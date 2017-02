Feuilleton « Présidentielles 2017 » : le Mea Culpa, Saison 3 - Episode 4

Nous assistons depuis quelques mois à ce feuilleton politique plein de rebondissements. Après une Saison 1 qui a fait surgir l'improbable candidat de la droite et une Saison 2 qui a réitéré le scénario pour le candidat de la gauche, voici la Saison 3, haute en couleurs, qui remet en cause la légitimité du candidat Fillon. Même si le feuilleton reste passionnant, on se demande parfois si les scénaristes n'exagèrent pas un peu ; pour preuve, cette épisode 4 qui est somme toute assez peu crédible.

La Saison 1 nous avait donc habitué à un candidat de la droite irréprochable, intègre et au-dessus de tout soupçon. Dans la Saison 3, nous découvrons qu'il n'en est rien et que le candidat Fillon est à la même enseigne que la candidate le Pen, sauf que les sommes sont plus importantes et que les bénéficiaires sont des membres de sa famille. Voilà pour la trame générale de cette série qui a connu un bond d'audience en quelques jours, ralliant même les spectateurs déçus des deux saisons précédentes. Mais en accumulant les invraisemblances, qui certes permettent de faire du buzz, le scénario ne va-t-il pas finir par lasser ? C'est la question que l'on se pose.

Petit rappel des épisodes précédents.

Episode 1 : quand le journal satirique sort l'affaire Pénélope, le candidat Fillon parle de "misogynie", de "boules puantes" et soupçonne une attaque en règle des "officines" qui cherchent à le déstabiliser dans sa campagne électorale. Sa défense est donc : quelle injure de faire croire à un emploi fictif ! Fin de commentaires.

Episode 2 : comme il est évident que le Canard enchaîné n'en restera pas là, notre protagoniste croit bon de désarmorcer les attaques à venir en précisant que ces enfants avocats ont aussi travaillé pour lui. Le "pas de commentaires" de l'épisode précédent s'étoffe alors de quelques éléments, mais pour le reste c'est une conjuration, un complot, une entreprise de démolition.

Episode 3 : le Canard enchaîné complète en effet son information et "l'addition flambe" pour Pénélope et ses rejetons. Dans le même temps, le reportage d'une journaliste anglaise sur Pénélope ressort et celle-ci y affirme d'elle-même n'avoir jamais travaillé aux côtés de son mari. Là dessus, aucun commentaire de l'acteur principal pendant quelques jours.

Et nous voici à l'épisode 4. Là, le candidat Fillon organise une conférence de presse pour faire son Mea Culpa : sur un plan éthique, il n'avait pas réalisé qu'employer des membres de sa famille rémunérés aux bons soins de l'Etat pouvait affecter la sensibilité des français. Il reconnait qu'il n'aurait pas dû et s'attend sans doute à ce qu'on lui pardonne pour lui accorder à nouveau des intentions de vote.

C'est ici que je dis stop ! Le scénario n'est pas crédible. Car, sans même parler de l'enquête en cours, quid des anciens articles de presse où Pénélope répète qu'elle se tient éloignée de la chose publique et donc de tout travail parlementaire ? Quid des sommes exhorbitantes perçues pour deux notes de lecture à la Revue des deux mondes ? Et quid des sommes allouées aux enfants qui travaillent à plein temps en qualité d'étudiants ?!

Trop de zones d'ombre, trop d'incohérences. Il va falloir faire preuve d'une grande imagination pour nous inciter à poursuivre la série. Mais ne désespérons pas : l'épisode suivant saura peut-être nous convaincre, si c'est par exemple celui des résultats de l'enquête !