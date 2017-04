Fillon, ce drôle de paroissien

Article pénétrant ! Les riches sont triches et se comportent souvent comme si ils avaient beaucoup d’argent, les pauvres, eux sont pauvres. Mais en fait, c’est pareil. Vous allez voir.

Tu as le smic, ton gamin va avoir 20 ans, et tu économise pour lui acheter une tablette, peut être pas modèle de luxe, peu être pas neuve, 500 ou 600 euros. Un demi moi de salaire.

Tu est un avocat, ou un ancien premier ministre à 20 000 euros ( en fait moins car à ce niveau, tu est aux tranches à 45%). Ton pote fait sa première communion ou gagne des primaires et tu lui fais, toi aussi un cadeaux qui représente 15 jours de ton boulot dans le second cas et sans doute moins encore dans le premier.

Audrey Pulvar ex d’un ministre gauche de gauche prétend que ses lunettes valaient 3000 euros, mais des opticiens parlent de 12 000 et elle n’en avait sans doute pas qu’une paire. DSK , candidat de toutes les gauche, louait 50 000 dollars par mois le « manoir » ou il se remettait de ses émotions New Yorkaises. Le quartier Latin est constellé de plaques à la mémoire d’élus et héros communistes qui semblent avoir particulièrement affectionné les appartements dans les hôtels en pierre de taille du centre historique de Paris. Mitterrand lui a préféré acheter..et Mélenchon, avec ses 12 000 euros par moi pour son travail largement fictif ( il est un des 10 députés les moins présent au parlement dit on), s’achète ce qu’il croit être la tenue de sortie des travailleurs sur conseil de sa riche conseillère. Ce qui prouve que les électeurs bolivariens n’ont pas vu de vrais travailleurs depuis longtemps... ;

Tous cela doit être passionnant pour des lecteurs de Gala ou de Voici.

Nous allons choisir un homme pour diriger le pays/ mieux vaut celui qui dit la vérité :

« cela ne va pas fort et il va falloir tous qu’on s’y mette pour obtenir avec des méthodes qui ont fait leurs preuves, les résultat d’autres pays : plein emploi, hausse du pouvoir d’achat et meilleurs services publics avec des fonctionnaires mieux payés »

Que celui qui nous dit qu’« il y a plein d’argent partout et pour tous le monde et qu’il suffit de se baisser pour le ramasser », ou bine on va mettre les analphabètes alcooliques génocidaires dans des start up, ou on va relancer l’agriculture en légalisant le Canabis- bio- ramassé à la main, ce qui créa des emplois.

Surtout, au delà même du fait que Fillon soit le seul ayant de vraies qualités morales : il ne nous ment pas. Il a des ...Colonnes vertébrales...

Il a réformé les retraites sans trop de casse.

Mélenchon est le type qui a orchestré un génocide de distributeurs de billets, d’abri bus de poubelle et un autodafé de policiers pour interdire d’ouvrir le BHV le dimanche aux touristes chinois.

On l’imagine négocier avec Merkhel, qui sait compter ’ elle est chimiste), qui est fille de Pasteur est allemand ( c’est à dire qui a grandie dans une ambiance, je pourrai vous raconter si cela vous intéresse à l’occasion) et qui a des idées assez étayées sur le socialisme, le communisme et le bolivarisme..

Il va faire quoi brûler des abribus à Berlin ?

Les programme ? Celui de Sarko était excellent, La dessus, pire crise depuis 1929. IL n’a pu en appliquer qu’une partie. Et donc me^me si le s programme de Fillon est évidemment le meilleur si on se donne la peine de regarder ce qui a marché ou pas dans le reste du monde, ce n’est pas la principale raison de voter pour lui.

Votons pour l’honnêteté, pour la solidité morale, pour l’énergie, pour quelqu’un qui est capable de décider, de négocier. 2lisons un président de la république. pas un potiche socialiste, dont nous savons à l’avance que le seul acquis de sa présidence sera la légalisation du Canabis, comme hollande à donné à ses troupes le mariage des tous.