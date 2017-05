France : Présidentielles 2017 : le troisième tour que les médias ignorent !

Couvert 300 fois moins par les médias français(1) que la présidentielle 2017, le traité de l’ONU vers une interdiction des armes nucléaires représente une chance historique de réduire l’insécurité nucléaire mondiale.

Noyé dans un flot continu d’informations incessantes, ce sujet majeur pour l’avenir se retrouve peu abordé. Les médias prouvent une fois de plus, un manque flagrant de mise en perspective de l’information et d’intelligence éditoriale, trop occupés, par exemple, à commenter la moindre évolution des présidentielles, et en quête incessante de « scoop » et d’autres « buzz », tel des mendiants de l’audimat… Ainsi, ni les médias, ni les politiques n’ont traité la position Française vis-à-vis du traité d’interdiction des armes nucléaires à l’ONU, comme un véritable enjeu vital.



Pourtant, parmi les nombreux risques liés au nucléaire militaire, figurent les accidents liés au vieillissement d’une partie de l’arsenal nucléaire. Ainsi, l’inquiétude se portait ces dernières années vers la situation en ex. URSS. Une information dévoilée en 2015 révèle une réalité qui n’épargne pas même les USA, où un rapport du « Government Accountability Office » révélait l’utilisation de disquettes informatiques pour gérer l’ arsenal nucléaire(2).



En plus des risques terroristes accrus du fait de la multiplication de l’arme nucléaire, s’ajoute encore celui d’une décision inconsidérée de chefs d’état s’en remettant au concept illusoire d’utilisation régionale de l’arme nucléaire dans un conflit supposément limité.



Les scientifiques, à travers le « Bulletin of Atomic Scientists (BAS) », fort d’une vingtaine de prix Nobel, évaluent en nette augmentation le risque de destruction de notre humanité due à l'« échec global sur le contrôle des armes atomiques »(3).



Néanmoins à ce jour, la communauté internationale considère la politique du régime nord-coréen comme le risque le plus préoccupant. A cet égard, la détermination voulue par le président Trump entraîne aussi le risque d’engagement vers un bras de fer, simulacre de « Western » où les deux présidents pourraient en venir à s’affronter avec dans leurs « colts », l’arme nucléaire…



Le régime nord-coréen semble très déterminé dans ses orientations nucléaires militaires, et aujourd’hui plus que jamais, seule une décision votée à l’ONU peut entériner une interdiction totale et multilatérale de l’arme nucléaire, la seule crédible aux yeux de tous, y compris des états rivaux.

En effet, comment interdire l’arme nucléaire à certains pays, la Corée du nord, ou encore le Pakistan ou même l’Iran (où le doute subsiste sur une réelle capacité nucléaire), tandis que d’autres pays continuent d’entretenir et d’améliorer leurs arsenaux nucléaires et boucliers de protection ?



La question porte aussi sur l’avantage stratégique que les pays nucléaires (États-Unis, Russie, France, Chine, Royaume-Uni, Israël, Inde, Pakistan, Corée du Nord) veulent préserver au risque de déclencher une troisième guerre mondiale, cette fois définitive et sans vainqueurs.

Ainsi, les gouvernements des « pays nucléaires » mettent la sécurité de leurs propres habitants en péril pour pérenniser un héritage stratégique aujourd’hui déconnecté de la situation géopolitique mondiale.

Parfaite illustration de ce paradoxe, l’exemple de la France illustre bien celle des autres pays nucléaires démocratiques. Ainsi, avant même la récente prise de position forte du Pape François (3Bis), déjà trois Français sur quatre (4) souhaitaient : « un traité d’interdiction et d’élimination complète des armes nucléaires, sous un contrôle mutuel et international strict et efficace », tandis que l’état Français s’y oppose toujours…



La Conférence des Nations Unies pour négocier une interdiction juridique des armes nucléaires se tiendra prochainement du 15 juin au 7 juillet 2017, suivi d’un vote de l’Assemblée Générale, quelques semaines plus tard.

C’est donc dans l’urgence que l’association ACDN (5), (Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire www.acdn.net ) demande aux élus de soutenir la « Proposition de Loi organisant un référendum sur la participation de la France à l’abolition des armes nucléaires », déjà ratifiée par 126 de leurs collègues , sur un quotas de 185 à atteindre(début avril 2017).

Propice à l’écoute des élus, cette période pré-électorale pour les députés (élections législatives 11 et 18 Juin 2017), constitue une chance de faire entendre la volonté citoyenne et démocratique afin d’arracher les 59 signatures de députés ou sénateurs encore manquantes, pour mettre en marche ce processus démocratique en vue d’aboutir à un référendum national.



Si vous vous sentez l’âme citoyenne, signez et faites signer autour de vous l’appel à référendum (6), contactez vos députés et sénateurs (7), signez une pétition (8) et encore parlez-en autour de vous pour faire valoir votre point de vue sur cette urgence du désarmement nucléaire.



Vous avez peut-être exprimé votre voix lors de l’élection présidentielle, mais irez-vous également interpeler vos députés et sénateurs ?



La sauvegarde de l’humanité d’un péril nucléaire imminent vous semblerait-elle moins importante que l’élection du prochain président, qui à une exception près (9), continuerait dans un constant déni démocratique, le même type de politique nucléaire ?





