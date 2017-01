Fillon, le père la morale, ouvre la voie à Bayrou, tandis qu’Hamon détrône Mélenchon

Dans la tourmente, Fillon voit ses chances s’amenuiser. Bayrou, en embuscade, dira s’il est candidat, entre le 15 et le 20 février. Quant à Hamon, vainqueur surprise de la primaire socialiste, il bouscule d’ores et déjà les pronostics des sondeurs et prend la place de Mélenchon, avec 15% d’intentions favorables. La dernière ligne droite de cette présidentielle atypique s’annonce sportive !

Avec moins 16 points depuis son élection (ODOXA), la cote de popularité de Fillon est en chute libre. L’affaire de l’emploi, soupçonné fictif, de son épouse et bientôt celle du détournement de crédits au Sénat assombrissent considérablement son chemin vers l’Elysée. Ce qui ouvre une voie, sinon royale, du moins centrale, à Bayrou, qui n’entend pas se laisser effacer du paysage politique par « l’arrogant » Macron, lequel traîne ses guêtres sans permission, sur les brisées du Béarnais. Dans le même temps, Hamon, vainqueur, avec panache, de la primaire socialiste, éjecte Mélenchon, dans les intentions de vote.

Malgré ses trémolos, le chœur des pleureuses fillonistes, en concert, ce dimanche 29 janvier, à la Porte de la Villette, a-t-il ému les Français ? Un parterre LR, de 14000 fidèles, était venu soutenir son candidat à la présidentielle, plongé dans la tourmente, depuis une semaine, après les révélations du Canard Enchaîné sur les soupçons d’emploi fictif, dont aurait bénéficié son épouse Pénélope ? Qui est la taupe ? (2)

L’instant d’émotion passé, opportunément orchestré par les communicants LR, pour tirer les larmes des plus insensibles, face à cette « injustice » criante, qui frappe le père la morale, à travers les attaques contre sa moitié, la sombre réalité -pro-système et antisocial du programme ultra-libéral de celui-ci- est venu rappeler au modeste observateur les heures sombres du funeste thatchérisme triomphant, avec son cortège de misères et de souffrance, au Royaume-Uni, dans les années 80.

Fillon soupçonné de détournement de crédits au Sénat

Mais voilà, la machine bien huilée, après l’euphorisante victoire de la fin novembre, a commencé (bien avant l’affaire Pénélope) à s’enrayer, principalement à cause de l’inquiétude, y compris dans son propre camp, suscitée par son programme de régression sociale. Une purge injustifiée, que n’accepte pas la grande majorité des Français. Ils l’acceptent désormais d’autant moins, que l’exécuteur, contrairement à l’image de politicien intègre, qu’il s’est construite, aurait lui aussi plongé ses doigts dans le pot de confiture.

Dès lors, il n'est pas surprenant que, de 54% d’opinions favorables, au moment de son « triomphe » surprise, il ait vu ensuite dégringoler sa cote, qui est passée à 61% d’opinions négatives, dans un récent sondage. L’affaire Pénélope et celle qui vient d’éclater dans la foulée de détournement de crédits réservés aux assistants parlementaires, au Sénat, ne vont pas arranger les affaires du Sarthois.

D’après Médiapart, entre 2005 et 2007, « le sénateur Fillon aurait profité d’un mécanisme clandestin de captation de fonds publics. » La somme détournée, pour relativement modeste qu’elle apparaisse, n’empêchera apparemment pas les juges de s’intéresser à cette affaire lesquels, d’ores et déjà, estiment que « la pratique pourrait relever d’une infraction pénale ».

Hamon prend la place de Mélenchon , Bayrou piaffe…

Il n’aura fallu que quelques jours pour que Hamon, de façon assez inattendue, renverse les données, après son élection surprise comme candidat du Parti Socialiste. Un premier sondage (1) lui fait ravir, avec 15% d’intentions favorables, la place jusque-là occupée par Mélenchon, relégué, lui, à la cinquième position, avec 10%. Un de trop, du côté de la vraie gauche ! La question demeure brûlante…

Pour sa part, le jusque-là discret François Bayrou devrait entrer en scène, d’ici une quinzaine de jours. A la faveur des déboires de Fillon dont, au passage, le patron du Modem juge le programme excessif, Bayrou voit à nouveau la perspective d’un galop présidentiel, qui le libérerait de sa stalle paloise. Selon lui, l’affaire Pénélope Fillon « change le paysage et ouvre un espace au centre-droit ». « Me présenter, je ne l’exclus pas ».

François Bayrou, qui n’entend pas laisser Macron, l’étoile montante des ballons de baudruche du Medef, phagocyter SON Modem, n’a cependant plus beaucoup de temps pour se lancer. Le 17 mars étant la date limite du dépôt par les maires des candidatures au Conseil Constitutionnel.

En son absence, Macron serait, désormais, au coude à coude avec Fillon (respectivement 21 et 22%). La dernière ligne droite de la campagne s’annonce sportive, si le Béarnais se prend aussi à croire, à nouveau, à un destin présidentiel.

Verdi

Lundi 30 janvier 2017

(1) La taupe du Canard enchaîné, Fillon, et Juppé le plan B !

Réjouissant papier dominical,qui nous plonge dans l’univers nauséabond de la Sarkozie, en pleine décomposition. Dès le soir de son élimination, les fanatiques de Naboleon ne cachaient pas leur aigreur.

Il était assez évident, que le profil mafieux, de certains ténors et de certaines divas, annonçait quelques cuisants règlements de compte. Est-ce Dati ? Peut-être ! Une chose paraissait évidente, çà démangeait beaucoup d’autres très proches de Sarkozy, qui ont maille à partir avec la justice, et ne pensent qu’à se venger du traître sarthois, qui a fait chuter leur timonier adulé.

On se frotte les mains. Les crocodiles se bouffent entre eux dans le marigot !

