Fillon : le parquet décide de ne pas classer l’affaire sans suite

Le parquet national financier a fait connaître, dans un communiqué, daté du 16 février, sa décision de poursuivre l’enquête judiciaire, dans l’affaire des emplois « soupçonnés » fictifs de l’épouse du candidat Les Républicains à la présidentielle. Désormais sous la menace d’une mise en examen, le chemin de Fillon vers l'Elysée se complique. Une nouvelle qui n’entame apparemment pas son obstination d'y aller, coûte que coûte, au grand dam d’une partie de ses troupes.

Le procureur, Eliane Houlette, a indiqué que, selon les premiers résultats de l'enquête préliminaire, ouverte le 25 janvier, "les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager, en l'état, un classement sans suite ». Les investigations concernant François Fillon et son épouse vont se poursuivre.

Malgré la ferme volonté affichée de celui-ci d’aller jusqu’au bout de la campagne pour « gagner », comme le clament ses porte-parole (Ciotti, Le Maire, Kosciusko-Morizet, etc.) en mission de reconquête d’une partie des militants, dont au moins un tiers rechignent à s’engager sur le terrain, la position du parquet installe de fait, et durablement, une épée de Damoclès sur la tête de Fillon.

Fillon s’obstine, au grand dam des sarkozystes excédés

Bien qu’il ne soit pas de tradition d’engager des poursuites, en pleine campagne électorale, ce qui n’est qu’une trêve de comportement ne reposant sur aucun texte légal, une mise en examen est possible. Fillon, qui veut à tout prix recentrer sa campagne sur son programme thatchérien antisocial, fait mine d’ignorer la menace au moment où un autre orage le met en difficulté : la comète Macron portée par une partie de la droite. Sans parler d’un autre péril, qui pourrait arriver du Béarn et disperser un peu plus les voix fillonistes, avec l’entrée en lice possible de l’éternel épris de la présidentielle, le centriste François Bayrou

Obstiné, au grand dam des sarkozystes, comme le député Georges Fenech ou Nadine Morano qui pourrait mettre bruyamment les pieds dans plat, revenant sur ce qu’il avait annoncé au début de l’affaire, Fillon a fait comprendre que désormais rien ne l’empêcherait de se présenter, pas même une mise en examen, que de toute façon, sans plan B sérieux, Les Républicains n’avaient pas d’alternative en dehors de lui : « J’entends plus que jamais porter le projet de redressement et de modernisation de la France, conformément au mandat qui m’a été donné par 4,4 millions de nos concitoyens. Je m’en remets donc désormais au seul jugement du suffrage universel ».

Sa rencontre, pour resserrer les rangs, avec son cher « ennemi » Sarkozy, le 15 février, avait la saveur d’une sauce amère. Les arrière-pensées des sarkozystes ne sont un secret pour personne. Sarkozy se serait même lâché, en confiant sous le manteau, que Fillon avait mis seulement quelques semaines à détruire l’unité du parti que lui-même avait ressoudé depuis deux ans. Une rencontre qui a permis à Sarkozy de conforter la place de Baroin, son cheval de Troie, dans le dispositif de campagne.

Après les affaires Sarkozy, l’affaire Fillon passe mal chez les Français

Chaque semaine est rythmée par de nouvelles révélations du Canard, concernant directement l’affaire Fillon ou en liaison. La dernière a touché Thierry Solère, organisateur de la primaire de la droite, porte-parole de Fillon, mis en cause pour fraude fiscale. Un caillou supplémentaire dans les bottes du cavalier de la Sarthe, même s’il n’est, cette fois, pas directement impliqué.

Au-delà de l’affaire en elle-même se pose, avec un écho rarement atteint dans la population, et peut-être dans les média « installés », signe de l’évolution des consciences, la question de la morale et de la probité en politique. En particulier lorsque les mis en cause sont précisément ceux qui donnaient des leçons. On se souvient d’un Fillon au cours de l’été 2016, drapé dans les habits gaulliens, tirant à boulets rouges, sans le nommer, sur celui qui l’avait fait, lui, le psychorigide catho, roi de Matignon, pour casser les règles sociales du pays. Un ordre exécuté pendant cinq ans avec grand zèle par Fillon.

Comment les Français, dont beaucoup tirent le diable par la queue pour s’en sortir, peuvent-ils admettre qu’un politicien leur demande de se serrer encore plus la ceinture alors que lui tape sans scrupule dans les caisses de l’Etat pour s’enrichir. Car il s’agit bien de cela, contrairement à l’argument de ses avocats qui veulent faire croire que le budget de l’assemblée nationale ne relève pas des comptes publics, pour échapper à la qualification de détournement de fonds publics.

Fillon : un cupide sans grande stature politique

Fillon, comme Sarkozy avant lui, mais sans l’agitation convulsive de ce dernier, est un être froid, dont l’opportunisme n’a cessé de jalonner le parcours, depuis trente ans. « Séguiniste », puis « chiraquien », et enfin sarkozyste quand le timonier sur talonnettes lui propose (enfin !) de coudre, sur ses épaulettes de collaborateur servile, les galons de Premier ministre, en 2007, année de son apothéose. Car Fillon n’est pas Seguin, ni Chirac, ni même Sarkozy. Fillon n’a pas la stature, c’est avant tout un fonctionnaire politique besogneux, très appliqué dans les tâches qu’on lui confie.

Il est aux ordres des forces qui gouvernent le monde dit ultralibéral. Il est un bon soldat pour les promoteurs du Nouvel Ordre Mondial, un bon soldat pour les intérêts étatsuniens. On croyait, du fait de sa proximité, un temps, avec Philippe Seguin, qu’il avait la fibre sociale de son mentor. Il n’en est rien. Au-delà de l’infraction, l’affaire de ou des emplois fictifs, dont auraient bénéficié sa femme et ses enfants, - équivalent à 1 million d’euros détournés sur plusieurs années-, a révélé la cupidité et le peu de vergogne du châtelain sarthois.

La justice, par la voix de la procureure du parquet national financier a décidé de ne pas classer l’affaire Fillon. C’est un signe fort, qui devrait alerter ceux qui se pensent au-dessus des lois, intouchables. C’est un signe positif en direction des Français qui, comme ce fut le cas pour Sarkozy, voient d’ores et déjà d’un très mauvais œil un justiciable, soupçonné de malversations, oser continuer à prétendre incarner la France, au plus haut sommet de l’Etat.

Ce qui serait le comble de l’écœurement et creuserait davantage encore le fossé entre les politiciens de ce pays et le peuple. Un peu de dignité, que diable !

Verdi

Vendredi 17 février 2017