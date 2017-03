Français, vous avez maintenant le choix : Asselineau ou bien l’un quelconque des interchangeables

Certains des interchangeables appliqueront les GOPE avec enthousiasme (Fillon, Macron, Hamon), et les deus autres (Le Pen, Mélenchon), les appliqueront avec des minauderies de pucelle prépubère. Mais tous les appliqueront sans en changer une virgule, et c'est cela qu'il faut comprendre. Les GOPE sont leur programme, tout leur programme, rien que leur programme. Ils appliqueront à la lettre les décisions sans appel de 27 commissaires non élus de Bruxelles. Parce qu'aucune mesure nouvelle ne peut être prise sans être empêchée par le véritable "enchaînage" que constituent l'appartenance à l'UE et la dépendance à ses traités. Rien ne peut être proposé qui ne soit interdit dans la foulée sous peine de sanctions. C'est ce qu'on appelle la perte de souveraineté, et retrouver sa souveraineté n'a rien à voir avec le nationalisme. Le patriotisme (ou le souverainisme) est l'amour des siens, le nationalisme est la haine des autres. Et cela n'a rien à voir. Quand les USA décideront d'une nouvelle guerre, les uns iront à la guerre la fleur au fusil (Fillon, Macron, Hamon), les autres feront des petites manières (Le Pen, Mélenchon) mais iront à la guerre tout pareil, parce que l'OTAN l'aura décidé. Les interchangeables sont le résultat inéluctable de ce qu'une oligarchie financière a réussi à faire d'une démocratie républicaine, par le mensonge et la corruption, la flatterie et l'anesthésie des masses. Ils sont le produit de la soumission, même si certains font semblant de se rebiffer avec des hoquets d'indignation : ce sont tous des moutons, des larves obéissantes.

Pendant que le monde va si mal, pendant que les Français souffrent, que mille d'entre eux se retrouvent chaque jour en dessous du seuil de pauvreté, qu'un agriculteur se suicide chaque jour parce qu'on obéit aux diktats de Bruxelles, pendant que des traités scandaleux veulent nous imposer des produits et une nourriture mortifères, un Hamon vient bloquer une période de grande écoute sur une chaine publique (celle que vous payez), pour parler une demi-heure du voile islamique et de la difficulté pour un médecin urgentiste mâle à examiner une femme islamique.

Ensuite, on passera encore des heures (au même endroit où n'importe où ailleurs) à nous parler des casseroles de Fillon, en oubliant que sa première casserole a été d'être pendant cinq ans le larbin complaisant d'un Sarkozy assassin de la Libye, entre autres crimes sanglants (ce qui le rapproche singulièrement d'un Hamon complice de nos crimes en Syrie et d'un laisser-faire au Yemen).

Et puis ce sera le tour d'un Macron, pur produit de la banque Rothschild, qui nous a refilé par le 49/3 deux lois scélérates (lois Macron et El Khomri, prête-nom du même), sorti d'on ne sait où, jamais élu, proférant des discours insensés et vides de toute substance, et dont on se demande comment un Français peut encore lui accorder le moindre crédit.

Mais franchement, est-ce qu'on ne se fout pas de nous ? Est-ce qu'il n'y a pas de choses plus importantes à traiter que le voile islamique, est-ce qu'on n'a pas d'autre choses plus importantes à entendre que des discours ridicules donnés par un pur produit du marketing ?.

Je dirai un mot des deux autres, les Mélenchon et Le Pen, qui nous proposent une renégociation des traités européens tout en sachant parfaitement qu'elle est impossible, ce qui est le comble de l'hypocrisie, ainsi qu'un éventuel référendum sur la sortie de l'Europe dans 6 mois ou aux calendes grecques.

Devant tous ces traîtres et menteurs, devant ces interchangeables sans vergogne et sans amour, une voix s'est élevée, une seule, avec pour souci l'honneur et le bonheur de la France à retrouver. Un homme d'envergure, dont nous pourrions être légitimement fiers qu'il nous représente.

Oui, ils sont tous interchangeables, et leur objectif commun est de ne rien changer.

Après avoir vu et entendu l'un après l'autre les pitres qui prétendent à la candidature, vous allez être tout surpris e découvrir ce qu'est un véritable homme d'Etat, au travers de la conférence de presse qu'il a donnée Vendredi après avoir été investi par le Conseil Constitutionnel en tant que candidat à la présidentielle. La déclaration la plus fracassante qu'il fait est celle par laquelle il affirme que dès le lendemain de sont élection, il convoquera les 27 chefs de gouvernement de l'Europe pour leur annoncer que la France quitte l'Europe par application de l'article 50.

Pas demain, pas dans 6 mois : tout de suite. Il annonce ce qu'il fera, et fera ce qu'il a annoncé (ce qui n'est pas la moindre de ses originalités).

https://www.upr.fr/actualite/conference-de-presse-de-francois-asselineau-10-mars-2017

Il va vous rappeler des choses qu'on avait oubliées : on peut demain redevenir fiers d'être Français, et citoyen du Monde.