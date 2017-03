Fillon s’en prend durement à la justice et maintient sa candidature

L’instrumentalisation de la justice est tellement patente et grossière, l’agenda si finement orchestré, le lynchage de la cohorte merdiatique et de leurs habituels collabos si détestable, l’objectif poursuivi si évident, que des individus qui n’ont que mépris pour le servile laquais de l’euro-mondialisme qu’a été M. Fillon lors de son mandat de PM, en viendraient presque à se dire que si le système de domination médiatico-politicio-affairiste lui en veut à ce point, c’est que tout ne doit pas être à jeter dans sa candidature, et que dans l’hypothèse (improbable il est vrai) d’un second tour Fillon-Macron, il se pourrait qu’ils votent pour ce premier pour faire barrage à l’enfant chéri du pire de la ploutocratie cosmopolite et apatride...





Evidemment, avant cela, les sincères patriotes jetteront toute leur âme et leur dévolu dans le soutien sans faille à la seule et unique candidature souverainiste en capacité de remporter l’élection et de faire pièce à l’influence mortifère de cette noria oligarchique illégitime et parasitaire : Marine Le Pen !