avons beaucoup à nous apporter mutuellement. Faire passer les femmes pour tour à tour des êtres fragiles et maltraités ou bien pour des êtres 100% égaux aux hommes qui vomissent sur la galanterie phallocrate ne nous rend pas service. Dans les deux cas ce sont des images faussées, des vues de l'esprit, nous sommes des individus avant tout et n'oublions pas que beaucoup de femmes sont plus complices que victimes de leur soumission parce que tous les êtres humains recherchent une certaine forme de soumission (à un Dieu, à une doctrine, à une famille, à un groupe, etc..).

L'extrêmisme n'est jamais une solution, mesdemoiselles prenez du recul et si vous souhaitez réellement mettre toute votre énergie pour combattre les injustices faites aux femmes, les pays ne manquent pas (pays où les femmes n'ont pas le droit de montrer un centimètre carré de peau, de conduire, de divorcer, d'accoucher d'une fille, des pays où on demande aux femme de tuer leur petite fille et d'engendrer des garçons...)

Quant à la France, on est plutôt bien loties et s'il est vrai qu'il existe quelque machos purs et durs, ils ne méritent que le mépris, l'indifférence et l'oubli, ils ne sont pas assez nombreux pour mettre nos droits en péril. Jouissez de ces droits et soyez heureuses au lieu de vous abimer dans une lutte virtuelle qui contribue à creuser le fossé entre les deux sexes au lieu de l'amoindrir. Les hommes ne savent plus où ils en sont, ils ne savent plus s'ils doivent faire le premier pas, payer le resto, tenir la porte ou tenter une approche physique parce que dans tous les cas, ils ont une chance sur deux de se faire insulter, arrêtons de leur faire de procès d'intention et voyons ce qu'ils valent avant de les juger.

Merci de votre attention.