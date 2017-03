Fillon, mis en examen, mais toujours candidat : une honte pour la France

François Fillon a été mis en examen le 14 mars, un jour avant la date prévue, pour « détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse ». Son maintien, coûte que coûte, candidat à la présidence de la République, donne une image déplorable de la République bananière française, où un tel scandale ne devrait pas être permis, à ce niveau-là !

C’est à coup sûr, un pari plus que jamais à très haut risque pour lui, et pour son camp de finir en miettes aux législatives de juin. Mais Fillon n’en a cure et enverra, quoi qu’il advienne, ses kamikazes républicains à un casse-pipe certain. Face à un tel degré d’inconscience et d’inconséquence, il n’est pas exclu que d’autres défections interviennent en nombre, beaucoup d’élus, notamment des gaullistes sincères, n’ont aucunement envie de se perdre, dans cette aventure suicidaire, pour sauver le timonier intégriste Fillon.

Car, voilà un homme politique qui, fin janvier, quand le Canard enchaîné a révélé l'affaire, avait annoncé son retrait en cas de mise en examen, et qui, au contraire, du haut d’un cynisme rare, fait fi à présent des infractions présumées, qui lui sont reprochées par la justice, en menant une campagne « à l’africaine », sans se soucier du désastre causé dans son propre camp, et se fichant manifestement de l’opinion, très majoritairement négative, des Français à son égard.

Comment ose-t-il, lui qui ne manque aucune occasion de se réclamer du gaullisme, insulter à ce point l’éthique du général, qui ne plaisantait pas avec la morale et la probité ? Car, en continuant à revendiquer son appartenance à l’héritage gaullien, Fillon, le sarkozyste « monsieur pas si propre que çà » en salit ni plus ni moins l’image, comme le fit, avant lui, sans aucune vergogne, son mentor Sarkozy.

Les juges ont choisi « l’inculpation » et non le statut de témoin assisté

Le plus grave, et le plus inquiétant aussi, -car fait probablement unique dans l’histoire de France, au-delà de cette affaire du Penelope Gate et de celles qui suivent ou risquent d’éclater-, est qu’un présumé délinquant, mis en examen, a le front de maintenir sa candidature à la plus haute magistrature de l’Etat français.

Ce politicien, empêtré dans une défense insensée, visant à mettre en cause les juges et à ériger ses électeurs en justiciers, vient d’être, selon l’ancienne terminologie juridique « inculpé » de faits graves et potentiellement condamnables, devant un tribunal correctionnel, à l’issue de l’instruction si les juges le décident. Or, les trois juges saisis de cette affaire ont appliqué, stricto sensu, la règle qui veut qu’une mise en examen intervient quand suffisamment de preuves confortent leur intime conviction, qu’une infraction grave a été commise.

Ils auraient pu, si un doute subsistait dans les faits qu’ils ont eu à examiner dans le dossier des emplois fictifs, se contenter de placer Monsieur Fillon sous le simple statut de témoin assisté. Ce n’est pas le cas ! Cela signifie que pèse à l’encontre du candidat Les Républicains des indices graves et ou concordants prouvant son implication dans les faits instruits.

Les électeurs de droite face à leur conscience

A partir d’aujourd’hui, les Français, en tout cas les fanatiques du « père la morale » et les électeurs de droite lambda, vont devoir se déterminer en toute connaissance de cause et en conscience. Avec cette question centrale : peut-on, dans une démocratie digne de ce nom, désigner comme plus haut responsable du pays, un homme qui cherche à se faire élire pour échapper aux poursuites judiciaires ?

Et que l’on ne nous ressorte pas l’argument spécieux de la présomption d’innocence, pour ce cas bien particulier.

Verdi

Mercredi 15 mars 2017

