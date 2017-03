Fillon, BASTA ! Parlons plutôt des évadés (fiscaux)

Un discours théorique justifie dans une perspective universelle des intérêts de classe :



« Cet égalitarisme de la différence [anti-racisme, genre etc...] autorise un autre système de hiérarchies. Alors qu’il prétend dépasser les hiérarchies de classes, il les renforce par les hiérarchies mondaines. À chaque moment, un signe signifie barrière et niveau. Cascade des différences, cascade des mépris, cascade des snobismes. » Clouscard



La stratégie mondaine permet de supplanter les coutumes de la tradition, et aussi la décence commune, par la « tolérance humaniste ».

Et la convivialité s’ajoute à cette morale de la société de consommation, geek-club.



Pour Capital cette tolérance est une arme. Ainsi amalgamés, la richesse outrancière, la traite négrière, la location d’utérus, l’inversion des normes, Uber, le libidineux Crassanel où Cohn le tripoté, les stock-options, les golden parachutes, tout doit être toléré par humanisme... dans la convivialité des multiethniqués.



« L’idéologie gogocho de l’autonomie a cette subtilité qu’en enjoignant à être libre, elle produit sa servitude, par l’individualisation, par la destruction du solidaire, du peuple, par le Divide Et Impera multiethnqiué.



Le jouir sans contrainte de Cohn le tripoté, est intériorisé dorénavant dans le troupeau gogocho, comme alpha et omega du livre de la Vie, présenté comme Liberté. Et l’individualisation de cette liberté dans la morale est la sécularisation du libéralisme. La servitude n’est plus objective mais subjective, aliénation. Ouvrant l’inversion des normes par la responsabilité et sa liberté.



Du ‘travail rend libre’ de Hegel à ‘la liberté rend esclave’ de Uber . » Feric Jaggar