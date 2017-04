Fillon et les cathos...

@Robert Lavigue Voici ce qu’il a dit, très exactement : « Je suis gaulliste et, de surcroît, je suis chrétien je ne prendrai jamais une décision qui soit contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. »

Tout comme un Mike Pence qui se définissait « Chrétien, conservateur et républicain et dans cet ordre d’importance ». Alors, perso, je risque pas de voter a fortiori pour Fion. Mais il est clair que le gars veut faire entrer sa foi chrétienne en même temps que lui à l’Élysée non ? Et alors ? Délit d’entrave à l’IVG : le premier combat post-Fillon de Les Républicains ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/11/30/fillon-avec-tambours-et-trumpettes/

Parce qu’avec le Fion (comme avec la Maréchal Nous Voilà) c’est la doctrine chrétienne qui va prévaloir. Ce gars qui a affirmé haut et fort : “La France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord”... Non, c’est sûr, hein ? Avec des crucifix et des échafauds, le partage, 13 à la douzaine (c’est de là qu’est née l’expression, le Cristobal arrivait, installait 12 potences + 1 et y pendait 12 indigènes + 1 dignitaire...) Mais c’était pour partager ! Tenez, demandez donc aux descendants des Natifs, s’ils sont contents d’avoir partager notre culture ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/01/08/tous-des-paiens-en-terre-promise/ Lien vers le PDF en français ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/01/pdfsnewcombjanv2017.pdf

Croyez en ce que vous voulez, mais ne m’obliger pas à faire de même... Je suis apostat, puisque j’ai renié mon baptême précisément en récusation de la doctrine chrétienne de la découverte, alors vous pensez si on l’a vu venir le Fion... Charité bien ordonnée commence par soi-même je crois, ben toi d’abord on a juste envie de dire...