Fillon ? Le jeu des 3 erreurs

FILLON ?



Parler de "COUP D'ETAT INSTITUTIONEL VENANT DE LA GAUCHE" est une DOUBLE erreur fondamentale de plus, dans le discours d'une maladresse sans nom de François Fillon pour "se défendre" (sa toute première erreur : il a tout de suite dit que c'était un cas de retrait de sa candidature... ).



Pourquoi ?



1/ Parce que cela équivaut à la reconnaissance implicite, que cette affaire est capable de le destituer de son investiture et qu'elle touche donc à sa "présidentiabilité". Il s'attribue donc ispo-facto une présomption de culpabilité. Or même la justice n'en est pas là.



2/ Parce qu'il attaque "LA GAUCHE", alors que pour beaucoup de monde, c'est de la "FAUSSE GAUCHE" donc macronienne, que peut venir le coup. Ce n'est pas la gauche qui attaque Fillon, c'est l'appareil oligarchique qui musèle le pouvoir politique français, peut-être aidé par des supplétifs de circonstance tels que Hollande qui soutiendrait opportunément son ex-protégé en bon Machiavel... et cet appareil oligarchique a choisi MACRON, à tout prix, à toute vitesse, à tout rompre. Nous voyons se déployer un forcing qui peut même aller jusqu'à égratigner ou déstabiliser Marine Le Pen par ricochet. Voilà ce qui se passe.



François Fillon devrait 1/ reconnaitre IMMEDIATEMENT et avec mea culpa (là il est trop tard pour autre chose), 2/ rembourser et produire toutes les pièces nécessaires à la clarification de ses actes 3/ montrer que TOUT l'appareil politique français est gangréné par ces pratiques juridiquement douteuses, mais surtout socialement et moralement insupportables pour les français, et se disculper si possible sur cette base, si et seulement si... 4/ il parvient à raisonner les français et promet à la suite de nouvelles mesures pour remédier à cet état de fait, cette gabegie généralisée au sommet de l'Executif ET d'une partie du Législatif, notamment le Sénat autoimmunisé à coups de multiples rejets de lois censées limiter les abus des pratiques parlementaires au palais du Luxembourg, et ce depuis des années.



C'est donc une belle connerie de plus de la part du cabinet communiquant de cet ancien premier ministre qui, une fois de plus, nous déçoit malgré les espoirs que nous portons en lui, certains comme votre serviteur, uniquement et a minima pour sa position ouverte sur la diplomatie de la France face à la question syrienne et russe. Uniquement et a minima, parce que pour le reste, c'est un ramassis de mesures impopulaires et un risque de soulèvement du peuple français que contient son programme.

Plus j'écoute, plus je mesure l'écart des forces qui poussent François Fillon, celles d'une droite traditionnelle néo-aristocratique et arrîmée à ses convictions religieuses et morales, avec celles beaucoup plus fortes et dangereuses qui poussent Emmanuel Macron, celles d'une droite qui se cache au centre et au centre-gauche par marketing politique sans lendemains, immorale par naissance, car immune au nom de son apatriotisme remplacé par des valeurs importées par les réseaux néo-conservateurs français, ce dont Macron s'est tout de suite défendu au nom pour moi, d'une tactique similaire à celle que je conseille ici à François Fillon, si il est encore temps.



Car avec Macron, nous courons vers la transformation de notre pays en laboratoire de la mondialisation, c'est à dire en quelques années, au creusement d'une tombe française où reposeront au fond les forces vives de notre pays au service d'oligarques apatrides, tandis qu'en surface notre pays sera transformé en Disneyland pour touristes, baguette et béret à tous les étages ouverts même le dimanche avec parkings pour bus d'esclaves et VTC miséreux.



PS. Qu'attendent les médias pour ressortir les affaires Macron ? Qu'attendent les vraies forces de gauche, pour enterrer par la plume voire la Justice, cette hydre mondialisante qui hypnotise les français ? On se le demande, mais ne cherchez pas trop longtemps.... tout ceci est une pantomime risible.