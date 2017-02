France Inter et Najat

Quand les journalistes de France Inter permettront-ils que l'on dise la vérité sur la réforme du collège ?

Lundi 6 février Mme Vallaud-Belkacem était reçue dans la matinale de France Inter. Elle a pu dérouler tranquillement son discours sans qu'aucune question des journalistes présents (Nicole Ferroni n'était pas là !) ne vienne mettre en doute ses affirmations. Une auditrice a expliqué qu'une classe bilangue avait été supprimée dans un collège public dans lequel elle est représentante d'une association de parents d'élèves tandis qu'une autre classe bilangue avait été ouverte dans un collège privé voisin. Mme Vallaud-Belkacem a dit que c'était impossible sauf si certaines conditions étaient réunies. On aurait aimé savoir si c'était le cas et si les journalistes de France Inter s'étaient renseignés sur la question. Ne connaissant pas ce cas précis, je ne me permettrai pas de porter de jugement. En revanche, je peux affirmer que Mme Vallaud-Belkacem ne dit pas la vérité par ailleurs en prétendant que les horaires de langues anciennes ne seraient pas diminués dans les collèges. De nombreuses enquêtes dont celles de la CNARELA (coordianation nationale des associations régionales des enseignants de languesanciennes), celle de Robert Delord sur son site "Arrête ton char", celle que j'ai pu mener moi-même dans mon département montrent que la diminution du nombre d'heures est considérable : en général, on passe de 8 heures avant la réforme sur les trois niveaux de 5°,4° et 3° à 5 heures. Cette réduction des horaires n'est pas compensée par les EPI-LCA comme l'a prétendu la ministre : ces"enseignements personnalisés interdisciplinaires consacrés aux langues anciennes" ne représentent que QUELQUES HEURES par an pour les classes dans lesquels ils sont assurés. La ministre a affirmé que les langues anciennes ne seraient plus réservées à une "élite" mais seraient proposées à TOUS LES COLLEGIENS : quelle sinistre plaisanterie ! Peut-on penser que l'on donnera une idée de la culture et des langues de l'Antiquité à des élèves de collège en leur en parlant quelques heures dans l'année ? Dans un certain nombre de collèges situés dans des zones sensibles, il y avait des demandes pour l'étude du latin ; elles n'ont pas été satisfaites ... Les élèves de ces quartiers ne méritent-ils pas d'être initiés à ce qui est un fondement essentiel de la langue et de la culture de notre pays ? On pourrait naïvement penser que cela ne nuirait pas à l'intégration d'enfants issus de l'immigration ...

Mme Vallaud-Belkacem accuse fréquemment ses détracteurs de mentir. J'aurais aimé qu'un journaliste de France Inter lui demande si on ne pouvait pas retourner contre elle une telle accusation.