« Filloniste, je voterai Emmanuel Macron, mais sans conviction »

@Jean-Pierre Llabrés

Qu’est ce qui prouve que Macron réussirait sur le chômage quand tous ses prédécesseurs ont échoués ?

Depuis Pompidou, chaque président a quitté ses fonctions avec plus de chômeurs que le jour de sa prise de fonction. Côté statistiques sur le long terme, il n’y a rien de certain pour le prochain président ...

Est ce que Macron propose des idées vraiment novatrices ou très différentes que tout ce qui a déjà été usité par ses prédécesseurs et ce sans résultat ?

Quel que soit le prochain, je ne peux vraiment que souhaiter que ce chômage (cancer sociétal aux répercussions multiples) diminue mais la statistique n’est pas du bon côté, par contre comme toute courbe, il n’est pas interdit de (vraiment) l’inverser. Pour ma part, je pense surtout qu’il sera bien difficile d’avoir un résultat significatif (un bon million de moins) sans idée plus novatrice, plus détonante que les éternelles mesures et mesurettes.