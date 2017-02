Fillon, Macron ou le nouveau Traité du vain combat : en attendant le Coup de Grâce

« Je cherche à gagner du temps » « Je ne suis qu'un éxécutant, je me borne à traduire. Mais on ne traduit que son trouble : c'est toujours de soi-même qu'on parle » M. Yourcenar, Alexis ou le Traité du vain combat (1929)

Entre les états d'âme de J-C. Juncker qui ne croit plus à son projet européen et ce pauvre Gouverneur de la Banque de France qui, à propos du « rôle bénéfique de l'Euro », dit des âneries relevées par Jean-Michel Naulot ce jour sur France Inter, voici l'étude de Tuomas Malinen, le vice-président de Euro Think Tank, qui montre que face au constat de mort clinique de la zone euro la Finlande pourrait bien se retirer du dispositif.

La matière est d'importance.

I-Prête-noms et marionnettes

La France est pourtant bien loin de toutes ces questions particulièrement sérieuses qui vont engager son futur dans les prochaines semaines.Le pays est en effet la proie de désordres rampants imputables à des hordes de populations ingérables, purs produits d'une immigration incontrôlée communiant dans leur haine de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une autorité institutionnelle, n'hésitant pas à mêler communautarisme, racisme, ethnicité, mal-être, et confortant une fois de plus la preuve incontestable d'une intégration et d'un pseudo « vivre ensemble » impossibles à réaliser, sauf dans les chimères délirantes d'un socialisme qui aura rêvé la société quitte à en saper les fondements.

Le gouvernement ou ce qu'il en reste en est réduit à gérer les affaires courantes. Quant au supposé chef de l'Etat, ombre glissante, il en est réduit à devenir visiteur d'hôpital. La Police, elle, est priée de prendre les coups et de ne pas jouer son rôle de rempart contre la barbarie.

Le poulailler politique s'emplit quant lui des bruissements et des caquetages d'une campagne qui n'a de présidentielle que le nom et dans laquelle s'affrontent deux marionnettes, deux Puppi, dont les fils sont tirés dans l'ombre des coulisses par des groupes d'intérêts en apparence différents mais que tout rapproche puisqu'ils se sont déjà partagés les territoires économiques et financiers du pays. On note d'un côté les soutiens du clan Macron et de l'autre ceux du clan Fillon dont on trouvera un excellent éclairage dans la dernière livraison du Monde Diplomatique avec une étude très précise intitulée « De qui François Fillon est-il le prête-nom ? ».

(http://www.monde-diplomatique.fr/2017/02/DENORD/57100

Car c'est bien de cela dont il s'agit : de prête-noms et de marionnettes. Les personnes âgées qui ne comprennent rien s'attachent aux apparences plutôt qu'à la réalité, « jouent la sécurité » et n'ont que faire d'une jeunesse qui rame. Elles ne changeront pas d'avis. Leur choix est déjà fait. Les élections sont probablement déjà jouées tant il est vrai que ce n'est pas le président de la République que l'on s'apprête à élire mais plutôt à jouer la (très) mauvaise représentation théâtrale de l'investiture d'un chef du personnel d'un pays dont une partie de l'électorat est prête à donner son vote à un freluquet et à un has-been, tous deux acteurs déplorables de deux quinquennats faillis.

II-Peu importe, l'amnésie est reine.

En déplacement à l'île de la Réunion, F. Fillon veut donc se persuader que « le temps fera son oeuvre », à la poursuite d'un horizon électoral auquel il demeure le seul croire tout en écartant la perspective de déboires judiciaires qui, en tout état de cause, auront sérieusement terni l'image d'un président putatif et devraient le disqualifier sans discussion possible. Pourtant et même s'il n'en a cure, tout s'effrite autour de F. Fillon. Voici en effet que Thierry Solère, porte-parole et première gachette du candidat, est l'objet des attentions de l'administration fiscale. Une enquête préliminaire pour suspicion de fraude fiscale ouverte le 6 septembre 2016, à la suite d'une plainte des services fiscaux a en effet été lancée par le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) à l'encontre de l'intéressé. Rien de moins ! Cette information, révélée par Le Canard enchaîné ce mardi 14 février, a été confirmée de source judiciaire à l'agence Reuters. Un contrôle fiscal réalisé en juillet 2016 a en effet établi que Thierry Solère a omis (sans doute à l'insu de son plein gré ou par phobie administrative) de régler une partie de ses impôts sur le revenu de 2010 à 2013, ainsi que la taxe foncière de la dernière année. Rien de bien grave, que l'on se rassure ! Business as usual, n'est-ce pas ? On voit que les affaires continuent tandis que le jeune E. Macron, à la recherche d'une « stature internationale », multiplie quant à lui ses déplacements en Tunisie, Jordanie, Liban, Algérie et bientôt Maroc.

http://www.francetvinfo.fr/politique/francois-fillon/affaires-fillon/thierry-solere-porte-parole-de-francois-fillon-vise-par-une-enquete-pour-fraude-fiscale_2060516.html

On ratisse donc large auprès des communautés maghrébines et sud-sahariennes qui représentent un réservoir électoral de 3 à 4 millions de voix auxquelles on peut désormais tout promettre.

III-Le ver est dans le fruit.

Il n'y a "pas de solution alternative meilleure" à ma candidature, a encore déclaré ce 14 février courant l'ineffable François Fillon devant les députés Les Républicains. "Le retrait de ma candidature créerait une crise majeure", et un risque "d'effacement" de la droite durant la campagne présidentielle, a-t-il aussi ajouté. Qu'il se rassure ! Le ver est dans le fruit, confortablement installé.

Le candidat à l'élection présidentielle a ainsi tenté de couper court aux demandes de convocation d'un bureau politique formulées par un groupe d'une quarantaine de parlementaires Les Républicains menés par le député sarkozyste du Rhône Georges Fenech.

Le constat est simple : la médiocrité de l’actuelle campagne électorale dont tous les sujets d’importance ont été ignorés sinon écartés à coup de polémiques périphériques, risque bien d’accoucher - quel qu'il soit- d’un président médiocre, choisi une fois encore plus par défaut que par élan populaire et qui sera dépourvu de la moindre volonté sinon de la capacité de faire face aux périls. Le prochain quinquennat dotera la France d'un président incapable de surmonter une situation économique, politique et sociale catastrophique pour le pays.Un (tout) petit employé, un petit caniche bien toiletté, bien parfumé, bien respectueux et obéissant à ses Maîtres.

Il est plus que jamais grand temps de trancher les fils de toutes ces marionnettes.

