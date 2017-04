France, Médias & Politique : La démocratie des barbares où comment les mass-médias influencent l’élection présidentielle

En ce jour du 1er avril, ceci n'est pas une blague et il n'y aura là, de secret pour personne.

Les médias de masse (presse écrite formatée et télévision) n'ont pas l'impartialité qui devrait être de rigueur dans l'élection du Président de la République Française. Pourtant ils ont un rôle d'influenceur public majeur pour les indécis, dans le choix du garant spirituel de l'intérêt général que devrait être le Président de la République.

On le sent dans l'air, TF1, BFM, la presse écrite à grand tirage... Tous ceux-là couchent ensemble depuis déjà belle lurette et on choisit leur poulain !

- Mmm...

- Non, il n'y a pas de doute : Il a déjà fait au moins cinquante couvertures de magazines ! (contenu choquant, âme sensible s'abstenir)

Pourtant c'est quand même l'homme qui pense que Villeurbanne est en banlieue de Lille, que l'île est la Guyane et que l'on s'expatrie en Guadeloupe. C'est l'homme qui s'est déjà mis à genoux devant les banques et l'oligarchie que va de pair, pour que lui soient grandes ouvertes, les portes du petit écran et des bouts de papiers formatés !

Comment peut-on accorder du crédit à un homme qui ne connait même pas la géographie que pays pour lequel il brigue un mandat de Président de la République ?

Doit-on trouver sur le CV du Président de la République qu'il a travaillé pour la banque Rothschild ? (on remplacerait par Goldman Sachs, cela ferait plus européen après Mario Draghi, Mario Monti... et tant d'autres...)

Quant à cet ignoble débat à cinq de TF1, qui cloue au pilori six candidats dans l'ombre.

Comment peut-on ne pas voir le rôle de TF1 d'en choisir cinq sur onze ?

Quant à ces cinq candidats présents sur TF1 qui regrettaient le manque de présence des autres candidats. Certains se défilent déjà dans le débat à onze que va faire France 2 le 20 avril. L'insoumis a dit « non » au débat de la chaîne publique, tandis que la danseuse de la mafia politico-médiatique estime qu'un « seul débat à 11 » suffit, « et pas un débat de dernière minute »."

- BEN VOYONS !?

Les Français n'ont-ils pas le droit de savoir quel candidat se présente et que ces candidats puissent tous opposer leurs idées entre eux avant tout ? Et ce, au maximum, afin que leur choix personnel de vote soit le plus objectif et éclairé possible quant à la compétence de la personne qu'ils vont élire.

Les français sont pour beaucoup lassés par tout ce cirque politico-médiatique.

Entre cinq candidats sponsorisés par TF1, quatre candidats ayant déjà fait des scores peu probants aux présidentielles précendentes (Dupont-Aignan 1.79 % en 2012, Arthaud 0.56% en 2012, Poutou 1,15 % en 2012, Cheminade 0,28% en 1995 et 0,25% en 2012), nous avons deux nouvelles têtes : Jean Lassalle et François Asselineau.

Les médias ont pris en otage notre élection présidentielle. Mais il n'appartient qu'aux français de récupérer leur souveraineté dans l'urne. Ce qui est leur droit le plus fondamental dans cette élection présidentielle où les mass-médias influencent les plus volatils d'entre nous.

Il n'appartient aussi qu'aux français de récupérer la voie, qui leur a été volée un certain 25 mai 2005 !